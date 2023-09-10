الأحد 10 أيلول 2023
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سباليتي يلوم "الأرضية السيئة" على تعادل إيطاليا

مهاجم المنتخب الإيطالي شيرو إيموبيلي يحاول السيطرة على الكرة خلال اللقاء امام مقدونيا الشمالية أول من أمس -(من المصدر)
مهاجم المنتخب الإيطالي شيرو إيموبيلي يحاول السيطرة على الكرة خلال اللقاء امام مقدونيا الشمالية أول من أمس -(من المصدر)
 أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن لاعبيه لم يتمكنوا من تمرير الكرة جيدا بسبب حالة الملعب السيئة، خلال مواجهة مقدونيا الشمالية التي انتهت بالتعادل 1-1 أول من أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.اضافة اعلان
وقال سباليتي في تصريحاته لقناة راي سبورت الإيطالية:"حدثت المعاناة عندما أصبحت المباراة فوضوية، لم نكن مستعدين لإعادة خلق الصلابة الدفاعية، لذلك كان لاعبو وسط مقدونيا يستعيدون الكرة في كثير من الأحيان".
وأضاف: "مع ذلك، الفريق لعب مباراة جيدة، ويمكننا العمل على تحسين الأمور. لم نسمح للخصم بالكثير من الكرات لكننا افتقرنا للصبر لنمرر بالشكل الصحيح عندما كان أمامنا الوقت والمساحة لفعل ذلك".
وتابع: "علينا دراسة هذه المباراة والعمل على المفاهيم التي لم تعمل جيدا، ستكون إعادة مشاهدة المباراة قيمة إجراء الحصة التدريبية نفسها، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل مع الجودة، إذ كان الخصم يدافع بـ5 لاعبين، ولم يكن ممكنا التمرير بجودة عالية على هذا العشب وفي ظل حالة الملعب". 
وأكمل سباليتي: "سيتعين علينا تغيير عدد قليل من اللاعبين بالمباراة المقبلة، اضطررت إلى إخراج من حصلوا على بطاقات صفراء، وتمنيت لو أضفنا المزيد من القوة الهجومية عبر الدفع براسبادوري، لكن لسوء الحظ سجلوا هدف التعادل في وقت متأخر جدا (الدقيقة 80) ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للرد".
من جهته، تقدم إليف إلماس، نجم وسط نابولي ومنتخب مقدونيا الشمالية، باعتذاره إلى الجميع، بسبب أرضية ملعب المباراة.
وقال إلماس في تصريحات لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "إنها نتيجة رائعة، لأننا لعبنا على أرضية ملعب مخزية بكل صراحة".
وأضاف، "لا يمكنني سوى الاعتذار إلى الإيطاليين ولأوروبا بأكملها، لا يمكنك لعب كرة قدم على مثل هذا الملعب، لقد كانت مشكلة أيضًا بالنسبة لنا كما كان بالنسبة لإيطاليا".
وتابع: "لقد رأيت العديد من الأشياء التي قام بها سباليتي معنا في نابولي، لذلك كنا مستعدين لمواجهته، كنت معه لمدة عامين، لذلك أعرف بعض الأشياء".
يذكر أن إيطاليا عقب التعادل، رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، كما بلغ منتخب مقدونيا النقطة الرابعة أيضًا بالمركز الخامس.
ساوثجيت غير قلق
في سياق متصل، أبدى مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، ارتياحه من التعادل مع أوكرانيا 1-1 أول من أمس، ضمن المجموعة ذاتها بتصفيات كأس أوروبا 2024، رغم اعترافه بمشاكل الفريق من ناحية خلق الفرص.
ورغم التعادل في بولندا، بقي المنتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، مع تبقي 3 مباريات للفريق.
وقال ساوثجيت في تصريحات للقناة البريطانية الرابعة: "إنه مكان صعب للغاية للقدوم إليه، يمكنك أن تشعر بالأجواء، وهي مناسبة فريدة من نوعها".
وأضاف: "لقد سيطرنا على المباراة، وقمنا بتهدئة الأجواء كثيرًا من خلال السيطرة، لم نخلق ما يكفي من الفرص. إذا كان هذا هو الحال عليك التأكد من عدم خسارة المباراة، حتى تتمكن من العودة بالنتيجة والحصول على نقطة مهمة جدا".
وتابع: "عندما تمتلك هذا القدر من الكرة، فإنك ترغب في خلق المزيد من الفرص، لكن اللعب الهجومي لم يكن جيدًا اليوم".
وعن كايل ووكر الذي أحرز هدف التعادل، قال ساوثجيت: "لقد قام بالتغطية على جناح سريع للغاية، إنه يستخدم الكرة بشكل جيد وأظهر رباطة جأش كبيرة أمام المرمى. إنه لاعب مهم جدًا لمجموعتنا".
وتحدث ساوثجيت عن أداء هاري كين صانع الهدف، وقال: "كان من الصعب الدخول بين الخطوط، وفي كثير من الأحيان كان لاعبونا يخرجون من منطقة الجزاء، لكن عندما يتمتعون بجودة مثل هاري، فإن ذلك يمكن أن يؤتي ثماره في بعض الأحيان".
وحول أداء مارك جويهي، قال المدرب: "لقد كان اختبارًا رائعًا لقلب دفاع شاب. لقد اجتازه بشكل جيد حقًا، ورباطة جأش كبيرة ولم يبدو منزعجًا أبدًا". 
من جانبه، أكد ووكر، أن التعادل مع المنتخب الأوكراني لا يعد أمرا مقلقا، وقال في تصريحات للقناة البريطانية الرابعة: ""نقطة واحدة خارج ديارنا، نحن في وضع جيد في المجموعة. سيكون من الصعب دائمًا القدوم إلى هنا".
وعن تسجيله هدفه الأول مع منتخب إنجلترا في مباراته الدولية رقم 77، قال ووكر: "لقد كان أمرًا مريحًا. أن تمثل بلدك وأن تكون محظوظًا كما كنت لمرات عديدة، كان ذلك في ذهني، ولكن الآن حققته أخيرا". وأضاف: ""لقد لعبت مع هاري كين لعدد من السنوات حتى الآن، وأعلم أنه يحب العودة عميقًا ورصد تلك المسافة. لقد رأيت الفجوة. أنا سعيد لأنني أستطيع المساهمة، ولكن وظيفتي الرئيسية هي إيقاف الأهداف".
وأشاد ووكر بزميله كين قائلا: "إنه يظهر مدى ذكاؤه كلاعب كرة قدم، ويمكنه العودة للخلف واللعب كمهاجم رقم تسعة. نحن بحاجة إلى أفضل نسخة من هاري كين".
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، أصبح ووكر اللاعب رقم 450 الذي ينضم لقائمة هدافي المنتخب الإنجليزي عبر تاريخه.
وأضافت الشبكة، أن ووكر صار أيضا اللاعب الذي يحتاج لوقت أطول من أجل تسجيل هدفه الأول مع المنتخب الإنجليزي، حيث جاء هدفه في مباراته الدولية رقم 77.
في السياق ذاته، بات ووكر في عمر 33 عاما و104 أيام، ثاني أكبر لاعب سنا يسجل هدفه الأول مع المنتخب الإنجليزي، منذ جيمي مور الذي جاء هدفه الأول في مرمى السويد وعمره 34 عاما و10 أيام، في أيار (مايو) العام 1923. -(وكالات)
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