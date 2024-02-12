الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صاعقة رعدية تقتل لاعباً خلال مباراة لكرة القدم (فيديو)

رعد
رعد

أودت صاعقة رعدية بحياة لاعب كرة قدم إندونيسي خلال مباراة ودية، وقالت وسائل إعلام محلية، الأحد 11 فبراير/شباط 2024، إن المباراة أقيمت وسط حالة من الطقس السيئ، والذي شهد تقلبات مفاجئة من حار إلى غائم وصاحبتها سلسلة من موجات البرق والرعد.

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 حيث أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إصابة اللاعب "سبتيان" بصعقة رعدية خلال لقاء فريقه "FBI سوبانغ" وفريق "FLO FC" على ملعب سيليوانجي باندونغ، وفق ما ذكره موقع "Daily Mail" البريطاني.


في مقطع الفيديو كان أعضاء فريق اللاعب الضحية يتناقلون الكرة فيما بينهم قبل تمريرها إلى سبتيان، والذي لم تمر ثوانٍ على استلامه الكرة حتى تعرض لصاعقة رعدية قوية سقط على إثرها على أرضية الملعب وتوفي في الحال.

على الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب البالغ 30 عاماً، في محاولة لإسعافه، إلا أنهم وجدوه يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتتركهم الحادثة في حالة ذهول وصدمة.

 

بينما قالت المستشفى إن اللاعب أصيب بحروق خطيرة من جراء الصاعقة الرعدية لدرجة ذوبان أجزاء عديدة من جلده.

 


فيما قدم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم التعازي لذوي اللاعب ولفريقه، ودعا الأندية الإندونيسية بجميع مسابقاته المحلية للالتزام بدقيقة حداد على روحه قبل بداية مباريات هذا الأسبوع. -وكالات

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