الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سحب قرعة الدوري النسوي تحت 15 عاما

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الدوري النسوي تحت 15 عاما
عمان - الغد - سحبت اليوم الاثنين ، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة الدوري النسوي تحت 15 عاما ، لأندية النخبة والدرجات لموسم 2024.اضافة اعلان
وتنطلق منافسات بطولة دوري النخبة الاثنين 15 الحالي، بمشاركة 5 فرق هي: الأرثوذكسي، الاتحاد، عمان FC، الأهلي، الاستقلال.
وتشهد الجولة الأولى مواجهة الأرثوذكسي مع الاتحاد، فيما يلتقي عمان FC نظيره الأهلي .
وحسب التعليمات، تقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة تحت 15 عاما للموسم 2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
في المقابل، تشارك فرق النصر، الحسين، الراية، البتراء، المدرسة الإنجليزية الحديثة، نشامى المستقبل، اتحاد الرصيفة، عين الرياضي، و اللاتين، في دوري الدرجات الذي ينطلق الثلاثاء 16 الحالي.
وحسب القرعة يلتقي في الجولة الأولى نشامى المستقبل مع العين الرياضي، و اللاتين مع اتحاد الرصيفة، والمدرسة الإنجليزية الحديثة مع الراية، والنصر مع البتراء.
وتقام مواجهات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.
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