سعرها 800 دينار.. شراء تذكرة "سكاي بوكس" في مباراة الأردن وطاجكستان

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وتتيح هذه التذكرة لحامليها، حضور المباراة في غرفة خاصة في ستاد عمان، تتوفر فيها المقاعد وبعض أدوات الضيافه.هذه التذكرة تم ابتكارها في مباراة الأردن وباكستان بتصفيات كأس العالم أيضا خلال أذار (مارس) الماضي، حيث بيعت هذه التذكرة أمام باكستان بمبلغ ألف دينار، وخصصت لثمانية مشجعين، فيما بلغ سعر هذه التذكرة في مباراة طاجكستان 800 دينار وخصصت لخمسة اشخاص فقط.وتشهد مباراة الأردن وطاجكستان، إقبالا كبيرا على شراء التذاكر، حيث تم بيع الغالبية العظمى من التذاكر في ظل إقبال الجمهور الراغب بمشاهدة المنتخب ومؤازرته في هذه المباراة المهمة والحاسمة في الدور الثاني من التصفيات.