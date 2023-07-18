سان جيرمان يستضيف لوريان في الافتتاح.. وقمة مبكرة بين ليل ونيس

واتخذت رابطة الدوري الفرنسي، قراراً تاريخياً قبل عامين بتقليص عدد أندية دوري الدرجة الأولى "ليج 1" من 20 إلى 18، بداية من الموسم 2024-2023، بعد استمرار المسابقة بـ20 فريق لمدة 20 سنة متتالية.
وستشهد الجولة الأولى من النسخة الجديدة للدوري الفرنسي الدرجة الأولى مباراة قمة بين نيس وليل على ملعب الأول.
وسيستقبل حامل اللقب باريس سان جيرمان في الجولة الافتتاحية، فريق لوريان على ملعب حديقة الأمراء.
وسيتوقف الدوري الفرنسي في عطلة أعياد الميلاد بدءاً من يوم 21 كانون الأول (ديسمبر) 2023، ما يعني أن الدور الأول من المسابقة سينتهي يوم 20 كانون الأول (ديسمبر).
ومن المنتظر انطلاق النصف الثاني من الدوري الفرنسي يوم 13 كانون الثاني (يناير)، ما يعني أن لاعبي المسابقة سيحصلون على راحة حوالي أسبوعين في عطلة أعياد الميلاد.
لكن رغم تقليص عدد الأندية، وإضافة المزيد من الأيام للعطلة الشتوية، ستواصل المسابقة معاناتها من بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام مجدداً بين شهري كانون الثاني (يناير)، وشباط (فبراير) 2024 في ساحل العاج، بمشاركة عدد كبير من لاعبي الدوري الفرنسي.
وترشح كل من لوهافر ومتز إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، بعد احتلالهما للمركزين الأول والثاني في الدرجة الثانية الموسم الماضي، بينما هبط من دوري الدرجة الأولى الرباعي أوكسير وأجاكسيو وتروا وأنجيه.
وفيما يأتي، برنامج مباريات الدوري الفرنسي للموسم 2023-2024، علما بأن الموعد النهائي لكل جولة باليوم والتوقيت، يتحدد قبل أسبوعين أو ثلاثة من انطلاق كل جولة.
الجولة 1 (12-8)
باريس سان جيرمان - لوريان
ستراسبورج - ليون
رين - متز
مرسيليا - ريمس
كليرمون - موناكو
نانت - تولوز
مونبلييه - لوهافر
بريست - لنس
نيس - ليل
الجولة 2 (20-8)
تولوز - باريس سان جيرمان
لوريان - نيس
موناكو - ستراسبورج
ليل - نانت
ليون - مونبلييه
ريمس - كليرمون
لنس - رين
لوهافر - بريست
متز - مرسيليا
الجولة 3 (27-8)
باريس سان جيرمان - لنس
ستراسبورج - تولوز
رين - لوهافر
مرسيليا - بريست
لوريان - ليل
نيس - ليون
كليرمون - متز
نانت - موناكو
مونبلييه - ريمس
الجولة 4 (3-9)
تولوز - كليرمون
موناكو - لنس
ليل - مونبلييه
ليون - باريس سان جيرمان
نيس - ستراسبورج
نانت - مرسيليا
لوهافر - لوريان
متز - ريمس
بريست - رين
الجولة 5 (4-9)
باريس سان جيرمان - نيس
ستراسبورج - مونبلييه
رين - ليل
مرسيليا - تولوز
لوريان - موناكو
ليون - لوهافر
كليرمون - نانت
ريمس - بريست
لنس - متز
الجولة 6 (24-9)
باريس سان جيرمان - مرسيليا
موناكو - نيس
ليل - ريمس
لنس - تولوز
نانت - لوريان
لوهافر - كليرمون
متز - ستراسبورج
مونبلييه - رين
بريست - ليون
الجولة 7 (1-10)
لوهافر - ليل
موناكو - مرسيليا
نيس - بريست
رين - نانت
ستراسبورج - لنس
تولوز - متز
كليرمون - باريس سان جيرمان
ريمس - ليون
لوريان – مونبلييه
الجولة 8 (8-10)
لنس - ليل
ليون - لوريان
مرسيليا - لوهافر
مونبلييه - كليرمون
رين - باريس سان جيرمان
ستراسبورج - نانت
متز - نيس
بريست - تولوز
ريمس - موناكو
الجولة 9 (22-10)
لوهافر - لنس
ليل - بريست
ليون - كليرمون
موناكو - متز
نانت - مونبلييه
نيس - مرسيليا
باريس سان جيرمان - ستراسبورج
تولوز - ريمس
لوريان - رين
الجولة 10 (29-10)
لنس - نانت
ليل - موناكو
مرسيليا - ليون
مونبلييه - تولوز
رين - ستراسبورج
متز - لوهافر
كليرمون - نيس
بريست - باريس سان جيرمان
ريمس - لوريان
الجولة 11 (5-11)
ليون - متز
مرسيليا - ليل
موناكو - بريست
نانت - ريمس
نيس - رين
باريس سان جرمان - مونبلييه
ستراسبورج - كليرمون
تولوز - لوهافر
لوريان - لنس
الجولة 12 (12-11)
لوهافر - موناكو
لنس - مرسيليا
ليل - تولوز
مونبلييه - نيس
رين - ليون
متز - نانت
كليرمون - لوريان
بريست - ستراسبورج
ريمس - باريس سان جيرمان
الجولة 13 (26-11)
ليون - ليل
مونبلييه - بريست
نانت - لوهافر
نيس - تولوز
باريس سان جيرمان - موناكو
رين - ريمس
ستراسبورج - مرسيليا
كليرمون - لنس
لوريان - متز
الجولة 14 (3-12)
لوهافر - باريس سان جيرمان
لنس - ليون
ليل - متز
مرسيليا - رين
موناكو - مونبلييه
نانت - نيس
تولوز - لوريان
بريست - كليرمون
ريمس - ستراسبورج
الجولة 15 (10-12)
ليون - تولوز
مونبلييه - لنس
نيس - ريمس
باريس سان جيرمان - نانت
رين - موناكو
ستراسبورج - لوهافر
متز - بريست
كليرمون - ليل
لوريان - مرسيليا
الجولة 16 (17-12)
لوهافر - نيس
لنس - ريمس
ليل - باريس سان جيرمان
مرسيليا - كليرمون
موناكو - ليون
نانت - بريست
متز - مونبلييه
تولوز - رين
لوريان - ستراسبورج
الجولة 17 (20-12)
ليون - نانت
مونبلييه - مرسيليا
نيس - لنس
باريس سان جيرمان - متز
ستراسبورج - ليل
تولوز - موناكو
كليرمون - رين
بريست - لوريان
ريمس - لوهافر
الجولة 18 (14-1)
لوهافر - ليون
لنس - باريس سان جيرمان
ليل - لوريان
مرسيليا - ستراسبورج
موناكو - ريمس
نانت - كليرمون
رين - نيس
متز - تولوز
بريست - مونبلييه
الجولة 19 (28-1)
ليون - رين
مرسيليا - موناكو
مونبلييه - ليل
نيس - متز
باريس سان جيرمان - بريست
تولوز - لنس
كليرمون - ستراسبورج
ريمس - نانت
لوريان - لوهافر
الجولة 20 (4-2)
ليل - كليرمون
ليون - مرسيليا
موناكو - لوهافر
نانت - لنس
رين - مونبلييه
ستراسبورج - باريس سان جيرمان
متز - لوريان
بريست - نيس
ريمس - تولوز
الجولة 21 (11-2)
لوهافر - رين
لنس - ستراسبورج
مرسيليا - متز
مونبلييه - ليون
نيس - موناكو
باريس سان جيرمان - ليل
تولوز - نانت
كليرمون - بريست
لوريان - ريمس
الجولة 22 (18-2)
ليل - لوهافر
ليون - نيس
موناكو - تولوز
مونبلييه - متز
نانت - باريس سان جيرمان
رين - كليرمون
ستراسبورج - لوريان
بريست - مرسيليا
ريمس - لنس
الجولة 23 (25-2)
لوهافر - ريمس
لنس - موناكو
مرسيليا - مونبلييه
نيس - كليرمون
باريس سان جيرمان - رين
ستراسبورج - بريست
متز - ليون
تولوز - ليل
لوريان - نانت
الجولة 24 (3-3)
ليون - لنس
موناكو - باريس سان جيرمان
مونبلييه - ستراسبورج
نانت - متز
رين - لوريان
تولوز - نيس
كليرمون - مرسيليا
بريست - لوهافر
ريمس - ليل
الجولة 25 (10-3)
لوهافر - تولوز
لنس - بريست
ليل - رين
مرسيليا - نانت
نيس - مونبلييه
باريس سان جيرمان - ريمس
ستراسبورج - موناكو
متز - كليرمون
لوريان - ليون
الجولة 26 (17-3)
لنس - نيس
موناكو - لوريان
مونبلييه - باريس سان جيرمان
نانت - ستراسبورج
رين - مرسيليا
تولوز - ليون
كليرمون - لوهافر
بريست - ليل
ريمس - متز
الجولة 27 (31-3)
لوهافر - مونبلييه
ليل - لنس
ليون - ريمس
مرسيليا - باريس سان جيرمان
نيس - نانت
ستراسبورج - رين
متز - موناكو
كليرمون - تولوز
لوريان - ستاد بريست
الجولة 28 (7-4)
لنس - لوهافر
ليل - مرسيليا
موناكو - رين
مونبلييه - لوريان
نانت - ليون
باريس سان جيرمان - كليرمون
تولوز - ستراسبورج
بريست - متز
ريمس - نيس
الجولة 29 (14-4)
لوهافر - نانت
ليون - بريست
مرسيليا - نيس
موناكو - ليل
رين - تولوز
ستراسبورج - ريمس
متز - لنس
كليرمون - مونبلييه
لوريان - باريس سان جيرمان
الجولة 30 (21-4)
لوهافر - متز
لنس - كليرمون
ليل - ستراسبورج
نانت - رين
نيس - لوريان
باريس سان جيرمان - ليون
تولوز - مرسيليا
بريست - موناكو
ريمس - مونبلييه
الجولة 31 (28-4)
ليون - موناكو
مرسيليا - لنس
مونبلييه - نانت
باريس سان جيرمان - لوهافر
رين - بريست
ستراسبورج - نيس
متز - ليل
كليرمون - ريمس
لوريان - تولوز
الجولة 32 (4-5)
لوهافر - ستراسبورج
لنس - لوريان
ليل - ليون
موناكو - كليرمون
نيس - باريس سان جيرمان
متز - رين
تولوز - مونبلييه
بريست - نانت
ريمس - مرسيليا
الجولة 33 (11-5)
مرسيليا - لوريان
مونبلييه - موناكو
نانت - ليل
نيس - لوهافر
باريس سان جيرمان - تولوز
رين - لنس
ستراسبورج - متز
كليرمون - ليون
بريست - ريمس
الجولة 34 (18-5)
لوهافر - مرسيليا
لنس - مونبلييه
ليل - نيس
ليون - ستراسبورج
موناكو - نانت
متز - باريس سان جيرمان
تولوز - بريست
ريمس - رين
لوريان - كليرمون.