سيتي يحسم ديربي مانشستر.. وليفربول يحقق فوزا سهلا

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حسم مانشستر سيتي الديربي بالفوز على مضيفه يونايتد بثلاثية نظيفة أمس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية سيتي كل إيرلينج هالاند (26 و49) وفيل فودين (80).ورفع سيتي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن.شكل يونايتد الخطورة الأولى في المباراة بالدقيقة الثانية، عبر تسديدة من سكوت ماكتوميناي من حدود المنطقة، ذهبت ضعيفة في يد الحارس إيدرسون.وكاد سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، بعدما مرر كايل ووكر كرة إلى فودين الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة رأسية قوية تألق الحارس أندري أونانا في التصدي لها، وحاول هالاند متابعتها قبل أن يبعدها الحارس الكاميروني ومن بعده ماجواير.وتابع رودري كرة مبعدة من دفاع يونايتد في الدقيقة 16، مسددها مباشرة من حدود المنطقة ذهبت بعيدا عن المرمى.وواصل سيتي محاولاته بتسديدة قوية مقوسة من جاك جريليش من حدود المنطقة في الدقيقة 20، تألق أونانا في إبعادها إلى ركنية.وحصل سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 24، بعد تدخل تقنية الفار التي أظهرت وجود إعاقة من راسموس هويلوند على رودري أثناء متابعة عرضية من مخالفة داخل المنطقة، ونفذ هالاند الركلة بنجاح بتسديدة أرضية على يسار أونانا.وحاول هويلوند تصحيح الخطأ سريعا في الدقيقة 32، بانفراده بإيدرسون ونجاحه في مراوغة البرازيلي، إلا أن الكرة طالت أمامه ليمرر إلى فيرنانديز داخل المنطقة، الذي سدد بدوره كرة قوية ذهبت أعلى العارضة.وعاد سيتي لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 38، بمخالفة في الجانب الأيسر، نفذها ألفاريز بتسديدة مباشرة تجاه المرمى، أبعدها أونانا إلى ركنية.وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سدد هويلوند صاورخية من على حدود المنطقة، تألق إيدرسون في إبعادها إلى ركنية.وارتقى بعدها ماجواير لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مسددا رأسية مرت إلى جوار القائم.وبدأ يونايتد الشوط الثاني بتسديدة قوية من فيرنانديز من خارج المنطقة في الدقيقة 48، أمسك بها إيدرسون.وأتى رد سيتي بعدها مباشرة، بعرضية من برناردو لفودين داخل منطقة الـ6 ياردة، تابعها الأخيرة بتسديدة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.وأضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 49، بعد عرضية مميزة من برناردو من الجانب الأيسر، تابعها هالاند الخالي من الرقابة تماما داخل منطقة الياردات الست، مسددا رأسية سكنت الشباك.وبحث جريليش عن إضافة اسمه في قائمة المسجلين، بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 57، تصدى لها أونانا.وواصل سيتي زحفه الهجومي تجاه مرمى يونايتد، فبعد سلسلة من التمريرات القصيرة، وصلت الكرة إلى جريليش داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 59.وأهدر يونايتد فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 69، بعد تلقي راشفورد بينية سحرية من إريكسن داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.وحرم أونانا هالاند من الهاتريك في الدقيقة 71، بعد إرسال جريليش بينية سحرية للنرويجي داخل المنطقة الذي انفرد بالكاميروني، وحاول تسديد كرة ساقطة، ولكن تألق حارس اليونايتد في التصدي لها.وسجل سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 80، بعد تسديدة قوية من رودري من خارج المنطقة، تصدى لها أونانا، وتابعها هالاند بتمريرة إلى فودين أمام المرمى الخالي، ليسجل بسهولة في الشباك.وفي مباراة ثانية، حقق ليفربول فوزا مستحقا على ضيفه نوتنجهام فورست 3-0.وسجل هدفي ليفربول كل من ديوجو جوتا (31) وداروين نونيز (35) ومحمد صلاح (77).وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد نوتنجهام فورست 10 نقاط في المركز الخامس عشر.وكما كان متوقعا، هاجم ليفربول منذ الدقائق الأولى، وأرسل محمد صلاح كرة ساقطة نحو نونيز الذي لم يسدد بالقوة الكافية، لتتهادى بين يدي الحارس مات تيرنر.واخترق لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر دفاع نوتنجهام، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 15.وطاب جمهور ليفربول بركلة جزاء بعد لعبة مشتركة بين نونيز ومدافع نونتنجهام فورست ويلي بولي، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب في الدقيقة 21.ومرر صلاح كرة جديدة إلى نونيز، الذي سدد الكرة من زاوية شبه ميتة ليتصدى لها الحارس تيرنر في الدقيقة 29، وتحولت الكرة إلى ركنية تابعها نونيز برأسه فوق المرمى.وتمكن جوتا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 31، عندما تصدى الحارس تيرنر لتسديدة نونيز، لترتد إلى المهاجم البرتغالي الذي أودعها المرمى.وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 35، عندما تلقى دومينيك سوبوسلاي كرة في الجهة اليمنى من صلاح، ليضعها على طبق ذهبي أمام نونيز الذي تابعها بلمسة واحدة من مسافة قريبة في الشباك.وتألق تيرنر في إبعاد محاولة من سوبوسلاي في الدقيقة 40، ثم وجّه نونيز كرة مقصية أكروباتية، علت مرمى نوتنجهام فورست.مع بداية الشوط الثاني، أراد ليفربول قتل أي أمل لنوتنجهام فورست في العودة إلى أجواء المباراة، وأطلق صلاح كرة من الجهة اليمنى بيساره علت المرمى في الدقيقة 48، ودخل كودي جاكبو وهارفي إليوت إلى تشكيلة ليفربول، بدلا من جوتا وجرافينبريتش.ونفذ صلاح ركلة حرة مباشرة فوق مرمى نوتنجهام في الدقيقة 63، فيما وجه الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد تسديدة بعيدة المدى نحو المدرجات في الدقيقة 68.وفي الدقيقة 77، تمكن ليفربول من تسجيل الهدف الثالث عبر صلاح، الذي استغل سوء تفاهم المدافع والحارس إثر كرة طويلة مرسلة من سوبوسلاي، ليضعها في الشباك الخالية.وكاد نوتنجهام فورست يسجل هدفا في الدقيقة 85، عندما رفع البديل ياتيس كرة نحو القائم البعيد، قابلها السويدي أنتوني إيلانجا بتسديدة مباشرة في العارضة.وسجل جاكبو هدفا لصالح ليفربول في الوقت بدل الضائع، تم إلغاؤه بعد الاستعانة بتقنية الفيديوالليجااستعاد ريال بيتيس ذاكرة الانتصارات في الليجا بفوزه القاتل على ضيفه أوساسونا 2-1 أمس، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.أنهى الفريق الأندلسي الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء الذي احتضنه ملعب "بينيتو فيامارين" بهدف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجله المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه.استمر تفوق أصحاب الأرض حتى الدقيقة 85 التي شهدت هدف تعادل أوساسونا عن طريق روبين جارسيا.لم ييأس لاعبو بيتيس لهذا الهدف، وبحثوا عن هدف الفوز الذي جاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء بتوقيع النجم إيسكو.وبهذه النتيجة يستعيد فريق التشيلي المخضرم مانويل بيليجريني طعم الانتصارات بعد تعادلين أمام ديبورتيفو ألافيس ثم أمام خيتافي بنفس النتيجة (1-1)، وهو الفوز الرابع للفريق هذا الموسم.وارتفع رصيد بيتيس إلى النقطة 17 في المركز السابع.بينما هذه هي الخسارة الثالثة لأوساسونا في آخر 5 جولات، السادسة هذا الموسم، ليظل رصيد الفريق عند 13 نقطة في المركز الـ11.البوندسليجاقلب بوروسيا دورتموند تأخرة أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، وانتزع تعادلا مثيرا معه بنتيجة 3-3 أمس، في المرحلة التاسعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.وتقدم آينتراخت فرانكفورت مبكرا في الدقيقة الثامنة بواسطة جناحه الدولي المصري عمر مرموش في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 24.وقلص بوروسيا دورتموند الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق مارسيل سابيتزر، الذي افتتح أهداف الضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث سجل يوسوفا موكوكو هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 54، لكن الجزائري فايز شعيبي أعاد التقدم لمصلحة فرانكفورت في الدقيقة 68.ولم يهنأ فرانكفورت بتقدمه طويلا، بعدما أحرز جوليان براندت الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بالتعادل ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة.ويأتي هذا التعادل ليعرقل صحوة دورتموند، الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، ويبعده خطوة هامة عن صراع المقدمة في البطولة هذا الموسم.وبقي دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، في حين ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 14 نقطة في المركز السابع.ليج 1تنازل موناكو عن صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بخسارته أمام مضيفه ليل 2-0 أمس الأحد في المرحلة العاشرة التي شهدت فوز باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بشق النفس على مضيفه بريست 3-2.وتراجع موناكو الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة للمركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين عن نيس الفائز على كليرمون-فيران 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة ونقطة عن باريس سان جيرمان الذي حقق فوزه الثالث تواليا والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، والسادس هذا الموسم.على ملعب بيار-موروا، حسم ليل النتيجة في الشوط الاول بتسجيله هدفين عبر البرتغالي إيفان كافالييرو (32) وبافوديه دياكيتيه (42).ونجح الدفاع الصلب لليل في الحد من خطورة رجال المدرب النمسوي أدي هوتر الذين تعرضوا لخسارتهم الثانية هذا الموسم.وانتزع باريس سان جيرمان فوزا بشق النفس من مضيفه بريست، مفاجأة الموسم، 3-2 بينها ثنائية لنجمه كيليان مبابي على ملعب "فرانسيس لو بليه"، فانتزع المركز الثاني.وبدا أن باريس سان جيرمان في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين لوارين زايير-إيمري (16) ومبابي (28)، لكن بريست قلص الفارق قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين عبر البنيني ستيف مونييه (43) ثم أدرك التعادل مطلع الثاني عبر جيريمي لو دوارون (52).وانتظر باريس سان جيرمان الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي لاقتناص ركلة جزاء انبرى لها مبابي وصدها الحارس الهولندي ماركو بيزوت قبل أن تتهيأ أمام هداف الدولي الموسم الماضي فتابعها داخل المرمى مسجلا هدف الفوز لفريق العاصمة.وعزز مبابي صدارته للائحة الهدافين بعشرة أهداف.ودخل النادي الباريسي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على ضيفه ميلان الايطالي بثلاثية نظيفة الاربعاء في الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا.وفضل مدربه الاسباني لويس أنريكي إراحة الرباعي عثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني والبرتغالي فيتينيا والأوروجوياني مانويل أوجارتي لكنه اضطر إلى الدفع بالثلاثة الأوائل عقب عودة بريست في النتيجة.وبكر باريس سان جيرمان بالتسجيل عندما مرر برادلي باركولا كرة إلى زايير-إيمري فسددها بروعة من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس بيزوت (16).وعزز مبابي تقدم سان جيرمان عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الدافع الدولي الكوري الجنوبي كانج-إين لي فانطلق بسرعة من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بأحد المدافعين قبل أن يسددها زاحفة على يمين الحارس بيزوت (16).وقلص مونييه الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 43 بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لكيني لالا اسكنها على يمين الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما.واندفع بريست بقوة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عندما استغل لو دوارون الركلة الركنية الثالثة تواليا والتي انبرى لها رومان دل كاستيلو وتابعها برأسه داخل المرمى (52).وكاد مبابي يعيد التفوق للفريق الباريسي بتسديدة قوية عكسية مرت بجوار القائم الايسر البعيد (57).وجرب الاسباني فابيان رويس حظه بتسديدة رائعة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (62).وكاد لو دوارون يضيف الهدف الثالث لبريست بتسديدة من داخل المنطقة ابعدها دوناروما بصعوبة قبل ان يشتتها الدفاع (70).وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء اثر عرقلة كولو مواني داخل المنطقة من المدافع ليليان براسييه، فانبرى لها مبابي وتصدى لها الحارس بيزوت قبل ان تتهيأ أمام القائد الباريسي الذي تابعها داخل المرمى (89).وكاد البديل المدافع الدولي المغربي أشرف داري يدرك التعادل بكرة مقضية من مسافة قريبة بين يدي دوناروما (90+6).وهي الخسارة الثانية تواليا لبريست الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الاخيرة بعدما كسب 13 من أصل 18 في مبارياته الست الاولى.وتجمد رصيد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.وفاز مونبلييه على ضيفه تولوز 3-0، وتعادل متز مع لوهافر سلبا. -(وكالات)