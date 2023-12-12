سان جيرمان يسعى لتجنب وداع مبكر أمام دورتموند

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بعد تأهله بالفعل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيسدل بوروسيا دورتموند الستار على مشواره في المجموعة السادسة على أرضه، أمام فريق باريس سان جيرمان الذي يجب عليه الفوز للتأكد من الانضمام إلى مضيفه في مرحلة خروج المغلوب.حسم دورتموند التأهل من دور المجموعات للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم، بفوزه 3-1 على ميلان في الجولة الخامسة، عندما احتاج سان جيرمان إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من كيليان مبابي للتعادل 1-1 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد.وترك ذلك النادي الألماني في صدارة الترتيب برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن باريس صاحب المركز الثاني، فيما يملك كل من: نيوكاسل وميلان خمس نقاط. وبالتالي فإن التعادل على ملعب دورتموند سيضمن صدارة الفريق المضيف، في حين، أن الفوز على أرضه سيترك باريس عرضة للوداع المبكر، مقابل تأهل نيوكاسل أو ميلان، إذا كان هناك فائز بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك".ووصل الفريق الفرنسي، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في العام 2020، إلى ثمن النهائي، من دون انقطاع منذ الموسم 2012/2013.وستدق ساعة الحقيقة أمام باريس سان جيرمان، الذي يواجه خطر الخروج من دور المجموعات، للمرة الأولى منذ أن استحوذت على ملكيته دولة قطر العام 2011.ولخص مدرب سان جيرمان الإسباني لويس إنريكين وضعية فريقه بالقول "الأمر الأكثر أهمية هو التركيز على أنفسنا. إذا فزنا سننهي دور المجموعات في المركز الأول، لكن حتى لو خسرنا نستطيع التأهل الى الدور التالي. الأمور معقدة جدا لكنني آمل في جعل الأمور اكثر سهولة من خلال تحقيق الفوز".وسيتأهل فريق العاصمة إذا تعادل ولم يفز نيوكاسل على ميلان، أو حتى إذا خسر بشرط انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل.استهل فريق العاصمة الفرنسية الذي بلغ نهائي المسابقة القارية مرة واحدة وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني العام 2020، بقوة من خلال فوزه على دورتموند بالذات 2-0، لكنه سقط سقوطاً مدوياً أمام نيوكاسل 1-4 في الجولة التالية، ثم فاز على ميلان 3-0 قبل أن يخسر أمامه 1-2 ثم يتعادل مع نيوكاسل 1-1.وأدى خروج سان جيرمان من الدور ثمن النهائي في الموسمين الماضيين، إلى إقالة المدربين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والفرنسي كريستوف جالتييه تباعاً، وقد يلقى إنريكي المصير ذاته في حال الخروج المبكر.ومنذ أن استحوذت شركة قطر للاستثمارات الرياضية على ملكيته، وضع مسؤولو الدولة الخليجية نصب أعينهم الفوز باللقب الأوروبي المرموق، لكن رغم التعاقد مع أفضل اللاعبين أمثال السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، ومع أبرز المدربين أمثال الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألماني توماس توخل، لم ينجح النادي في إحراز اللقب القاري.كما أنه تعرض خلال السنوات الأخيرة لهزائم قاسية، ولا سيما الريمونتادا أمام برشلونة الاسباني العام 2017، والخسارة على أرضه أمام مانشستر يونايتد الانجليزي 1-3 بعد أن تقدم ذهابا 2-0 العام 2019، ثم الخسارة النهائية أمام بايرن العام 2020 فالخروج أمام ريال مدريد العام 2022.في المقابل، أكد قطب دورتموند ماتس هوملس، أن فريقه لن يتهاون رغم ضمان بطاقة التأهل "نريد أن نحسم المركز الأول وتحاشي الفرق القوية جداً. لا نريد الخروج من الدور ثمن النهائي".لم يعد خافياً على الإطلاق رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات مبابي، لكن سان جيرمان نجح أقله حتى الآن في الحفاظ على جوهرته بعد اختلافات في وجهات النظر الصيف الماضي، وعدم تجديد المهاجم لعقده ما أدى إلى استبعاده عن جولة الفريق في اليابان واستبعاده عن الفريق الأول في التدريبات التي سبقت انطلاق الموسم الحالي، ثم عن المباراة الأولى قبل أن تتم الأمور بين الطرفين.وضرب مبابي بقوة هذا الموسم، فسجل 15 هدفاً في الدوري الفرنسي ويتصدر ترتيب الهدافين، إضافة إلى 3 أهداف في دوري الأبطال.ولا شك، أن خروج سان جيرمان مبكراً، سيجعل مبابي يبحث مستقبله جدياً في الأشهر المقبلة، ولا سيما، أن رغبته هي البحث عن المجد الأوروبي وهو أمر قد لا يتحقق له مع فريقه الحالي.لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ذكرت أن مستقبل مبابي مع سان جيرمان ليس مرتبطا بمستقبل الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.ووفقا للصحيفة، "لن يكون اختيار مبابي البقاء في باريس سان جيرمان أو الرحيل، في نهاية عقده في حزيران (يونيو) المقبل، مرتبطًا بشكل مباشر بمستقبل النادي في التشامبيونز ليج".كما أشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة قبول الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، سيكون ذلك لفترة طويلة وليس لعامين فقط مثلما حدث في المرة الأخيرة.وفي هذا السياق، اعتبرت "ليكيب"، أن هذه قد تكون فرصة مبابي الأخيرة للانضمام إلى ريال مدريد، حيث سيكون للاعب مطلق الحرية للتفاوض مع أي ناد يريد اعتبارا من نهاية العام الحالي.على جانب آخر، جاء في برنامج "إل تشيرينجيتو" الرياضي الشهير في إسبانيا، أن ريال مدريد وضع لمبابي مهلة حتى الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل، لاتخاذ قرار واضح بشأن انضمامه لقلعة سانتياجو بيرنابيو من عدمه.من ناحية ثانية، يتنافس أتلتيكو مدريد (11 نقطة) مع لاتسيو (10 نقاط)، على صدارة المجموعة الخامسة، فيما يلتقي سلتيك الاسكتلندي (نقطة واحدة) مع فينورد الهولندي (6 نقاط) في مباراة هامشية.ويحتاج برشلونة إلى التعادل أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي لضمان صدارة المجموعة الثامنة.وتقرر أخيرا، ضم روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو إلى قائمة برشلونة، بعدما كانوا مستبعدين في البداية.وإضافة إلى الغيابات المؤكدة بسبب الإصابة لكل من: ماركوس ألونسو وبابلو باييز جافيرا "جافي" ومارك أندريه تير شتيجن وإنييجو مارتينيز، سيغيب أيضا فرينكي دي يونج بسبب إصابته بحمى.وبذلك، ضمت قائمة برشلونة التي ستسافر إلى بلجيكا كلا من: كانسيلو وبالدي وأراوخو وفيران وبيدري وليفاندوفسكي ورافينيا وإنياكي بينيا وجواو فيليكس وكريستنسن وروميو وسيرجي روبرتو وجوندوجان وكونديه وأسترالاجا ولامين جمال وألاركون وكاسادو وكوشين وفيرمين وكوبارسي وأليكس جاريدو ومارك جويو وهيكتور فورت.وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه شاختار دونتسك الأوكراني في قمة لحسم البطاقة الثانية.ويملك الفريقان تسع نقاط ويكفي الفريق البرتغالي التعادل، فيما يحتاج شاختار إلى الفوز.وفي مباراتين هامشيتين، يلعب النجم الأحمر بلجراد الصربي مع مانشستر سيتي، ولايبزج مع يونج بويز السويسري، ضمن المجموعة السابعة، التي تأهل عنها سيتي ولايبزج في وقت سابق إلى ثمن النهائي. -(وكالات)