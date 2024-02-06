ساحل العاج تحلم بمواصلة مسيرتها المثيرة على حساب الكونجو

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مدن – يأمل منتخب ساحل العاج صاحب الأرض والجمهور، باستمرار رحلته المثيرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، عندما يلاقي الكونجو الديمقراطية اليوم في نصف النهائي.ووصل المنتخب العاجي للدور نصف النهائي بعد أكثر من معجزة كروية، حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز على غينيا بيساو بنتيجة 2-0 ثم خسر أمام نيجيريا بهدف، قبل أن ينهار أمام غينيا الإستوائية بنتيجة 0-4.أفلت منتخب "الأفيال" من شبح الخروج المبكر من الدور الأول بانتزاع آخر البطاقات المؤهلة للدور الثاني كأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.وقرر الاتحاد العاجي إقالة المدرب الفرنسي جان لويس جاسكيه، قبل ضمان بطاقة التأهل، وأسند المهمة إلى مساعده إيمرس فايي بشكل مؤقت.ووجد لاعبو منتخب ساحل العاج ومدربهم المؤقت فايي، أنفسهم في مواجهة السنغال حامل اللقب بالدور الثاني، لكن أصحاب الأرض تجاوزوا الاختبار بسيناريو مثير بالتعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة بركلة جزاء، سجلها النجم فرانك، قبل حسم المواجهة بركلات الترجيح.وبسيناريو آخر مثير تجاوز المنتخب العاجي نظيره مالي بنتيجة 2-1، بعد تسجيل هدفين في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني والشوط الإضافي الثاني.وكان مشوار المنتخب الكونجولي بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر مثيرا أيضا، حيث وصل للدور نصف النهائي بفوز واحد فقط بعد حلوله وصيفا بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بعد ثلاثة تعادلات أمام زامبيا والمغرب وتنزانيا.وفي الدور الثاني، تجاوز منتخب الكونجو الديمقراطية نظيره المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.وكان الفوز الوحيد في الوقت الأصلي للكونجو الديمقراطية عندما فازت على غينيا بنتيجة 1-3 في دور الثمانية.ويلتقي منتخبا ساحل العاج والكونجو الديمقراطية للمرة السادسة في كأس الأمم الأفريقية، حيث تميل الكفة نسبيا للمنتخب العاجي بتحقيقه فوزين مقابل تعادلين وانتصارا وحيدا للكونغو الديمقراطية.وحسم المنتخب العاجي المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 3-0 في نسخة العام 1965، بينما تعادل الفريقان 1-1 في نسخة العام 1988 وفازت الكونغو الديمقراطية 1-3 في نسخة العام 2002.بينما كانت المواجهة الأخيرة في نصف نهائي نسخة العام 2015، حيث فاز منتخب "الأفيال" بنتيجة 1-3 ليتأهل وباللقب للمرة الثانية والأخيرة في مسيرته.ويأمل المنتخب العاجي بأن يتكرر السيناريو نفسه وتخدمه تميمة حظ في النسخة الحالية، ليتوج باللقب على أرضه ووسط جماهيره بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج في الدور الأول.ويرتكز منتخب "الأفيال" على عدد من العناصر البارزة خاصة ثنائي الوسط سيكو فوفانا وفرانك والجناحين نيكولا بيبي وماكس جراديل مع الظهيرين سيرجي أورييه وجيسلان كونان.في المقابل، سيغيب عن صفوف المنتخب العاجي مدافعه أوديلون كوسونو والمهاجم عمر دياكيتي بعد حصولهما على بطاقة حمراء في مباراة مالي بدور الثمانية.أما سباستيان ديسابر مدرب الكونجو الديمقراطية، فيراهن على أسلحته الهجومية يوان ويسا وسيدريك باكامبو وميشاك إيليا وثيو بونجوندا مع قلب الدفاع وقائد الفريق تشانسيل مبيمبا.ويطمع المنتخب الكونجولي في إيقاف المسيرة الإعجازية لنظيره العاجي، ويحلم بالوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 50 عاما، حيث سبق أن توج باللقب مرتين في العامين 1968 و1974.وعلى ملعب السلام في بواكي، تصطدم نيجيريا الصلبة دفاعياً، بجنوب أفريقيا بقيادة بيرسي تاو، مهاجم الأهلي المصري وأفضل لاعب ينشط داخل أفريقيا في العام 2023، وكذلك الحارس العملاق رونوين ويليامز.وواصلت نيجيريا أداءها المتوازن الذي يجمع بين الحدة الهجومية والصلابة الدفاعية، حيث حافظت على نظافة شباكها للمباراة الرابعة توالياً وتحديداً منذ استقبال شباكها لهدف في المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية، في استمرار لنهج مدربها البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي أعلن مرارا أن هدفه "عدم استقبال الأهداف أولا".لكن نيجيريا، قد تتعرض لصفعة قوية بحال غياب مهاجمها فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب في القارة، إذ يعاني ابن الخامسة والعشرين من آلام في البطن بحسب ما أفاد المتحدث باسم المنتخب أول من أمس، ولم يسافر مع بقية أعضاء الفريق إلى بواكي، حيث ستقام المواجهة المرتقبة.وقال بابافيمي راجي المتحدث باسم المنتخب النيجيري: "أكد أطباء الفريق أنه وُضع تحت المراقبة الدقيقة وأن أحد أعضاء الفريق الطبي بقي معه في أبيدجان".ويأمل بيسيرو أن يواصل أديمولا لوكمان (26 عاما)، الفائز بكأس العالم للشباب دون 20 عاما مع إنجلترا في العام 2017، تألقه اللافت، بعدما أحرز أهداف "النسور الممتازة" الثلاثة الأخيرة، اثنان في الكاميرون في ثمن النهائي وهدف الفوز على أنغولا في ربع النهائي.في الجهة المقابلة، يأمل البلجيكي هوجو بروس الذي يعتمد على تشكيلة أساسية تضم 8 من لاعبي ماميولدي صنداونز، أن يستعيد تاو بريقه الذي خفت كثيراً خلال لقاء الرأس الأخضر الذي انتهى سلبا قبل أن يحسمه الحارس ويليامز بتألقه في ركلات الترجيح.وتصدى حارس "بافانا بافانا" لأول ثلاث ركلات قبل أنّ تهتز شباكه بتسديدة قوية ارتمى أيضاً باتجاهها، ثم أنقذ الركلة الخامسة معلنا مرور بلاده لنصف النهائي الأول منذ 2000.وهي المرة الأولى يتصدى فيها حارس مرمى لأربع ركلات ترجيح في مباراة واحدة في تاريخ البطولة، حسب الاتحاد الإفريقي للعبة.والتقى المنتخبان ثلاث مرات في النهائيات وفازت نيجيريا بها جميعا، أولها 2-0 في نصف نهائي 2000، وآخرها 2-1 في ربع نهائي 2019.ومن المتوقع أنّ يتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل المباشر من مجموعتهما (الثالثة) في نصفيات كأس العالم 2026. -(وكالات)