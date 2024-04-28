سقوط غريب ومفاجئ لرونالدو في مباراة الخليج (فيديو)

تسببت أرضية الملعب التي تجمع فريقي النصر والخليج في الدوري السعودي، مساء السبت، في سقوط البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة غريبة.



وعاد رونالدو قائد النصر، لتشكيل الفريق أمام الخليج، مساء السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.



ويقود رونالدو، النصر في مباراة اليوم، بعد غيابه عن لقاء الفيحاء بسبب الإيقاف، إثر طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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وخلال أحداث الشوط الأول من المباراة وبالتحديد في الدقيقة 24 كان رونالدو يستعد لاستلام كرة تم تمريرها إليه، وخلال رجوعه للخلف قليلا يبدو أن قدمه تعثرت في الأرضية ليسقط على الأرض ويمسك بقدمه، ليوقف الحكم واللاعبون المباراة للاطمئنان عليه، حيث نهض بعد ذلك وبدا عليه بعض الألم.

كما شهدت المباراة هدفا ملغيا لرونالدو بداعي التسلل في الدقيقة 14.





وقبل المباراة، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68، خلف الهلال المتصدر بفارق 9 نقاط، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، بينما يأتي الخليج في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.





