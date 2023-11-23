سان جيرمان يتطلع إلى كسر عقدة موناكو

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باريس - يسعى فريق باريس سان جيرمان للتخلص من "لعنة" ضيفه موناكو، عقب فوزه في مبارياته الخمس الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي، وذلك عندما يلتقيه عند الساعة 11 من مساء اليوم، في ملعب "بارك دي برانس"، ضمن قمة مباريات المرحلة 13 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي تواصل فعالياتها مجددا بعد توقفها لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولية.ويسعى "الباريسي" لمواصلة انتفاضته في البطولة التي توج بلقبها 9 مرات في المواسم الـ11 الأخيرة، من أجل تعزيز موقعه على القمة، التي انقض عليها قبل فترة التوقف.ويمتلك فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي 27 نقطة بعد خوضه 12 مباراة في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه نيس، فيما يبتعد بفارق 3 نقاط أمام موناكو، صاحب المركز الثالث، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الستة الأخيرة.ولم يعرف سان جيرمان سوى طريق الانتصارات منذ تعادله سلبيا مع كليرمون فوت في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث تغلب على رين وستراسبورج وبريست ومونبيلييه وريمس، ويخشى فريق العاصمة الفرنسية استمرار سوء نتائجه في مواجهاته ضد موناكو بالمسابقة، بعدما حقق فوزا وحيدا عليه خلال لقاءاتهما الستة الأخيرة في البطولة، مقابل 4 انتصارات لمنافسه، فيما فرض التعادل نفسه على لقاء وحيد.وقبل 48 ساعة على المباراة المرتقبة، أعلن سان جيرمان رسميا تفعيل بند شراء لاعبه جونسالو راموس، المعار من بنفيكا البرتغالي مقابل 65 مليون يورو، إضافة إلى 15 مليونا كمتغيرات في صورة حوافز، ليظل مدافعا عن ألوان النادي حتى العام 2028.ويأتي هذا القرار، الذي جاء قبل 40 يوما من فتح باب الانتقالات الشتوية، ليمنح اللاعب البرتغالي قوة دفع رائعة قبل مواجهة موناكو، حيث من المرجح أن يقود هجوم سان جيرمان برفقة النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، متصدر ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 13 هدفا.ويطمح سان جيرمان، إلى الظهور بشكل قوي أمام منافسه العتيد وحصد النقاط الثلاث، للحصول على قوة دفع جيدة قبل مباراته المهمة ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.ولا بديل أمام سان جيرمان، سوى تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الإنجليزي، لتجنب الدخول في حسابات الصعود المعقدة للأدوار الإقصائية بالمسابقة القارية.من جانبه، يرغب موناكو في مصالحة جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب تعادله سلبيًا مع مضيفه لوهافر في المرحلة الماضية للبطولة، حيث تسبب إهداره نقطتين ثمينتين في حرمانه من التقدم نحو الوصافة.في المقابل، يبحث نيس، الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم، عن العودة إلى طريق الانتصارات حينما يستضيف تولوز، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، يوم بعد غد، حيث تراجع نيس للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بعدما سقط في فخ التعادل دون أهداف مع مضيفه مونبيلييه في المرحلة الماضية، لكنه سيحاول العودة للقمة من جديد، أملا في تعثر سان جيرمان أمام موناكو.وظهر نيس، الذي أنهى المسابقة في المركز التاسع الموسم الماضي، بشكل مغاير تماما هذا الموسم، حيث حقق 7 انتصارات وتعادل في 5 لقاءات، علما بأنه هو الوحيد الذي ما يزال محافظا على سجله خاليا من الهزائم في البطولة حتى الآن.ويطمع نيس بقيادة مديره الفني الإيطالي الشاب فرانشيسكو فاريولي (34 عاما) في مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة، التي يحلم بالتتويج بها للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ موسمي 1958 و1959.وقبل مواجهته المهمة مع مضيفه آرسنال الإنجليزي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، يخشى لانس، وصيف البطولة في الموسم الماضي، استفاقة مضيفه كليرمون فوت، صاحب المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 9 نقاط، وذلك حينما يلتقي معه غدا، وتعافى لانس من بدايته المخيبة في البطولة هذا الموسم، التي شهدت حصوله على نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأولى، حيث أصبح في المركز السادس حاليا برصيد 16 نقطة، ويأمل مواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة.ويدرك لاعبو لانس ضرورة الحصول على النقاط الثلاث بملعب كليرمون، الذي تفادى الخسارة في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة، وتغلب على لوريان في المرحلة الماضية، محققا فوزه الثاني في آخر 4 مباريات بالمسابقة.وتشهد تلك المرحلة العديد من المواجهات المهمة الأخرى، حيث يلتقي ستراسبورج مع ضيفه أولمبيك مارسيليا، بعد غد، فيما يلعب مونبيلييه مع ستاد بريست، ونانت مع لوهافر، ولوريان مع ميتز، ورين مع ستاد ريمس، وليون مع ليل، يوم بعد غد. -(وكالات)