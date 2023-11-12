الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحيفة: "الهلال" ضمن أعلى 15 نادياً لكرة القدم من جهة التكلفة

F-lxyzcXYAA76p6
نادي الهلال
جاء نادي "الهلال" السعودي في قائمة أعلى 20 نادياً من جهة التكلفة، ليحتل المركز الخامس عشر وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
اضافة اعلان
ضمت قائمة أعلى الأندية تكلفة والتي تشمل ما تم إنفاقه لضم لاعبين خلال فترات الانتقالات الماضية، 11 نادياً من الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 أندية من الدوري الإسباني، ومثلهم من الدوري الإيطالي، وناديان من الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى "الهلال" من الدوري السعودي.

أكثر من "برشلونة" و"أتلتيكو مدريد"


بلغت تكلفة الفريق الحالي لنادي "الهلال"، بحسب البيانات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، 370 مليون يورو، وهي أعلى من تكلفه "برشلونة" الإسباني، و"موناكو" الفرنسي (326 مليون يورو)، و"ميلان" الإيطالي (328 مليون يورو)، و"آر بي لايبزيغ" الألماني (335 مليون يورو)، و"أتلتيكو مدريد" الإسباني (361 مليون يورو).

ويُعد "تشيلسي" الإنجليزي أكثر أندية كرة القدم من جهة التكلفة، بما يزيد عن مليار يورو، بفارق أكثر من 3 ملايين يورو عن "مانشستر يونايتد"، فيما حل "مانشستر سيتي" حامل لقب بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ثالثاً بتكلفة تبلغ 992 مليون يورو.

وجاء في المراكز التالية أندية: "باريس سان جيرمان" الفرنسي، وأندية "أرسنال" و"ليفربول" و"توتنهام" الإنجليزية، ثم "ريال مدريد" الإسباني، و"نيوكاسل" و"وست هام" الإنجليزيان، و"يوفنتوس" الإيطالي، و"بايرن ميونيخ" الألماني، و"أستون فيلا" الإنجليزي، و"نابولي" حامل لقب الدوري الإيطالية.

إنفاق ضخم


في انتقالات الصيف الماضي، أنفق "الهلال" الذي تم تحويله إلى شركة مع نقل 75% من ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة، كما هو حال أندية "النصر" و"الاتحاد" و"الأهلي"، نحو 353 مليون يورو على ضم لاعبين، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، ليحل في المركز الثاني عالمياً خلف "تشيلسي" الإنجليزي، الذي وصل إنفاقه إلى أكثر من 462 مليون يورو.

ودفع هذا الإنفاق الضخم، متصدر الدوري السعودي "روشن" حالياً برصيد 35 نقطة جمعها من 13 مباراة، ليكون ضمن أعلى 50 نادياً في العالم من حيث القيمة السوقية للاعبين، بنحو 234 مليون يورو، بحسب موقع بلومبرغ.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
9087520_1680866206

انشيلوتي: لا أحسد اللاعبين بسبب صفقاتهم الجديدة

منذ20 ساعة
ميسي

ميسي يحتفل مع انتر ميامي بالكرة الذهبية ويحدد مستقبله

منذ20 ساعة
4856007_1581578887

مالديني مرشح لمنصب المدير الرياضي في السعودية

منذ20 ساعة
6902076_1699524870

الهلال يستقر على التعاقد مع بديل نيمار

09 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
9087520_1680866206

انشيلوتي: لا أحسد اللاعبين بسبب صفقاتهم الجديدة

منذ20 ساعة
ميسي

ميسي يحتفل مع انتر ميامي بالكرة الذهبية ويحدد مستقبله

منذ20 ساعة
4856007_1581578887

مالديني مرشح لمنصب المدير الرياضي في السعودية

منذ20 ساعة
الإسباني المغربي الأصل إلياس أخوماش

نجما فريق إسباني يرفضان الوقوف دقيقة صمت على "ضحايا إسرائيل"

منذ24 ساعة
6902076_1699524870

الهلال يستقر على التعاقد مع بديل نيمار

09 تشرين الثاني 2023
سنست

مباراة كرة قدم تستمر لـ5 ساعات.. والسبب "غريب"

09 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

من المنطقة إلى العالم!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تأثيرات الحرب داخل الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حكم الجهاد في سورية!

موفق ملكاوي |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات | منذ13 ساعة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
 