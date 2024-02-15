ساري يأسف لعدم إلحاق ضرر أكبر بميونيخ.. وانريكي يتجاوز "كابوس" سوسيداد

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مدن - أكد الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق لاتسيو، شعوره بالغضب رغم فوز فريقه على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي أعقب المباراة: "لو قدم لاتسيو أداء مماثلا لما فعل اليوم، يمكن أن يكون في وضع مختلف بين فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم".وأضاف: "أنا سعيد للغاية، لكنني غاضب قليلا لأننا كنا نستطيع إلحاق ضرر أكبر، يسعدني أن يتمكن جمهور لاتسيو من الاحتفال ويجب علينا الاستفادة من ذلك، سنفكر الآن بمباراة الدوري أمام بولونيا".وحقق المدرب أحد أهم الانتصارات في تاريخ لاتسيو، لكنه يرى أن هناك انتصارات أخرى أكثر أهمية، قائلا: "إنه شعور رائع عندما تحقق نتائج مع هذا النوع من الفرق، لكنني أحب ديربي روما أكثر قليلا"، كما أكد أن الإسباني ماريو خيل، الذي تم استبداله بسبب شعوره بآلام، لا يعاني من أي شيء خطير، لافتا: "لا أعتقد أن خيل يعاني من أي شيء، إنه ألم في المعدة".مدرب سوسيداديفتح النار على تراوريلم يخف مدرب ريال سوسيداد الإسباني إيمانول ألجواسيل غضبه تجاه الطريقة التي سقط بها فريقه (0-2) أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليفتح النار على لاعبه المالي هماري تراوري.وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت أول من أمس، قال ألجواسيل: "لقد أهدينا لهم الهدف الأول، لا يعقل أن يترك لاعب ما الفريق أثناء ضربة ركنية في مباراة ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان، في إشارة إلى خروج تراوري من الملعب للحصول على مساعدة طبية بسبب مشكلات بدنية.وأضاف: "لا أستطيع أن أفهم، إذا ترك لاعب فريقه منقوصا أثناء ضربة ركنية، فيجب أن يكون ذلك لأنه يحتاج للذهاب إلى المستشفى"، من دون أن يذكر اسم المدافع.ومع ذلك، أعرب مدرب ريال سوسيداد عن أمله في أن يتمكن الفريق من العودة بالنتيجة في مباراة الإياب على ملعب (ريالي أرينا)، قائلا: "إذا تمكنا من تقديم شوط أول مثل الذي قدمناه الليلة، لماذا لا نحلم، سوف ينتفض سوسيداد وستكون كل الجماهير معنا، من المؤسف أن تغادر بشعور سيئ بعد أن قدمت هذا الشوط الأول الرائع".إنريكي: الشوط الأول كان كابوساوكشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن بعض ملامح رسائله الحادة للاعبين خلال مباراة ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا.وحاول إنريكي مراوغة وسائل الإعلام بقوله في تصريحات أبرزتها صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية: "بصراحة، لا أتذكر ما قلته، لا أتذكر شيئا، فالطهاة لا يكشفون أبدا عن أسرارهم".وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد في البداية، الشوط الأول كان بمثابة كابوس، ولأول مرة أرى فريقا هذا الموسم يتفوق علينا بشكل واضح لمدة 45 دقيقة".وأوضح: "لقد تفوقوا علينا في الشوط الأول على مستوى الضغط والاستحواذ ومتابعة الكرة الثانية، بينما فقدنا الكرة كثيرا".وأشار مدرب سان جيرمان: "تفوقنا في الشوط الثاني وغيرنا الأمور، لم يتغير الأداء بسبب العامل البدني، لأن الفريقين استعدا بشكل جيد، لا بد من تحليل الأمور بشكل أعمق".واستطرد: "كرة القدم متقلبة ولا تعرف التوقعات، هي أجمل رياضة في العالم، لا تهم الخسارة بل يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، لقد تدربنا قبل يومين بحضور الجماهير التي أكدت أنها لا تهتم بخسارة دوري الأبطال، لأن الحياة ستستمر بشكل عادي في اليوم التالي".وتابع: "مستوى ريال سوسيداد في الشوط الأول لم يفاجئني، لقد ضغطوا في نصف ملعبنا بستة لاعبين، وفي الدوري الفرنسي أحيانا تضغط علينا بعض الفرق بسبعة لاعبين، سوسيداد فريق مميز ولديه مدرب أسلوبه جذاب، سنعاني كثيرا في مباراة العودة لأن الفريق الإسباني سيكون أقوى وسط جماهيره".مولر يشعر بالخيبةبدوره، أعرب توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال مولر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أظهرنا في الشوط الأول ردة فعل بعد الخسارة أمام ليفركوزن، وكان يجب أن نتقدم في النتيجة، وتحصلنا على ثلاث فرص محققة للتسجيل وفشلنا في استغلالهم، عندما تتحصل على فرص مثل تلك في ثمن نهائي دوري الأبطال أمام لاتسيو، عليك باستغلالها، في الشوط الثاني عانينا من التردد وأوقعنا أنفسنا بين خطئ وآخر، لم يكن هذا ما أردنا القيام به، لسنا في موقف جيد بهذا الوقت، لكننا سنواصل العمل وأمامنا 3 أسابيع قبل لقاء الإياب، نتطلع بصورة إيجابية إلى دوري الألماني، سنقدم كل شيء في كل المسابقات حتى الثانية الأخيرة".رقم سلبي لبايرن ميونيخوألحق لاتسيو رقما سلبيا بفريق بايرن ميونيخ، بعد التغلب عليه بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوي أبطال أوروبا.ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن لاتسيو بات أول فريق يتمكن من الفوز على بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 منذ 12 عاما، وتحديدا عند سقوط "البافاري" أمام بازل السويسري.وأضافت الشبكة، أن لاتسيو أصبح أول فريق إيطالي يتغلب على "العملاق البافاري" في أوروبا منذ 13 عاما، عندما فاز الإنتر على بايرن ميوينخ.وأشارت الشبكة، إلى أن هذا الانتصار هو الثاني فقط في تاريخ مشاركات لاتسيو بالمراحل الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يحل لاتسيو ضيفا على بايرن ميونيخ في موقعة الإياب بملعب أليانز أرينا، يوم 5 من آذار (مارس) المقبل. -(وكالات)