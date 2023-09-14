سان جيرمان يسعى لمواصلة نغمة الانتصارات من بوابة نيس

ليغ 1

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يستضيف "حامل اللقب" فريق باريس سان جيرمان نظيره نيس عند الساعة 10 من مساء اليوم في ملعب "حديقة الأمراء"، في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي "الليغ1".وكان فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، أنهى مبارياته قبل الأسبوع الدولي، بفوز ساحق على ليون (4-1)، فيما تغلب نيس على ستراسبورج بثنائية نظيفة، محققا فوزه الأول هذا الموسم بعد 3 تعادلات.ويعول المدرب إنريكي على مواصلة نغمة الانتصارات بعد بداية مهزوزة بتعادلين متتاليين أمام لوريان وتولوز، متسلحا بتسجيله 7 أهداف في آخر مباراتين، ليؤكد فريق العاصمة رغبته في الحفاظ على عرش الدوري الفرنسي والذهاب بعيدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يبقى لقبها عصيا عليه.ويحتل سان جيرمان حاليا المركز الثاني في الترتيب برصيد 8 نقاط، خلف موناكو المتصدر برصيد 10 نقاط، علما بأن فريق الإمارة سجل 13 هدفا حتى الآن، ليتفوق على خط هجوم فريق باريس سان جيرمان، لكن الشكوك تحوم حول مشاركة النجم كيليان مبابي صاحب الهدفين في المواجهة السابقة أمام ليون، وذلك بعد بقائه على دكة البدلاء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا، التي فازت بها الأخيرة 2-1 في مباراة دولية ودية، بسبب مشكلة في الركبة من دون أن تتضح مدى قوة الإصابة.كما يخشى فريق العاصمة خسارة لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو لفترة ليست قصيرة، بعد خروجه في الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث تلقى أسينسيو ضربة في قدمه لتثار شكوك حيال غيابه لـ"أسابيع عدة".في المقابل، قد تشهد المباراة، الظهور الأول للوافد الجديد الدولي الفرنسي راندال كولو مواني المنتقل من صفوف آينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو ليعزز خط هجومه، وفي ظل الغيابات المؤثرة المحتملة، سيكون أمام نيس فرصة لإزعاج منافسه ومحاولة العودة بنقطة على الأقل من العاصمة باريس، وهو ما يسعى سان جيرمان لتلافيه، لتجنب زيادة الضغوط على فريقه الذي يستهل مشواره في دوري الأبطال الثلاثاء المقبل، بمواجهة نارية أمام بوروسيا دورتموند في مجموعة وصفت بـ"مجموعة الموت" مع وجود ميلان ونيوكاسل أيضا.من جانبه، يتطلع موناكو للبناء على انطلاقته النارية، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلا في 4 مباريات، وذلك عندما يستضيف لوريان يوم بعد غد، وحقق فريق الإمارة فوزا كبيرا على ضيفه لانس بنتيجة (3-0) في المرحلة الرابعة، ليؤكد حضوره القوي هذا الموسم، فيما يستضيف مارسيليا الثالث نظيره تولوز ساعيا لاقتناص أي تعثر لموناكو أو سان جيرمان من أجل التقدم في الترتيب.ويحتل مارسيليا المركز الثالث بالتساوي مع سان جيرمان الثاني بـ8 نقاط، بعدما حقق الأول فوزين وتعادلين حتى اللحظة في البطولة الفرنسية، ويعول مارسيليا دائما على وافده الجديد المهاجم الدولي الأرجنتيني خواكين كوريا القادم من إنتر على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء بـ10 ملايين يورو. -(وكالات)