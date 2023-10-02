الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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صامويل إيتو يواجه تهما بالفساد والتلاعب بنتائج المباريات

ما زال إيتو مصّرا على براءته نافيا هذه الادعاءات جملة وتفصيلا
ما زال إيتو مصّرا على براءته نافيا هذه الادعاءات جملة وتفصيلا
ازدادت متاعب صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إذ يواجه تهما بالفساد وسوء استخدام السلطة، وفق تقرير بريطاني.

وأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إيتو البالغ من العمر (42 عاما) يخضع حاليا للتحقيق من قبل الشرطة الكاميرونية بتهمة التلاعب في نتائج المباريات والفساد.اضافة اعلان

ويُتهم إيتو الذي استلم مهام منصبه رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول 2021 بمساعدة فريق على الصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى ويتعلق الأمر بفريق فيكتوريا يونايتد، مما اُعتبر تلاعبا بالنتائج وسوء استخدام لمنصبه.

وفي الوقت الذي تزداد الضغوط عليه من أجل الاستقالة والرحيل عن منصبه، ما زال إيتو مصّرا على براءته نافيا هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.

ومن أجل ذلك قرر النجم الأسبق لبرشلونة وإنتر ميلان توكيل محامٍ للدفاع عن نفسه والرد على كل هذه الاتهامات وحفظ حقوقه، وفق صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وجاءت هذه التطورات بعد شهرين تقريبا، إذ تم تسريب مكالمة صوتية بين إيتو وفالنتين غوين رئيس نادي فيكتوريا يونايتد يعود تاريخها إلى مطلع يناير/كانون الثاني الماضي تضمنت العديد من الاحتجاجات على مستوى التحكيم من قبل غوين.

وانتشر التسجيل الصوتي لهذه المكالمة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفيها وعد إيتو رئيس النادي بمساعدة فريقه على تحقيق حلم الصعود إلى الدرجة الأولى، خاصة أن غوين وقف إلى جانبه ودعمه حتى وصل إلى منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن الأمر انتهى بفوز فيكتوريا يونايتد بلقب دوري الدرجة الثانية في الكاميرون وذلك في أبريل/نيسان 2023 وبالتالي صعد الفريق إلى الدرجة الأولى كما أراد غوين تماما.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد فتح تحقيقا مع إيتو في أغسطس/آب الماضي بعد اتهامه بالتلاعب واختلاس الأموال بالإضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد.

حينها قال "كاف" في بيان رسمي "تلقينا تظلمات مكتوبة من عدة أشخاص مهمين في كرة القدم الكاميرونية يشتكون فيها من تصرفات غير قانونية ضد الرئيس صامويل إيتو، نحن ننظر إلى هذه الادعاءات بناء على اللوائح والأنظمة الخاصة بكاف، ورغم خطورة الادعاءات يبقى السيد صامويل إيتو بريئا إلى حين إدانته من قبل الهيئات القضائية، وحتى ذلك التاريخ يرفض كاف التعليق على القضية حتى الانتهاء منها". -وكالات

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