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صحيفة بريطانية تشكك في التزام ريال مدريد بقواعد اللعب المالي النظيف

من تدريبات ريال مدريد استعدادا للموسم الكروي الجديد - (من المصدر)
من تدريبات ريال مدريد استعدادا للموسم الكروي الجديد - (من المصدر)
 أحدث تحقيق صحفي بريطاني، ضجة كبيرة بعد نشر معلومات تتحدث عن احتمال تورط نادي ريال مدريد الإسباني في خرق قواعد اللعب المالي النظيف.
ووفقا لتحقيق صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن إدارة ريال مدريد ترفض الإفصاح عن مصير 20 بالمائة من مصروفات فريق كرة القدم بالنادي خلال السنة المالية للموسم 2021-2022، بعدما أدرج ريال مدريد في ميزانيته مبلغ 122 مليون يورو تحت بند "مصاريف تشغيلية أخرى"، دون الكشف عن مصدر هذه الأموال أو كيفية إنفاقها.اضافة اعلان
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن بند "مصاريف تشغيلية أخرى" بلغت 135 مليون يورو بميزانية النادي، منها 122 مليونا ليس لها أي تفسير وفق الميزانية التي أعلنها النادي في تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي الذي يتخطى حاجز الـ13 مليون يورو، فقد أشار ريال مدريد إلى أنها مدفوعات لرابطة الدوري الإسباني من أجل تسديد حصة الأندية من المصاريف المركزية.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مسؤولي ريال مدريد رفضوا التعاون معها والرد على أسئلتها من أجل توضيح الأمر، في وقت يدور فيه حديث عن أن مبلغ الـ 122 مليون يورو يعود إلى تسديد ديون لشركة بروفيدنس الأميركية، والتي اشترت إيرادات تسويقية مستقبلية سجلها "الميرينغي" على أنها إيرادات وليست ديونا.
وأثار ريال مدريد الشكوك مع اعتبار هذا المبلغ إيرادات وليس دينا، مع العلم بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، خضع للتحقيق سابقا للسبب نفسه.
ولم تشكك الصحيفة البريطانية في مصدر هذه الأموال، لكنها تساءلت عما إذا كان يتوافق ذلك مع قواعد اللعب المالي النظيف، مشيرة إلى قيامها بتحليل حسابات أندية أخرى، ولم تجد بأي منها من قام بتسجيل مبالغ ضخمة بهذا الحجم تحت بند "مصاريف تشغيلية أخرى".
وطبقا للتحقيق، فإن إيرادات ريال مدريد بلغت 672 مليون يورو العام 2017، من بينها 17 مليونا وجدت تحت البند المذكور، وفي العام التالي ارتفع المبلغ إلى 46 مليونا.
وواصل هذا البند ارتفاعه مع مرور السنوات ليستقر عند 135 مليون يورو، أي ما يقارب 20 بالمائة من إيرادات العام الماضي، حيث إن ريال مدريد دائما ما يتباهى بقوته المالية، لكن التطورات الأخيرة قد تضعه تحت مقصلة التحقيق من أجل معرفة إذا ما كان ملتزما بقواعد اللعب المالي النظيف. -(وكالات)
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