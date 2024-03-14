الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدام جديد بين الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي

الاتحاد
نادي الاتحاد والهلال

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عن صدام جديد يجمع الهلال حامل اللقب والاتحاد فيما يلتقي النصر مع الخليج.

ووفقًا للقرعة فإن الهلال سيحل ضيفا على الاتحاد باستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة بينما يستقبل النصر ضيفه الخليج بملعب الأول بارك.

ومن المقرر ان تقام مباراتي نصف نهائي البطولة يومي 29 و 30 نيسان/أبريل القادم.

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ويلتقي الهلال والاتحاد للمرة السادسة في الموسم الجاري بعد 5 مواجهات سابقة انتهت جمعيها بتفوق الهلال.


ويحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على جائزة قدرها 10 ملايين ريال سعودي إضافة إلى مقعد في كأس السوبر السعودي ومقعد في دوري أبطال آسيا.

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