 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سرّ إصرار رونالدو على المشاركة في مباراة الاتحاد

النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​
النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​

رجحت تقارير سعودية أن يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقدمة خط هجوم النصر مساء اليوم الاثنين في مباراة الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد أن راجت أنباء سابقة حول إعفائه من خوض المباراة ـ التي لن يكون لها وزن في مسيرة الفريق هذا الموسم ـ وذلك من أجل ضمان جاهزيته لنهائي كأس الملك.

اضافة اعلان


ويلتقي النصر، الذي حسم مركز الوصافة في الدوري السعودي خلف الهلال، بطل السباق، مع نادي الاتحاد، الذي ضمن بدوره المركز الخامس، وذلك مساء الاثنين على ملعب الأول بارك في الرياض لحساب الجولة الختامية للمسابقة.


وقالت بعض المصادر نهاية الأسبوع الماضي، إن رونالدو لن يشارك في كلاسيكو الاتحاد لضمان جاهزيته لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال الجمعة في ختام الموسم في الكرة السعودية، خصوصًا أن مباراة الاتحاد لا تكتسي أهمية كبيرة.


ومع ذلك فإن رونالدو سيكون بالفعل في قيادة النصر اليوم، إذ أشارت تقارير إلى أنه أصر على المشاركة باعتبار أن له هدفًا شخصيًّا هامًّا قد يقوده إلى تدوين اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ الدوري لعقود قادمة.

 

وسجل كريستيانو رونالدو 33 هدفًا حتى الآن في الدوري السعودي، من أصل 30 مباراة شارك فيها، كما صنع 11 هدفًا ليصبح الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ المسابقة، برصيد 44 مساهمة، رغم إهدار بعض الفرص السانحة في الجولات الأخيرة.


ويتطلع الأسطورة البرتغالية إلى تحقيق رقم جديد وهو أن يصبح صاحب أفضل معدل تهديفي في تاريخ الدوري السعودي لموسم واحد، وهو إنجاز فريد يملكه عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الذي تشاء الصدف أن يكون اليوم الاثنين في مواجهة خاصة وهو يحاول حماية رقمه القياسي الذي حققه في 2019.


وسجل حمد الله 34 هدفًا في الدوري السعودي لموسم 2018-2019، وحصد لقب الهداف، وبالتالي يحتاج رونالدو لتسجيل هدفين من أجل كسر رقم النجم المغربي. 


وذكرت بعض التقارير أن لويس كاسترو مدرب النصر كان يفكر في إراحة رونالدو من مواجهة الاتحاد والتفكير في لقاء الهلال، لكن المهاجم البرتغالي يبدو متمسكًا بخوض اللقاء ومطاردة رقم قياسي جديد.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
كريستيانو رونالدو

ما حقيقة اعتناق عم كريستيانو رونالدو الإسلام؟ (فيديو)

26 أيار 2024
ششش

بعد اهتمام الاتحاد والنصر.. نجم مانشستر يونايتد يعلن موقفه من الرحيل

26 أيار 2024
مبابي

حفل أسطوري.. تفاصيل حفل تقديم كيليان مبابي لاعبا لريال مدريد

26 أيار 2024
ضصض

اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

16 أيار 2024
اقرأ أيضا
443821741_460442336528330_7565965422718996677_n

رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الحسين اربد بفوزه بلقب دوري المحترفين

منذ 39 دقيقة
من

مثيرات للجدل.. 6 جميلات يحكمن ريال مدريد الموسم المقبل

منذ 58 دقيقة
بيب غوارديولا

بعد اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي.. 4 أسماء مرشحة لخلافة غوارديولا

منذ1 ساعة
كريستيانو رونالدو

ما حقيقة اعتناق عم كريستيانو رونالدو الإسلام؟ (فيديو)

26 أيار 2024
ششش

بعد اهتمام الاتحاد والنصر.. نجم مانشستر يونايتد يعلن موقفه من الرحيل

26 أيار 2024
مبابي

حفل أسطوري.. تفاصيل حفل تقديم كيليان مبابي لاعبا لريال مدريد

26 أيار 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بين انتخابات الطلبة والانتخابات النيابية

جهاد المنسي |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم

الاستقلال والاستقرار

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ20 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ20 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عطلة

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj
 