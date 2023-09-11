الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ستكون "معجزة" إن تمكن من الذهاب إلى المرحاض بمفرده.. الوضع الصحي لفان جال يسوء

كان المدرب الهولندي الأسطوري ، البالغ من العمر 72 عاماً، قد أعلن قبل كأس العالم العام الماضي في قطر أنه يكافح سرطان البروستات
كان المدرب الهولندي الأسطوري ، البالغ من العمر 72 عاماً، قد أعلن قبل كأس العالم العام الماضي في قطر أنه يكافح سرطان البروستات
قال لويس فان جال، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إنها ستكون "معجزة" إذا تمكن من الذهاب إلى المرحاض بمفرده، أثناء حديثه عن معركته ضد السرطان. اضافة اعلان

وكان المدرب الهولندي الأسطوري ، البالغ من العمر 72 عاماً، قد أعلن قبل كأس العالم العام الماضي في قطر أنه يكافح سرطان البروستات، واستمر بتدريب منتخب بلاده خلال البطولة، لكنه استقال بعد الهزيمة بركلات الترجيح في ربع النهائي أمام الأرجنتين الفائزة باللقب.

ومؤخراً، ظهر فان جال في مقابلة تلفزيونية، ليكشف أنه ينتظر اكتشاف ما إذا كانت عمليته الأخيرة ناجحة، بعدما تم إجراء 25 علاجاً إشعاعياً له، وأمل أن توفر له الاجراءات الطبية أخباراً جيدة، وكشف أيضاً عن الخسائر الجسدية، ما يعني أنها ستكون "معجزة" إذا كان قادراً على الذهاب إلى المرحاض مرة أخرى دون مساعدة.

فان جال، الذي تصدر عناوين الصحف مؤخراً لادعائه أن كأس العالم تم تزويرها من أجل ليونيل ميسي للفوز بها، أبقى تشخيصه في البداية مخفياً عن اللاعبين في الفترة التي سبقت البطولة. -وكالات

اقرأ أيضاً: 
ميسي: مارادونا ينظر إلينا من السماء.. وفان جال قلل من احترامي
يفاجئ حارس مرمى ريال مدريد السابق متابعيه على انستغرام بنشر هواياته الحالية، وجديده رياضة الكارتنغ

إيكر كاسياس: هذه هي الرياضة التي تمنيت ممارستها 06 أيلول 2023

أنتونيلا روكوزو

احتراماً لميسي.. متابعون يرفضون الإعجاب بأحدث صور لأنتونيلا 05 أيلول 2023

النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي وسعود عبدالحميد​ مدافع المنتخب السعودي

ميسي يظهر ضمن رحلة المنتخب السعودي الى نيوكاسل 05 أيلول 2023

محمد صلاح

ما قيمة المبلغ الأخير الذي عرضه اتحاد جدة لضم صلاح؟ 05 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
mRtjG

ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتصدران قائمة أعلى الفرق قيمة في العالم

25 آب 2023
اقرأ أيضا
لاعبو اليابان وفرحة التسجيل بمرمى ألمانيا أول من أمس -(من المصدر)

فضيحة جديدة للمنتخب الألماني تطيح بفليك من منصبه

منذ17 ساعة
مهاجم المنتخب الإيطالي شيرو إيموبيلي يحاول السيطرة على الكرة خلال اللقاء امام مقدونيا الشمالية أول من أمس -(من المصدر)

سباليتي يلوم "الأرضية السيئة" على تعادل إيطاليا

منذ17 ساعة
لاعب برشلونة جواو فيليكس -(من المصدر)

فيليكس يخشى إرث برشلونة.. ويتطلع لتأمين مستقبل يامال

09 أيلول 2023
WhatsApp Image 2023-09-09 at 3.23.48 PM

بسبب الزلزال.. المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا

09 أيلول 2023
235893

هل تشارك الأندية السعودية في أبطال أوروبا؟ الخليفي يجيب

08 أيلول 2023
وبعد انهيار صفقة ياسين بونو، قام ريال مدريد بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس نادي تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

“نعم تلقيت عرضاً من ريال مدريد”.. لماذا رفض ياسين بونو الانتقال إلى “الميرنغي”؟

07 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قامت القيامة ولم تقعد في عمّان

ماهر أبو طير |اليوم

نعم.. إنها خيبة أمل

جهاد المنسي |اليوم

متلازمة الأدب والطب

د.عاصم منصور |اليوم

هل نحتاج اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي؟

أحمد عوض |اليوم

حيوية تبعث على الارتياح!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أندية المحترفين.. قول وفعل

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات | منذ17 ساعة
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
 