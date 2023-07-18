سان جيرمان يستضيف لوريان في الافتتاح.. وقمة مبكرة بين ليل ونيس

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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، برنامج مباريات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، والذي سيتضمن 18 فريقاً للمرة الأولى منذ العام 2002.واتخذت رابطة الدوري الفرنسي، قراراً تاريخياً قبل عامين بتقليص عدد أندية دوري الدرجة الأولى "ليج 1" من 20 إلى 18، بداية من الموسم 2024-2023، بعد استمرار المسابقة بـ20 فريق لمدة 20 سنة متتالية.وستشهد الجولة الأولى من النسخة الجديدة للدوري الفرنسي الدرجة الأولى مباراة قمة بين نيس وليل على ملعب الأول.وسيستقبل حامل اللقب باريس سان جيرمان في الجولة الافتتاحية، فريق لوريان على ملعب حديقة الأمراء.وسيتوقف الدوري الفرنسي في عطلة أعياد الميلاد بدءاً من يوم 21 كانون الأول (ديسمبر) 2023، ما يعني أن الدور الأول من المسابقة سينتهي يوم 20 كانون الأول (ديسمبر).ومن المنتظر انطلاق النصف الثاني من الدوري الفرنسي يوم 13 كانون الثاني (يناير)، ما يعني أن لاعبي المسابقة سيحصلون على راحة حوالي أسبوعين في عطلة أعياد الميلاد.لكن رغم تقليص عدد الأندية، وإضافة المزيد من الأيام للعطلة الشتوية، ستواصل المسابقة معاناتها من بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام مجدداً بين شهري كانون الثاني (يناير)، وشباط (فبراير) 2024 في ساحل العاج، بمشاركة عدد كبير من لاعبي الدوري الفرنسي.وترشح كل من لوهافر ومتز إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، بعد احتلالهما للمركزين الأول والثاني في الدرجة الثانية الموسم الماضي، بينما هبط من دوري الدرجة الأولى الرباعي أوكسير وأجاكسيو وتروا وأنجيه.وفيما يأتي، برنامج مباريات الدوري الفرنسي للموسم 2023-2024، علما بأن الموعد النهائي لكل جولة باليوم والتوقيت، يتحدد قبل أسبوعين أو ثلاثة من انطلاق كل جولة.الجولة 1 (12-8)باريس سان جيرمان - لوريانستراسبورج - ليونرين - متزمرسيليا - ريمسكليرمون - موناكونانت - تولوزمونبلييه - لوهافربريست - لنسنيس - ليلالجولة 2 (20-8)تولوز - باريس سان جيرمانلوريان - نيسموناكو - ستراسبورجليل - نانتليون - مونبلييهريمس - كليرمونلنس - رينلوهافر - بريستمتز - مرسيلياالجولة 3 (27-8)باريس سان جيرمان - لنسستراسبورج - تولوزرين - لوهافرمرسيليا - بريستلوريان - ليلنيس - ليونكليرمون - متزنانت - موناكومونبلييه - ريمسالجولة 4 (3-9)تولوز - كليرمونموناكو - لنسليل - مونبلييهليون - باريس سان جيرماننيس - ستراسبورجنانت - مرسيليالوهافر - لوريانمتز - ريمسبريست - رينالجولة 5 (4-9)باريس سان جيرمان - نيسستراسبورج - مونبلييهرين - ليلمرسيليا - تولوزلوريان - موناكوليون - لوهافركليرمون - نانتريمس - بريستلنس - متزالجولة 6 (24-9)باريس سان جيرمان - مرسيلياموناكو - نيسليل - ريمسلنس - تولوزنانت - لوريانلوهافر - كليرمونمتز - ستراسبورجمونبلييه - رينبريست - ليونالجولة 7 (1-10)لوهافر - ليلموناكو - مرسيليانيس - بريسترين - نانتستراسبورج - لنستولوز - متزكليرمون - باريس سان جيرمانريمس - ليونلوريان – مونبلييهالجولة 8 (8-10)لنس - ليلليون - لوريانمرسيليا - لوهافرمونبلييه - كليرمونرين - باريس سان جيرمانستراسبورج - نانتمتز - نيسبريست - تولوزريمس - موناكوالجولة 9 (22-10)لوهافر - لنسليل - بريستليون - كليرمونموناكو - متزنانت - مونبلييهنيس - مرسيلياباريس سان جيرمان - ستراسبورجتولوز - ريمسلوريان - رينالجولة 10 (29-10)لنس - نانتليل - موناكومرسيليا - ليونمونبلييه - تولوزرين - ستراسبورجمتز - لوهافركليرمون - نيسبريست - باريس سان جيرمانريمس - لوريانالجولة 11 (5-11)ليون - متزمرسيليا - ليلموناكو - بريستنانت - ريمسنيس - رينباريس سان جرمان - مونبلييهستراسبورج - كليرمونتولوز - لوهافرلوريان - لنسالجولة 12 (12-11)لوهافر - موناكولنس - مرسيلياليل - تولوزمونبلييه - نيسرين - ليونمتز - نانتكليرمون - لوريانبريست - ستراسبورجريمس - باريس سان جيرمانالجولة 13 (26-11)ليون - ليلمونبلييه - بريستنانت - لوهافرنيس - تولوزباريس سان جيرمان - موناكورين - ريمسستراسبورج - مرسيلياكليرمون - لنسلوريان - متزالجولة 14 (3-12)لوهافر - باريس سان جيرمانلنس - ليونليل - متزمرسيليا - رينموناكو - مونبلييهنانت - نيستولوز - لوريانبريست - كليرمونريمس - ستراسبورجالجولة 15 (10-12)ليون - تولوزمونبلييه - لنسنيس - ريمسباريس سان جيرمان - نانترين - موناكوستراسبورج - لوهافرمتز - بريستكليرمون - ليللوريان - مرسيلياالجولة 16 (17-12)لوهافر - نيسلنس - ريمسليل - باريس سان جيرمانمرسيليا - كليرمونموناكو - ليوننانت - بريستمتز - مونبلييهتولوز - رينلوريان - ستراسبورجالجولة 17 (20-12)ليون - نانتمونبلييه - مرسيليانيس - لنسباريس سان جيرمان - متزستراسبورج - ليلتولوز - موناكوكليرمون - رينبريست - لوريانريمس - لوهافرالجولة 18 (14-1)لوهافر - ليونلنس - باريس سان جيرمانليل - لوريانمرسيليا - ستراسبورجموناكو - ريمسنانت - كليرمونرين - نيسمتز - تولوزبريست - مونبلييهالجولة 19 (28-1)ليون - رينمرسيليا - موناكومونبلييه - ليلنيس - متزباريس سان جيرمان - بريستتولوز - لنسكليرمون - ستراسبورجريمس - نانتلوريان - لوهافرالجولة 20 (4-2)ليل - كليرمونليون - مرسيلياموناكو - لوهافرنانت - لنسرين - مونبلييهستراسبورج - باريس سان جيرمانمتز - لوريانبريست - نيسريمس - تولوزالجولة 21 (11-2)لوهافر - رينلنس - ستراسبورجمرسيليا - متزمونبلييه - ليوننيس - موناكوباريس سان جيرمان - ليلتولوز - نانتكليرمون - بريستلوريان - ريمسالجولة 22 (18-2)ليل - لوهافرليون - نيسموناكو - تولوزمونبلييه - متزنانت - باريس سان جيرمانرين - كليرمونستراسبورج - لوريانبريست - مرسيلياريمس - لنسالجولة 23 (25-2)لوهافر - ريمسلنس - موناكومرسيليا - مونبلييهنيس - كليرمونباريس سان جيرمان - رينستراسبورج - بريستمتز - ليونتولوز - ليللوريان - نانتالجولة 24 (3-3)ليون - لنسموناكو - باريس سان جيرمانمونبلييه - ستراسبورجنانت - متزرين - لوريانتولوز - نيسكليرمون - مرسيليابريست - لوهافرريمس - ليلالجولة 25 (10-3)لوهافر - تولوزلنس - بريستليل - رينمرسيليا - نانتنيس - مونبلييهباريس سان جيرمان - ريمسستراسبورج - موناكومتز - كليرمونلوريان - ليونالجولة 26 (17-3)لنس - نيسموناكو - لوريانمونبلييه - باريس سان جيرماننانت - ستراسبورجرين - مرسيلياتولوز - ليونكليرمون - لوهافربريست - ليلريمس - متزالجولة 27 (31-3)لوهافر - مونبلييهليل - لنسليون - ريمسمرسيليا - باريس سان جيرماننيس - نانتستراسبورج - رينمتز - موناكوكليرمون - تولوزلوريان - ستاد بريستالجولة 28 (7-4)لنس - لوهافرليل - مرسيلياموناكو - رينمونبلييه - لورياننانت - ليونباريس سان جيرمان - كليرمونتولوز - ستراسبورجبريست - متزريمس - نيسالجولة 29 (14-4)لوهافر - نانتليون - بريستمرسيليا - نيسموناكو - ليلرين - تولوزستراسبورج - ريمسمتز - لنسكليرمون - مونبلييهلوريان - باريس سان جيرمانالجولة 30 (21-4)لوهافر - متزلنس - كليرمونليل - ستراسبورجنانت - ريننيس - لوريانباريس سان جيرمان - ليونتولوز - مرسيليابريست - موناكوريمس - مونبلييهالجولة 31 (28-4)ليون - موناكومرسيليا - لنسمونبلييه - نانتباريس سان جيرمان - لوهافررين - بريستستراسبورج - نيسمتز - ليلكليرمون - ريمسلوريان - تولوزالجولة 32 (4-5)لوهافر - ستراسبورجلنس - لوريانليل - ليونموناكو - كليرموننيس - باريس سان جيرمانمتز - رينتولوز - مونبلييهبريست - نانتريمس - مرسيلياالجولة 33 (11-5)مرسيليا - لوريانمونبلييه - موناكونانت - ليلنيس - لوهافرباريس سان جيرمان - تولوزرين - لنسستراسبورج - متزكليرمون - ليونبريست - ريمسالجولة 34 (18-5)لوهافر - مرسيليالنس - مونبلييهليل - نيسليون - ستراسبورجموناكو - نانتمتز - باريس سان جيرمانتولوز - بريستريمس - رينلوريان - كليرمون.