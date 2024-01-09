الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلتيك الاسكتلندي يتمسك بالعلم الفلسطيني رغم العقوبات

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جمهور نادي سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم يرفع العلم الفلسطيني
يواصل جمهور نادي سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم رفع العلم الفلسطيني رغم العقوبات التي طالته من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وعلى الرغم من فرض النادي عقوبات على بعض جماهيره إلا أنهم واصلوا رفع الأعلام الفلسطينية خارج المدرجات.اضافة اعلان
وفي حديث لمراسل الأناضول قال مشجع فريق سلتيك، مارتن فلمين عن تعاطفهم مع القضية الفلسطينية :"المسألة تمس قلوبنا. لدينا تجارب حياتية مماثلة".

وأضاف: "تأسس سلتيك على يد أشخاص نجوا من المجاعة. ويمكن وصفها أيضًا بأنها كانت إبادة جماعية. كان الناس جياعًا، وكان الطعام يُرسل لنا من الدولة العثمانية، وفي أيرلندا تجد أندية كرة القدم تحمل شعار الهلال".
وأشار فلين إلى أن الأطفال الذين يعيشون في فلسطين لديهم مستقبل، وقال: "نريدهم أن يكونوا سعداء وآمنين طوال حياتهم، وأن يكونوا قادرين على زيارة ملعب سلتيك ومشاهدة كرة القدم، لماذا لا يكون لديهم نفس الفرص التي يتمتع بها طفلي؟"
بدوره، آخر أشار المشجع جو ماكينا، إلى أنّ الجماهير عندما رجعت إلى المدرجات رفعت من جديد الأعلام الفلسطينية.
وقال ماكينا "الجمهور رفع الأعلام الفلسطينية، أعتقد أن المشكلة الأكبر هي خلق مشكلة من هذا. لماذا العلم الفلسطيني مشكلة، لماذا لا يمثل العلم الأوكراني مشكلة؟"
وكان يويفا فرض غرامة مالية قدرها 17500 يورو على نادي سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم جمهوره لفلسطين في المدرجات خلال مباراة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية على سلتيك الاسكتلندي الذي يدعم فلسطين منذ سنوات طويلة لأسباب مماثلة.-(الاناضول)
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