الثلاثاء 25 تموز 2023
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"ريمونتادا" تمنح ريال مدريد فوزا وديا مثيرا على ميلان

فرحة عدد من لاعبي ريال مدريد بتسجيل أحد الأهداف الثلاثة في مرمى ميلان - (من المصدر)
فرحة عدد من لاعبي ريال مدريد بتسجيل أحد الأهداف الثلاثة في مرمى ميلان - (من المصدر)
شيكاغو - قلب ريال مدريد الإسباني تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز 3-2 على ميلان الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب "روز بول" في باسادينا بالولايات المتحدة الأميركية، في ساعة مبكرة من أمس.اضافة اعلان
وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، والذي تنطلق فعالياته في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو في الدقيقتين 25 و42. 
ورد "النادي الملكي" في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ليفوز "الميرينغي" بأولى مبارياته في جولة الأبطال هذا الصيف.
ووجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تحديا لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الموسم الجديد، حيث صرح أنشيلوتي في بداية الموسم الماضي قائلا: "سأعتزل التدريب إذا لم يسجل فيدي فالفيردي 10 أهداف هذا الموسم"، لينجح المدرب الإيطالي في كسب رهانه، بعدما سجل اللاعب الأوروغوياني 12 هدفا في الموسم الماضي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يسعى أنشيلوتي في الموسم الجديد لتحسين نسبة فينيسيوس جونيور في التسجيل على مستوى ضربات الرأس، وذلك بعدما أكدت الشبكة المدريدية حديث أنشيلوتي للبرازيلي فينيسيوس في المعسكر الإعدادي: "سأرحل من هنا إذا سجلت 5 أهداف بالرأس في الموسم الجديد".
وأشارت، إلى أن كلمات أنشيلوتي تبدو عفوية ولا تحمل غضبا تجاه فينيسيوس، لكن الهدف منها يأتي لتحفيزه من خلال هذا التحدي، الذي يستطيع المهاجم البرازيلي من خلاله طرد مدربه الإيطالي.
في المقابل، تعرض ميلان الإيطالي لورطة في الميركاتو الصيفي، خلال مواجهته الودية ضد ريال مدريد، ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، استبدل جونيور ميسياس جناح ميلان بعد مرور 30 دقيقة من زمن الشوط الأول بمواجهة ريال مدريد، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.
وأشار الموقع، إلى أن ميسياس كان على أعتاب مغادرة ميلان خلال الأيام المقبلة صوب تورينو، لكن الصفقة ستتوقف حتى الانتهاء من عملية تقييم إصابة اللاعب.
وأوضح الموقع، أن ميلان كان يستغل ميسياس جزء من صفقة شرائه للإيفواري ويلفريد سينجو ظهير تورينو، خلال الصيف الحالي.
يذكر أن ميلان يسعى أيضا للاستغناء عن أنتي ريبيتش وديفوك أوريجي وبالو توريه وماتيو جابيا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي. -(وكالات)
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