صحيفة: "الهلال" ضمن أعلى 15 نادياً لكرة القدم من جهة التكلفة

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أكثر من "برشلونة" و"أتلتيكو مدريد"

إنفاق ضخم

ضمت قائمة أعلى الأندية تكلفة والتي تشمل ما تم إنفاقه لضم لاعبين خلال فترات الانتقالات الماضية، 11 نادياً من الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 أندية من الدوري الإسباني، ومثلهم من الدوري الإيطالي، وناديان من الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى "الهلال" من الدوري السعودي.بلغت تكلفة الفريق الحالي لنادي "الهلال"، بحسب البيانات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، 370 مليون يورو، وهي أعلى من تكلفه "برشلونة" الإسباني، و"موناكو" الفرنسي (326 مليون يورو)، و"ميلان" الإيطالي (328 مليون يورو)، و"آر بي لايبزيغ" الألماني (335 مليون يورو)، و"أتلتيكو مدريد" الإسباني (361 مليون يورو).ويُعد "تشيلسي" الإنجليزي أكثر أندية كرة القدم من جهة التكلفة، بما يزيد عن مليار يورو، بفارق أكثر من 3 ملايين يورو عن "مانشستر يونايتد"، فيما حل "مانشستر سيتي" حامل لقب بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ثالثاً بتكلفة تبلغ 992 مليون يورو.وجاء في المراكز التالية أندية: "باريس سان جيرمان" الفرنسي، وأندية "أرسنال" و"ليفربول" و"توتنهام" الإنجليزية، ثم "ريال مدريد" الإسباني، و"نيوكاسل" و"وست هام" الإنجليزيان، و"يوفنتوس" الإيطالي، و"بايرن ميونيخ" الألماني، و"أستون فيلا" الإنجليزي، و"نابولي" حامل لقب الدوري الإيطالية.في انتقالات الصيف الماضي، أنفق "الهلال" الذي تم تحويله إلى شركة مع نقل 75% من ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة، كما هو حال أندية "النصر" و"الاتحاد" و"الأهلي"، نحو 353 مليون يورو على ضم لاعبين، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، ليحل في المركز الثاني عالمياً خلف "تشيلسي" الإنجليزي، الذي وصل إنفاقه إلى أكثر من 462 مليون يورو.ودفع هذا الإنفاق الضخم، متصدر الدوري السعودي "روشن" حالياً برصيد 35 نقطة جمعها من 13 مباراة، ليكون ضمن أعلى 50 نادياً في العالم من حيث القيمة السوقية للاعبين، بنحو 234 مليون يورو، بحسب موقع بلومبرغ.