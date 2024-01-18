صدام مرتقب بين إنتر ميلان ولاتسيو في "السوبر الإيطالي" اليوم

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انطلقت أمس منافسات كأس السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية الرياض، والتي تستمر حتى 22 من الشهر الحالي، حيث التقى نابولي "حامل لقب الدوري الإيطالي بالموسم الماضي"، في وقت متأخر من أمس مع فيورنتينا "وصيف الكأس"، على أن يلتقي اليوم فريقا إنتر ميلان "بطل الكأس" ولاتسيو "وصيف الكالتشيو" عند الساعة العاشرة مساء في ستاد "الأول بارك"، والذي استضاف قبل أيام قليلة منافسات كأس السوبر الإسباني الذي توج فيه ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة 4-1 في النهائي.وتستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، حيث تعود المرة الأولى للعام 2018، حينما فاز يوفنتوس على ميلان بهدف نظيف في ملعب "الجوهرة المشعة"، قبل أن يتغلب لاتسيو على يوفنتوس بنتيجة 3-1 في نسخة العام 2019 بملعب "أول بارك" بالرياض، فيما شهدت نسخة الموسم الماضي فوز إنتر على ميلان 3-0 في ملعب "الملك فهد الدولي".ويلعب إنتر ميلان مع لاتسيو، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأزرق والأسود إلى مواصلة تألقه على المستوى المحلي، حيث يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، وحقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية ببطولة الدوري على مونزا 5-1، وهو المرشح الأوفر حظا لنيل لقب الدوري في الموسم الحالي.ويتسلح إنتر بقوته الهجومية المتمثلة في الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إضافة إلى زميله الفرنسي ماركوس تورام ولاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو والظهير الأيسر فيدريكو ديماركو وغيرهم من الأسماء، التي تساهم كثيرا في الصورة التي ظهر عليها الفريق في الموسم الحالي.وسيكون سيميوني إنزاجي المدير الفني للفريق، على موعد مع مواجهة أمام فريقه السابق، حيث سبق له أن لعب في فريق العاصمة بين العامين 1999 و2010، وتولى تدريبه بين العامين 2016 و2021، قبل أن ينتقل إلى تدريب إنتر ميلان.ويسعى إنزاجي إلى تحقيق لقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه التدريبي، بعدما فاز باللقب مرتين مع لاتسيو في العامين 2017 و2019، كما فاز بلقب الكأس في العام 2019 وخسر نهائي العام 2017، كما وصل إنزاجي مع إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف رودري في مدينة إسطنبول التركية.وأكد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل التتويج بكأس السوبر الإيطالي بعد الفوز الكبير على مونزا، بقوله: "لقد كان أداء جيدا للغاية، وكان لدى الفريق النهج الصحيح ضد مونزا، الذي حرمنا من النقاط الموسم الماضي سواء على أرضنا أو خارجها".وتابع: "هناك أكثر من 20 مباراة متبقية بالدوري، الفريق في الموسم الماضي فاز بلقبين ووصل لنهائي دوري الأبطال، ونحن اليوم بمنتصف الطريق فقط، وكنا في مجموعة صعبة بدوري أبطال أوروبا مع ريال سوسيداد، نحن نؤدي بشكل جيد بالدوري الإيطالي، لكن الآخرين ينتظرون الانقضاض على أي خطأ صغير".واستطرد: "يمكننا دائما التحسن، بالرغم من التعادل ضد جنوى لم نلعب بشكل سيئ وتلقينا هدفا كان يمكن تجنبه، بينما فزنا على فيرونا ومن وجهة نظري قدمنا أداء سيئا، نحن نحلل مبارياتنا ونحاول أن نرى أين يمكننا تعديل الأشياء للقيام بعمل أفضل".واختتم: "نعلم أن لدينا قائمة مزدحمة من المباريات، سنذهب للسعودية بصفتنا حاملي لقب السوبر، ورغم أن البطولة تقام بنظام جديد لكن ليست هناك مشكلة، اللاعبون يستريحون ثم سنعاود التدريب والسفر، هناك لقب في انتظارنا وسنحاول بذل قصارى جهدنا".وسيكون المنافس لاتسيو، في حالة جيدة حينما يواجه إنتر ميلان، خاصة وأن الفريق ما يزال منافسا على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، باحتلاله المركز السادس برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف خلف أتالانتا الخامس وبفارق نقطة خلف فيورنتينا صاحب المركز الرابع والذي يتأهل صاحبه لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.كما تأهل لاتسيو إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعدما فاز على غريمه التقليدي ومنافسه في العاصمة روما بهدف نظيف في دور الثمانية، حيث ضرب موعدا في المربع الذهبي مع يوفنتوس.وعلى المستوى القاري، سيواجه لاتسيو فريق بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وبقيادة مدربه ماوريسيو ساري، يتسلح لاتسيو بنجمه وهدافه الدولي شيرو إيموبيلي، إلى جانب النجم الإسباني بيدرو رودريجيز لاعب برشلونة وتشيلسي السابق، إلى جانب مواطنه لويس ألبرتو ولاعب الوسط الفرنسي الشاب ماتيو جوندوزي. -(وكالات)