 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سعرها 800 دينار.. شراء تذكرة "سكاي بوكس" في مباراة الأردن وطاجكستان

Jordan fans
مشجعين أردنيين خلال مباراة الأردن وباكستان
قام 5 من المشجعين، بشراء تذكرة "سكاي بوكس"، لحضور مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب طاجكستان التي تجري على ستاد عمان الدولي، يوم 6 الشهر المقبل، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.اضافة اعلان

وتتيح هذه التذكرة لحامليها، حضور المباراة في غرفة خاصة في ستاد عمان، تتوفر فيها المقاعد وبعض أدوات الضيافه.

هذه التذكرة تم ابتكارها في مباراة الأردن وباكستان بتصفيات كأس العالم أيضا خلال أذار (مارس) الماضي، حيث بيعت هذه التذكرة أمام باكستان بمبلغ ألف دينار، وخصصت لثمانية مشجعين، فيما بلغ سعر هذه التذكرة في مباراة طاجكستان 800 دينار وخصصت لخمسة اشخاص فقط.

وتشهد مباراة الأردن وطاجكستان، إقبالا كبيرا على شراء التذاكر، حيث تم بيع الغالبية العظمى من التذاكر في ظل إقبال الجمهور الراغب بمشاهدة المنتخب ومؤازرته في هذه المباراة المهمة والحاسمة في الدور الثاني من التصفيات.
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