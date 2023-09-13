سباليتي يبدي ارتياحه بعد فوزه الأول مع "الأزوري"

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مدن - أصر لوتشيانو سباليتي، مدرب المنتخب الإيطالي، على أن مشجعي "الأزوري" يجب أن يكونوا سعداء وألا يكونوا انتقائيين، بعد الفوز (2-1) على أوكرانيا، بالتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.ونجح سباليتي في تحقيق فوزه الأول كمدرب لإيطاليا بعد توليه المهمة في آب (أغسطس) الماضي، خلفا لروبرتو مانشيني، حيث تعادل المدرب في المباراة الأولى أمام مقدونيا الشمالية (1-1).وقال سباليتي، خلال تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "يجب أن نكون سعداء هذا المساء، لا يمكن الضغط باستمرار، وألا نسمح بأي عرضيات، لقد سمحنا فقط ببعض المواقف الخطيرة".وأضاف: "لعب الفريق كرة قدم جيدة وكان الأداء جيدا، دعونا لا نكون انتقائيين لأن هذا ليس عدلاً".وتابع: "في الشوط الثاني، قدم منتخب أوكرانيا أداء جيدًا في الهجمات المرتدة، لأنه عندما تفقد الجودة أمام المنطقة، يبدأ المنافس في وضع لاعبيه الأطول في الهجوم، لأنه لا يهم بالنسبة لهم الخسارة 2-1 أو 3-1، كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف".وأتم: "الأيام الـ20 (منذ توليه المهمة) كانت مليئة بالضغوط، وكان هناك الكثير من الأمور للتفكير فيها، رغم أنني حظيت بدعم كبير من الاتحاد الإيطالي".وانفعل سباليتي بشدة على أحد لاعبيه خلال المباراة، حيث ذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن المدرب ظهر غاضبا بشدة من ويلفريد جنونتو، المهاجم الشاب لإيطاليا، بعد إحدى اللقطات التي لم تعجب المدرب خلال المباراة.وأوضحت الصحيفة، أنه في الدقيقة 73، قام جنونتو بإعادة الكرة للخصم بعد توقف اللعب، وهو الأمر الذي أشعل غضب سباليتي، الذي قام بتوبيخه بقسوة.وتابعت أن سباليتي صرخ في جنونتو من على مقاعد البدلاء، وقال له: "لا يجب أن تعيد الكرة له"، واستمر المدرب في التحديق بعينيه الغاضبتين تجاه المهاجم صاحب الـ19 عاما.ورفع الأزوري رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع أوكرانيا ومقدونيا الشمالية بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب.ووضع دافيد فراتسي، نجم إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي، بصمته في لقاء أوكرانيا، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 من بداية اللقاء بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى إثر تمريرة زميله زاكايني.وعاد فراتسي ليسجل الهدف الثاني له ولإيطاليا بالمباراة، في الدقيقة 30، بعد تسديدة زميله زانيولو التي اصطدمت بمدافع أوكرانيا لترتد للمهاجم الذي أسكنها شباك أوكرانيا.وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن فراتسي لعب دورًا بارزًا في تسجيل 4 من آخر 5 أهداف بجميع المسابقات، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.إلى ذلك، واصلت جماهير ميلان، هجومها المعتاد في الفترة الأخيرة على جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي.ويعاني دوناروما من صافرات استهجان في كل مرة يخوض فيها منتخب إيطاليا مباراة على ملعب سان سيرو (معقل ميلان)، وذلك منذ رحيله عن صفوف الروسونيري والانضمام إلى "بي إس جي".وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن الجماهير أطلقت صافرات استهجان ضد دوناروما، عند قراءة اسمه في تشكيل المباراة قبل انطلاقها بدقائق.ولفت، إلى أنه تم تجاهل الهجوم على دوناروما خلال فترة الإحماء التي تسبق اللقاء بأكثر من نصف ساعة، لأن معظم المشجعين كانوا يتواجدون خارج الملعب، إلا أنهم هاجموه بعد أن تم ذكر اسمه في التشكيل.ومن الجدير بالذكر، أن دوناروما غادر صفوف ميلان في صيف العام 2021 بعد نهاية عقده، ليرحل مجانا صوب باريس سان جيرمان، ما أغضب جماهير الروسونيري لعدم استفادة النادي ماديا منه. -(وكالات)