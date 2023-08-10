سيتي وآرسنال يتطلعان لبداية قوية وقمة نارية تجمع بين تشيلسي وليفربول

البريميرليغ

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تعود عجلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، للدوران مجددا اليوم، مع انطلاق موسم 2023-2024، حيث تشهد المرحلة الأولى من المسابقة عدة مواجهات تحمل معها آمال البداية الموفقة، بينما يحمل البعض منها ذكريات الماضي.وسيتعين على مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، والمتوج بالثلاثية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، بدء الموسم الجديد على ملعب "تورف مور"، حيث يحل ضيفا ثقيلا على بيرنلي، العائد لمصاف أندية النخبة الإنجليزية بعد عام واحد فقط من هبوطه.ويدين بيرنلي بعودته لأجواء الدوري الممتاز لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الذي سيقود الفريق في مواجهة ناديه السابق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، الذي قضى معه كومباني فترة ذهبية لا تنسى.وأمام غوارديولا، سيكون على كومباني نسيان الخسارة القاسية(0-6) والتي لحقت بفريق بيرنلي أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة في ظل طموح الفريق الضيف في الفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط بمشواره نحو تحقيق اللقب الرابع على التوالي.ويسعى غوارديولا، لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح فريق مانشستر سيتي، أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاق "البريميرليغ" الذي ينجح في تحقيق ذلك.ويدخل سيتي، الموسم الجديد مفتقدا لبعض من النجوم الذين صنعوا إنجاز الموسم الماضي، مثل الألماني إلكاي غوندوغان الذي انتقل إلى برشلونة، والجزائري رياض محرز الذي انضم لأهلي جدة السعودي، لكن الفريق عزز صفوفه بالتعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي، ومواطنه جوسكو جفارديول، مدافع لايبزيغ.ومن جانبه، يسعى آرسنال للمضي قدما في الموسم الجديد، في محاولة منه لتكرار تألقه الموسم الماضي ومنافسته على لقب الدوري قبل خسارته في الأمتار الأخيرة، حينما يستضيف فريق نوتنجهام فورست على ملعب "الإمارات" يوم غد.ونجح آرسنال في خطف أول ألقاب الموسم الجديد، حينما تغلب على فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية يوم الأحد الماضي، بعد نهاية مباراتهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.ورغم فوز أرسنال بالبطولة وتفويته الفرصة على سيتي من أجل تحقيق اللقب الرابع في ظل سعيه للوصول إلى "السداسية التاريخية"، يسعى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، إلى تغيير واقع الفريق هذا الموسم، وهو الأمر الذي بدا واضحا تماما على سوق انتقالات "المدفعجية" الصيف الحالي.ونجح آرسنال في خطف نجم وسط وست هام، ديكلان رايس، مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، بينما دعم صفوفه كذلك بالألماني كاي هافيرتز من تشيلسي، والهولندي يورين تيمبر من أياكس الهولندي، وكذلك اقترب من الحصول على خدمات الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى برينتفورد.وتشهد مباريات غد من المرحلة الأولى، مواجهة بين فريق شيفيلد يونايتد، الصاعد مرة أخرى للبطولة، وضيفه كريستال بالاس، بينما يستضيف بورنموث منافسه وست هام حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، ويحل لوتون تاون، الصاعد الثالث، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفا على برايتون، ويلعب إيفرتون مع ضيفه فولهام.وتبرز مواجهة نيوكاسل وأستون فيلا، على ملعب "سانت جيمس بارك" كواحدة من أبرز مباريات المرحلة، حيث سيحاول فريق المدرب إيدي هاو، تحقيق فوز مهم في بداية موسم سيكون حافلا لفريقه الذي انتزع بطاقة الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من خلال احتلاله المركز الثالث، ليشارك في الحدث القاري الكبير للمرة الأولى منذ 20 عاما.وفي ملعب "ستامفورد بريدج" تأتي قمة بعد غد، من خلال مواجهة نارية تجمع بين فريقي تشيلسي وضيفه ليفربول، في مواجهة تتباين فيها الطموحات بين الفريقين.وعاش تشيلسي فترة صعبة للغاية منذ نهاية الموسم الماضي، أنهاه في المركز الثاني عشر، كما استغنى الفريق الأزرق عن مجموعة كبيرة من اللاعبين، ولن يكون الاختبار الأول في الموسم الجديد سهلا بالنسبة لفريق تشيلسي، الذي تعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو من لايبزيغ ونيكولاس جاكسون من فياريال وأكسل ديساسي من موناكو، إضافة إلى وفرة من اللاعبين الشباب في محاولة لتغيير جلد الفريق في مواجهة تحديات صعبة في موسم لن يشارك فيه تشيلسي في أي بطولة أوروبية. وفي المقابل، لم تكن جماهير ليفربول راضية عن احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لذلك جاءت التدعيمات في صفوف الفريق لتثبت نواياه بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب.وتعاقد ليفربول مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون، والنمساوي دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ الألماني مع رحيل جوردان هندرسون وفابينيو إلى الاتفاق والاتحاد السعوديين، والمخضرم جيمس ميلنر إلى برايتون ونابي كيتا إلى فيردر بريمن الألماني.وسيكون توتنهام على موعد مع ديربي "لندني" أمام جاره ومضيفه برينتفورد، بعد غد، وسط شكوك حول مصير القائد هاري كين الذي يتمسك بايرن ميونيخ بضمه إلى صفوفه، بينما سيبدأ مانشستر يونايتد موسمه من خلال استضافة وولفرهامبتون في المباراة الختامية للجولة الأولى يوم الاثنين المقبل.-(وكالات)