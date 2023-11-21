سباليتي ينتظر المتعة بعد تأهل إيطاليا.. ومدرب تشيكيا يستقيل رغم التأهل

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اعترف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإيطاليا، بأن المنتخب الأوكراني سبب لفريقه الكثير من المشاكل، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي أول من أمس، في ختام مرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.وتأهل منتخب إيطاليا لـ"يورو 2024" بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 14 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة فقط أمام أوكرانيا صاحبة المركز الثالث.وقال سباليتي في تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "لا شيء يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه، لقد قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وعندما لا نسجل تصبح المباراة بدنية أكثر وفي تلك المرحلة لم تعد المباراة تتعلق بكرة القدم".وأضاف: "كان علينا مواصلة الهجوم، لكن أوكرانيا أثبتت أنها فريق جيد جدا وسببت لنا الكثير من المشاكل".وتابع: "بعد المباراة، ذهبت لأحيي جميع المتعاونين معي، الرئيس ووفد الاتحاد، لأننا جميعا كنا نهتم بهذه النتيجة كثيرا، وكان مناسبا أن نحظى بهذه اللحظة لنهنئ أنفسنا. الآن يرتفع المستوى، الآن تبدأ المتعة".من ناحيته، شدد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا، على أن منتخب بلاده يتواجد في المكان الذي يستحقه.وقال دوناروما في تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "نحن سعداء للغاية، نحن بالمكان الذي نستحق أن نكون فيه، رغم كل الصعوبات التي واجهناها".وأضاف "شكرا للمدرب الجديد وطاقم العمل، لقد عدنا، من الصواب أن نكون هناك بالبطولة، لأننا نحمل اللقب ونريد الفوز به مرة أخرى، كان هناك الكثير من الفخر، نشكر كل المشجعين، لقد قدموا لنا دعما رائعا للدفاع في الدقائق الأخيرة، ولا يمكنهم معرفة المساعدة التي قدموها لنا. الآن نحتفل ونحن هناك".أما فيديريكو كييزا، فعبر عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى بطولة أمم أوروبا، وقال: "كنت متعبا للغاية، بذلت كل ما في وسعي، ونحن سعداء للغاية بهذا التأهل".وأضاف: "في البداية اعتقد الجميع أننا سنفشل، لكننا فعلنا ذلك وتأهلنا لبطولة أوروبا ونحن سعداء للغاية".وتابع: "لقد كانت مباراة خروج مغلوب بالفعل حتى لو كنا أمام نتيجتين لخطف التأهل. لقد تهيأت فرصتان كبيرتان لنا بالشوط الأول للتقدم وكان من الممكن أن تتغير المباراة لكن هذا جيد".وعن مواجهة مودريك جناح أوكرانيا، صرح كييزا: "لم نكن في حالة جيدة دفاعيا عندما رأيته يركض، لذلك اعتقدت أنه لا يمكننا استقبال أي هدف، أعلم أنه عداء جيد لكنني كذلك أيضا".وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن إيطاليا ستلعب البطولة الأوروبية للمرة 11، وأضافت أنه عبر تاريخ البطولة، لا يوجد منتخب شارك أكثر من إيطاليا سوى ألمانيا (14 مرة) وإسبانيا (12).ويبدأ سباليتي "العمل الجدي الآن"، بعدما أتم مهمة قيادة إيطاليا إلى نهائيات كأس أوروبا، وذلك بعد أشهر معدودة من استلامه المهمة خلفاً لروبرتو مانشيني الذي قاد "أزوري" إلى اللقب القاري صيف 2021.وتجنبت إيطاليا أول من أمس تكرار كابوس تصفيات مونديالي 2018 و2022، ونالت فرصة الدفاع عن لقبها القاري بتعادلها الخاطف للأنفاس أمام أوكرانيا.وكانت إيطاليا قريبة جداً من اختبار ما حصل معها في ملحق تصفيات مونديال 2022 حين أقصيت على يد مقدونيا الشمالية بهدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما سقط مخايلو مودريك في المنطقة المحرمة إثر تدخل من براين كريستنانتي، لكن "في أيه آر" لم يتدخّل ما جنّب "أزوري" كارثة أخرى.وحتى دوناروما أقر بعد اللقاء أنه "بعد مراجعتي للفيديو، كان بالإمكان منحها (ركلة الجزاء) بحسب رأيي. لكننا راضون بما حصل، لنقل أننا على ما يرام بشأن ما حصل. نحن لا نفكر به الآن بل نفكر بالاحتفال والاستمتاع بهذا التعادل المضني ضد فريق كبير".ووجد المنتخب الإيطالي نفسه في وضع لا يُحسد عليه مرة أخرى إذ دخل الجولتين الأخيرتين وهو في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا التي لعبت مباراة أكثر منه.ونجح في الاختبار الأول عندما فك عقدة مقدونيا الشمالية بالفوز عليها 5-2 الجمعة لينتزع المركز الثاني من أوكرانيا بفارق المواجهة المباشرة بينهما وذلك لفوزه على أرضه 2-1 في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي.بالنسبة للمدرب الذي قاد نابولي الموسم الماضي الى انجاز الفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990، فـ"نظراً إلى ما حدث في الماضي القريب مع البطولات الأخرى (مونديال روسيا 2018 وقطر 2022)، كنا مطالبين بالتأهل وليس من السهل لعب كرة القدم عندما تشعر بالضغط. ليس من السهل الوصول (إلى مهمته الجديدة) والقيام بالخيارات الصحيحة على الفور".وكشف "لم أتعلم بعض الأشياء إلا بعد تولي الوظيفة، والآن أعتقد أني أعرف المزيد. جئت إلى هنا من أجل التأهل، وليس من أجل البحث عن أعذار في حال فشلنا في التأهل".ورغم قراره الأولي بالابتعاد عن التدريب لعام من أجل التقاط أنفاسه بعد انجاز قيادته نابولي إلى اللقب، عاد سباليتي عن رأيه في آب (أغسطس) بعدما عُرِضت عليه مهمة الاشراف على المنتخب الوطني خلفاً لمانشيني الذي اتخذ قراراً مفاجئاً بالاستقالة قبل أن يحط لاحقاً في السعودية للاشراف على منتخبها.وأفاد ابن الـ64 عاماً أنه "عندما وافقت على تولي المسؤولية، علمت أن التأهل (إلى كأس أوروبا) إلزامي".وأدخل سباليتي تغييرات على طريقة العمل في المنتخب، بما في ذلك تطبيق يسمح للاعبين بمشاهدة محاضرات بالفيديو وتحليلات تكتيكية حتى لو لم يكونوا في مركز كوفرتشيانو الخاص بالـ"أتزوري".ويهدف سباليتي من ذلك الى "الاقتراب بقدر الإمكان مما يحدث في النادي. نريد أن نبقي اللاعبين على تواصل، لذلك لن أنتظر حتى آذار (مارس) (موعد النافذة الدولية المقبلة)، بل سأذهب إلى مراكز التدريب وأتناول العشاء معهم وأطلب آرائهم".وخلال مبارياته الست مع المنتخب، حقق سباليتي ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة كانت على يد إنجلترا 1-3 في "ويمبلي".ومن تجربته حتى الآن، شدد "لدينا لاعبون رائعون في هذا المنتخب الوطني وأريد التعرف عليهم دون الضغط الناتج عن الحاجة الى النتيجة. اللاعبون لديهم أشياء ليخبرونا بها"، كاشفا عن التوجه لاستخدام طائرة مسيرة في التمارين من أجل تسجيل ما يحصل وتحسينه تباعاً.في أمسية الإثنين على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن "كنا بحاجة إلى هذه النتيجة كي نعود الى كرة القدم المهمة. وبدون كأس أوروبا، سيكون من الصعب الدخول في عملية النمو. سأطالب بأن نخوض أصعب المباريات الودية الممكنة لأن العديد من هؤلاء اللاعبين ليس لديهم الكثير من الخبرة على المستوى الأوروبي، وبالتالي متى سيتمكنون من الحصول عليها؟" إذا لم يلعبوا ودياً ضد منتخبات قوية.وبعد التأهل الشاق، بدا دوناروما متفائلاً بالقول "نحن ذاهبون الى ألمانيا من أجل الفوز" باللقب، موضحاً لقناة "راي" الإيطالية "نحن سعداء جداً. بعد كل الصعوبات التي واجهناها، نحن أيضا سنكون في ألمانيا وسنذهب إلى هناك كأبطال لأوروبا من أجل الفوز، من أجل العودة الى الوطن بشيء ما".في الجهة المقابلة، أثنى سيرجي ريبروف المدير الفني للمنتخب الأوكراني على المنتخب الإيطالي بسبب سلوكه قبل مباراة الفريقين.وقام لاعبو المنتخب الإيطالي وجماهيره بالتصفيق في إشارة للدعم، خلال عزف النشيد الوطني الأوكراني قبيل بدء المباراة، كما قام لاعبو المنتخب الإيطالي بالتصفيق مجددا لمنافسه عقب صافرة النهاية ولدى تجمع لاعبي المنتخب الأوكراني عند دائرة منتصف الملعب.وقال ريبروف: "كان هذا عاطفيا للغاية. لقد أظهروا لنا الاحترام والدعم".وأكد ريبروف إنه ممتن أيضا لألمانيا التي استضافت المباراة في ليفركوزن، حيث لا يمكن لأوكرانيا استضافة مباريات منتخبها منذ بداية أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي.وأضاف: "أحب اللعب في ألمانيا كثيرا وأعتقد أن لاعبينا هكذا أيضا. الجميع كانوا ودودين للغاية معنا. نحن ممتنون للغاية لأنهم منحونا الفرصة للعب في هذا الستاد الرائع وقدموا لنا الدعم."وما يزال المنتخب الأوكراني يحظى بفرصة التأهل إلى نهائيات البطولة الأوروبية للمرة الرابعة على التوالي، وذلك عبر الملحق الفاصل المقرر في آذار (مارس) المقبل.وقال تاراس ستيبانينكو قائد المنتخب الأوكراني :"قدمنا أفضل ما لدينا حتى صافرة النهاية، وسنخوض الملحق الفاصل بمشاعر من الفخر".وتابع: "بعد صافرة النهاية، شكرنا مشجعينا على دعمهم الكبير. لقد جاءوا إلى هنا من جميع أنحاء أوروبا. وكانوا رائعين. الآن أمامنا وقت للاستعداد للملحق الفاصل بأفضل شكل ممكن. وفي حال حافظنا على حالتنا، ستكون لدينا فرصة جيدة للأداء بشكل جيد."كين فخورأكد النجم هاري كين أن المنتخب الإنجليزي، يجب أن يشعر بالفخر إزاء مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، رغم التعادل في مباراته الأخيرة أمام مقدونيا الشمالية 1-1 أول من أمس الاثنين.وتصدر المنتخب الانجليزي المجموعة الثالثة بفارق ست نقاط أمام نظيره الإيطالي صاحب المركز الثاني، وكان قد حسم تأهله إلى نهائيات "يورو 2024" قبل آخر جولتين من مباريات المجموعة.وقال كين في تصريحات للقناة الرابعة بالتليفزيون البريطاني: "مباراة صعبة، كنا نعرف أنها ستكون هكذا، وقد كانت المواجهة صعبة أمام فريق لائق على ملعب من الصعب تطبيق أسلوب لعبنا عليه".وأضاف: "تأخرنا بهدف رغم تفوقنا في الأداء.. كان من المهم بالنسبة لنا أن نرد بهدف وكان أمرا مخيبا ألا نضيف هدفا ثانيا".وتعادل المنتخب الإنجليزي بعد ثوان من مشاركة كين من مقعد البدلاء، حيث أسفر الضغط عن قيام ياني أتاناسوف لاعب مقدونيا الشمالية بإسكان الكرة في شباك منتخب بلاده.وتابع كين: "أنا واثق من أنه هدف عكسي. ولو كان هناك هدف آخر سيسجل، لكان من نصيبنا".وأردف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "يمكننا أن نكون فخورين حقا بمشوارنا في التصفيات".وارتدى كايل ووكر شارة قيادة المنتخب الإنجليزي منذ البداية، وقد سجل ريكو لويس زميله في مانشستر سيتي، ظهوره الأول بالمنتخب قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـتاسع عشر.وقال ووكر: "أعتقد أنه بعد التصفيات التي خضناها، كان من المؤكد أن الأمور ستكون صعبة هنا، لكننا تماسكنا وانتزعنا نقطة".استقالة مدرب تشيكيااستقال مدرب منتخب التشيك، ياروسلاف سيلهافي، من منصبه عقب فوز فريقه الليلة قبل الماضية على مولدوفا وتأهله لبطولة أمم أوروبا 2024، مرجعا سبب ذلك إلى أنه يتعرض لضغوط "هائلة".وقال سيلهافي في تصريحات لقناة "سي تي إس سبورت" العامة: "على الرغم من أننا سعداء، إلا أننا قررنا قبل المباراة أننا لن نستمر. لقد كان الضغط هائلا بالفعل ولم أفهم ذلك أبدا. وهذا ما ساهم في قرارنا"، معلنا بذلك رحيله هو وطاقمه.وأنهت جمهورية التشيك أول من أمس مرحلة التصفيات بفوزها على مولدوفا 3-0، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بأربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.ورغم التأهل، خيمت على المنتخب أجواء سلبية بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد التشيكي على ثلاثة لاعبين بسبب ذهابهم إلى ملهى ليلي بعد مباراة الجمعة الماضية التي تعادل فيها المنتخب التشيكي مع بولندا 1-1.وفي هذا الصدد قال المدرب (62 عاما): "لم أتوقع ذلك وآلمني أيضا، لكن القرار كان يختمر من قبل. نعم، تلك الوقائع (عدم الانضباط) كان لها تأثير، لكنها لم تكن العامل الحاسم".وخلال توليه الإدارة الفنية قاد سيلهافي التشيك للوصول إلى الدور ربع النهائي في بطولة أمم أوروبا 2020، حيث خسرت أمام الدنمارك 2-1، ولكنه فشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022.من جهتها، حجزت سلوفينيا بطاقتها للمرة الثانية في تاريخها بفوزها على ضيفتها كازاخستان 2-1 في المجموعة الثامنة.ومنح بنيامين سيسكو التقدم لسلوفينيا في الدقيقة 41، وردت كازاخستان عبر رمضان اورازوف (48)، قبل أن يخطف بنيامين فيربيتش هدف الفوز في الدقيقة 86.وكانت سلوفينيا بحاجة إلى التعادل فقط لكسب البطاقة الثانية عن المجموعة بعدما كانت الأولى للدنمارك التي منيت أول من أمس بهزيمة هامشية أمام مضيفتها إيرلندا الشمالية 0-2.وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 19 وهي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا وهولندا (الثانية) وإنجلترا وإيطاليا (الثالثة) وتركيا (الرابعة) وألبانيا وتشيكيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر وصربيا (السابعة) والدنمارك وسلوفينيا (الثامنة) ورومانيا وسويسرا (التاسعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا. -(وكالات)