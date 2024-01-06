سان جيرمان يتطلع للرد على ريال مدريد.. وفيرنر يتفاوض مع توتنهام

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مدن - تجهز إدارة نادي باريس سان جيرمان، ردا قويا على ريال مدريد في صفقة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم "بي إس جي".وينتهي عقد مبابي مع "حديقة الأمراء" الصيف المقبل؛ حيث يرتبط بالانتقال إلى صفوف "الميرينجي" عبر صفقة مجانية.ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، حصل مسؤولو سان جيرمان على الضوء الأخضر من مالكي النادي في قطر، خلال الساعات الأخيرة، لتقديم عرض مذهل جديد من أجل إغراء مبابي للتجديد.وأشارت الشبكة إلى أنه إذا استمر مبابي في العناد مع إدارة باريس وقرر الرحيل، فإن مسؤولي سان جيرمان لديهم خطة بديلة للرد على ريال مدريد.وأوضحت أن باريس ينوي مطاردة إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ومحاولة تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 200 مليون يورو؛ حيث يعد المهاجم النرويجي، أحد أهداف ريال مدريد.وذكرت أن هذه الخطوة ستمثل ضربة قوية لريال الذي كان يخطط مستقبلا للجمع بين هالاند ومبابي في فريق واحد.سان جيرمان يستهدف جيمارايشيستهدف باريس سان جيرمان تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويضع عينه على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يتواجد البرازيلي برونو جيماريش، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، على رادار باريس سان جيرمان.وأضافت أن جيماريش سيحجز مكانه في التشكيل الأساسي في باريس، على الرغم من التعاقد مع جابريل موسكاردو من كورينثيانز.ولن يكون رحيل برونو سهلا حيث يمتد عقده حتى العام 2028، كما يتواجد شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 115 مليون يورو".ونال جيماريش، إعجاب الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، في صدام الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.وشارك برونو أساسيا في فوز نيوكاسل على باريس (4-1) وصنع الهدف الثاني، كما لعب المباراة الثانية على ملعب "حديقة الأمراء" بالكامل.وانضم جيماريش إلى نيوكاسل في كانون الثاني (يناير) 2022 قادما من أولمبيك ليون، وبات عنصرا أساسيا في الفريق تحت قيادة المدرب إيدي هاو.مفاوضات مستمر بشأن سانشولم يحسم بوروسيا دورتموند صفقة لاعبه السابق جادون سانشو حتى الآن، لعدم توصله لاتفاق نهائي بشأن ضمه من مانشستر يونايتد.ودخل دورتموند ويونايتد في محادثات مكثفة طوال الأسبوع الماضي، أملا في نقل سانشو إلى دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.من جانبه، كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عن عدم رغبة مسؤولي مانشستر يونايتد في تضمين عقد الإعارة ببند خيار الشراء.وأشار إلى عزم إدارة مانشستر يونايتد على حسم مصير الدولي الإنجليزي صاحب الـ23 عامًا بشكل نهائي في حزيران (يونيو) المقبل.وأضاف: "مانشستر يونايتد لا يريد الاستغناء عن سانشو بمقابل مالي زهيد عبر خيار الشراء، نظرا لانخفاض قيمة اللاعب السوقية في الوقت الراهن".وكانت تقارير صحفية قد أفادت برغبة "أسود الفيستيفال" في دفع جزء من راتب لاعبه السابق، على أن يتحمل النادي الإنجليزي باقي راتبه المرتفع."أنجي" ينفي التكهنات حول دايرأكد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام أن غياب إيريك داير مدافع الفريق عن الفوز على بيرنلي 1-0 أول من أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي، كان بسبب الإصابة وليس مرتبطا بالتكهنات بإمكانية انتقاله إلى بايرن ميونيخ.وكشفت وكالة الأنباء البريطانية أن بايرن ميونيخ الألماني مهتم بالتعاقد مع داير الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الدفاع، خصوصا أن عقد اللاعب ينتهي بعد ستة أشهر.من جانبه، رد بوستيكوجلو "نعم إنه مصاب، لقد أصيب بقرحة منعته من المشاركة في التدريبات".وبشأن اهتمام النادي الألماني بضم اللاعب، أجاب مدرب توتنهام "هذا شأن مختلف ولكن لا تشككوا في نزاهتي، عندما أقول مصاب فهو مصاب فهو لم يتدرب مساء الخميس، وغيابه لا علاقة له بأي شيء آخر".وأضاف المدرب الأسترالي "ليس لدي أي فكرة عن اهتمام بايرن ميونيخ، عند سؤالي عما إذا كان مصابا فهو مصاب، لم أختلق ذلك وإذا لم يكن مصابا سأقول أنه تم استبعاده فهو أمر سهل بالنسبة لي".وكرر مدرب توتنهام "إيريك داير مصاب، وفيما يتعلق بأي شيء آخر يحدث لا أهتم به، ليس لدي علم باهتمام بايرن ميونيخ وإذا كان هناك عرض للاعب بالتأكيد سيتم إبلاغي، ولكن تركيزنا في آخر 24 ساعة كان على مباراة بيرنلي واللاعبين الجاهزين".وأتم: "نعم.. لا يمكن تحمل خسارة داير إذا كانت إصابة بن ديفيز خطيرة، يبدو أن ديفيز تعرض لتمزق في أوتار الركبة وبالتالي سيغيب عن الملاعب".توتنهام يتفاوض مع فيرنرأفادت تقارير صحفية أمس، أن توتنهام يجري محادثات بشأن إمكانية التعاقد مع أحد نجوم تشيلسي السابقين.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن توتنهام يتفاوض مع لايبزج بشأن إمكانية التعاقد مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الشتوية الخالية.وأضافت الصحيفة، أنه يتوجب على الطرفين الاتفاق على شروط بشأن صفقة إعارة، وعما إذا كان سيتضمن العقد بند أولوية شراء في نهاية الموسم، لكنها تابعت ان المفاوضات تبقى إيجابية حتى اللحظة.وبينت "ديلي ميل"، أنه من المقرر أن يغادر فيرنر معسكر فريق المدرب ماركو روزه، خلال عطلة نهاية الأسبوع للسفر إلى شمال لندن.وسيخسر توتنهام قائده هيونج مين سون لفترة من الوقت، بسبب مشاركته في نهائيات كأس آسيا، ويمكن لفيرنر المساعدة في الجناح الأيسر على المدى القصير، وإضافة عمق لخيارات هجوم المدرب أنجي بوستيكوجلو.وفي 14 مباراة خاضها بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل اللاعب الدولي الألماني هدفين فقط، وقدم تمريرة حاسمة أخرى.ويحظى فيرنر أيضا باهتمام مانشستر يونايتد، ويعتقد أيضًا أن أستون فيلا مهتم بالتعاقد مع مهاجم البلوز السابقلايبزج يأمل الاحتفاظ بأولموأعرب يوهان بلينج المدير العام لنادي لايبزج أول من أمس، عن أمله في الإبقاء على صانع الألعاب داني أولمو ضمن صفوف الفريق، الذي يتطلع أيضا للحصول على أموال إضافية من بطولة دوري أبطال أوروبا التي سيتم توسعتها في الموسم المقبل.وقام لايبزج ببيع المهاجم كريستوفر نكونكو لتشيلسي، والمدافع جوسكو جفارديول لمانشستر سيتي في الموسم الماضي، ولكن النادي أكد أنه لا توجد نية لبيع أولمو هذا العام.وقال بلينج للصحفيين في معسكر الفريق التدريبي في إسبانيا: "إن دخل الانتقالات مهم جدا لنا، وسيظل مهما لنا في المستقبل. ولكن المؤكد أنه لن يكون هناك فوضى أخرى في الصيف كما حدث في العام 2023".وأضاف: "لسنا مجبرين على الإطلاق لبيع أولمو. يحظى اللاعب بتقدير كبير هنا كما أنه أحد اللاعبين الذين يصنعون الفارق. عقده ممتد معنا. نحن نقدره وهو استحق هذا".وتعافى أولمو (25 عاما)، الذي يمتد عقده حتى 2027 من إصابة، ويأمل أن يكون جاهزا عندما يستأنف الفريق مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم 13 الحالي أمام أينتراخت فرانكفورت.وتأهل لايبزج لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الذي ينطلق في شباط (فبراير) المقبل، وبينما يشعر النادي بالسعادة لما حققه من فوائد مالية من البطولة حاليا، يعلم بلينج أن النجاح في البطولة التي تم تجديدها من العام المقبل سيجلب للنادي المزيد من الأرباح".وسيتم إلغاء مرحلة المجموعات وإقامة دوري يضم 36 فريقا، وكل فريق سيخوض 4 مباريات على أرضه و4 خارجها أمام ثمانية منافسين مختلفين.وستتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستلعب الفرق من المركز التاسع للـ24 دورا فاصلا على المراكز المتبقية، وقال بلينج: "إنه نظام جديد مثير، كما أنه جذاب للغاية من الناحية التسويقية، نتوقع زيادة في العائدات من دوري أبطال أوروبا تبدأ من 10 إلى 12 في المئة".ويحتل لايبزج حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، وإذا حافظ على هذا المركز بنهاية الموسم سيتأهل للنسخة الجديدة من دوري الأبطال.نابولي يكمل تعاقد مع مازوتشيأكمل فريق نابولي الإيطالي، تعاقده مع المدافع باسكوال مازوتشي من فريق ساليرنيتانا.وولد مازوتشي (28 عاما) في مدينة نابولي، وسينتقل للنادي بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام بعدما شارك في 18 مباراة مع ساليرنيتانا هذا الموسم.وكان أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي أول من أعلن التعاقد مع ماوتشي بنشر منشور على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) حث كتب: "أهلا بك باسكوال".وبعد انتقاله لنابولي، بطل الدوري الإيطالي، من المتوقع أن يصبح مازوتشي بديلا للظهير الأيمن جيوفاني دي لورينزو، قائد الفريق.ولعب مازوتشي مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإيطالي، حيث شارك في المباراة التي فاز بها المنتخب الإيطالي على نظيره المجري 2-0، خلال دوري الأمم في أيلول (سبتمبر) 2022.فرانكفورت يقترب من كالادزيتشيستعد نادي أينتراخت فرانكفورت، للتعاقد مع ساسا كالادزيتش، مهاجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وقال ساشا إيمباتشر، وكيل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، لإذاعة "هيسن": "الأمور تبدو جيدة".ويعتزم مهاجم شتوتجارت السابق كالادزيتش للعودة للدوري الألماني (بوندسليجا) لنهاية الموسم.ووجد المهاجم النمساوي الدولي أن فرصه في اللعب بشكل أساسي مع وولفرهامبتون تقل بعد إصابته.ولا يوجد لدى فرانكفورت مهاجم صريح منذ بيع راندال كولو مواني، لباريس سان جيرمان، في اللحظات الأخيرة بفترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولم يكن هناك الوقت الكافي للفريق لإيجاد بديل.وقاد المصري عمر مرموش، الذي لا يلعب عادة في مركز المهاجم الصريح، خط الهجوم في الفترة الحالية.أجومي إلى اشبيليةسيصبح الفرنسي الفرنسي لوسيان أجومي، المعار من إنتر ميلان حتى نهاية الموسم، بعد اجتيازه الفحص الطبي أمس السبت، أول تعزيز شتوي لفريق إشبيلية، الذي يتفاوض أيضا لضم البلجيكي ستانيس موزامبو من أياكس.وشارك أجومي، البالغ من العمر 21 عاما ومن أصل كاميروني، لدقائق قليلة هذا الموسم مع إنتر بعد عودته في الصيف من الإعارة إلى تروا الفرنسي.ووصل اللاعب الدولي مع منتخب الشباب الفرنسي، إلى العاصمة الأندلسية في وقت متأخر أول من أمس، ليلعب تحت قيادة المدير الفني كيكي سانشيز فلوريس.واحتفظ نادي إشبيلية بخيار شراء بقيمة ثمانية ملايين يورو يمكن أن يمارسه في نهاية فترة الإعارة. ولن يكون لوسيان أجومي الإضافة الوحيدة في سوق الانتقالات الحالية لإشبيلية، الذي اقترب من الاتفاق مع أياكس أمستردام لضم صانع الألعاب البلجيكي ستانيس موزامبو (18 عاما) مقابل أكثر من مليون يورو.ويمثل موزامبو، المولود في فرنسا لعائلة كونغولية، منتخب بلجيكا للشباب بعد أن تأهل في صفوف كلوب بروج وجنت. -(وكالات)