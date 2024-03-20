صراع لندني على نجم برازيلي.. ومدير رياضي جديد في ليفربول

اضافة اعلان

مدن - أفادت تقارير صحفية أمس، بأن آرسنال وتشيلسي يخوضان صراعا مع 4 أندية أخرى، على نجم نوتنجهام فورست موريلو.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن آرسنال وتشيلسي أكثر ناديين أبديا إعجابهما بموريلو، فيما يراقب ليفربول ونيوكاسل يونايتد الوضع، مع وجود اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة.وكان المدافع البرازيلي البالغ من العمر 21 سنة، أحد أفضل لاعبي فورست هذا الموسم، حيث شارك في 27 مباراة بعد انتقاله بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني من كورينثيانز في الصيف الماضي.ورغم تألق موريلو، قد يجد نوتنجهام نفسه مضطرا للتخلي عنه، بسبب مشاكله المالية، خصوصا وأنه تم خصم 4 نقاط من رصيده في خرقه قوانين الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.وتعاقد باريس سان جيرمان مع زميلي موريلو، البرازيليين لوكاس بيرالدو وجابرييل موسكاردو في كانون الثاني (يونايتد) الماضي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.يذكر أن موريلو نال في السابق اهتمام مانشستر سيتي ونابولي ووست هام يونايتد، قبل أن يدخل نوتنجهام على الخط ويفوز بخدمات اللاعب.كول يحث تشيلسي على ضم ثنائي ريالحث نجم تشيلسي السابق جو كول، فريقه السابق لإضافة المزيد من اللاعبين ذوي الخبرة إلى تشكيلته، من خلال ضم اثنين من لاعبي ريال مدريد.وانتهج تشيلسي سياسة انتقادات جديدة منذ انتقال ملكية النادي إلى رجل الأعمال الأميركي تود بويلي في أيار (مايو) 2022، من خلال ضم لاعبين صغار في السن بعقود طويلة الأمد.ولم تؤت هذه الاستراتيجية ثمارها بعد، رغم وصول تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل البلوز حاليًا المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 17 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.ودعا كول المدرب ماوريسيو بوكيتينو للتعاقد مع ثنائي ريال مدريد الأسطوري لوكا مودريتش وتوني كروس.وقال كول في تصريحات لإذاعة "توك سبورت": "أتطلع لجلب بعض اللاعبين ذوي الخبرة، هل يريد لوكا مودريتش أن يأتي ويلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عام آخر؟ إنه ما يزال يقوم بعمله في ريال مدريد. انظر لمدى مساعدته لـ(إدواردو) كامافينجا، (أوريليان) تشواميني، (فيديريكو) فالفيردي، كان له تأثير كبير على أدائهم".وأضاف: "توني كروس يبلغ من العمر 34 عامًا، لكن هل يريد اختبار نفسه في عمره هذا، والقدوم إلى هنا ومساعدة هذا الفريق الشاب؟".ووقع كل من مودريتش وكروس على تمديد عقديهما لمدة عام واحد في الصيف الماضي، وساعدا في رعاية بعض أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم العالمية، بمن فيهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.برادلي متحمس لمواجهة روبرتسونأكد لاعب ليفربول كونور برادلي، أنه يتوق لخوض مواجهة مرتقبة مع زميله في الفريق أندي روبرتسون، عندما يلتقي منتخبا إيرلندا الشمالية وأسكتلندا مساء الثلاثاء المقبل.وشق برادلي طريقه إلى تشكيلة ليفربول الأساسية هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث يلعب كظهير أيمن في غياب المصاب ترينت ألكسندر أرنولد.وقبل المباراة المرتقبة على ملعب "هامبدن بارك"، قال برادلي البالغ من العمر 20 عامًا لشبكة "سكاي سبورتس": "أتطلع إلى ذلك. آمل أن تكون معركة جيدة، وآمل أن أخرج منها فائزا".وأضاف: "سيكون الأمر جيدًا حقًا ومن الواضح أن آندي كان رائعًا معي منذ انضمامي إلى تشكيلة ليفربول. لقد كان يساعدني طوال الوقت ويعطيني بعض النصائح وحتى قبل المباريات يهدئ أعصابي، لذلك كان رائعًا معي وآمل أن تكون مباراة جيدة".وعندما طُلب منه الكشف عن نصيحة معينة قدمها له قائد اسكتلندا، أجاب برادلي: "ربما يتعلق الأمر فقط بالاتساق. إنه يستمر في إخباري.. كن متسقًا واستمر في فعل نفس الأشياء كل يوم".تشوكويميكا يشيد ببالمرأكد لاعب تشيلسي كارني تشوكويميكا، إن اللعب مع الفريق في "ويمبلي"، سيكون بمثابة الحلم الذي يتحول إلى حقيقة.واحتفل تشوكويميكا بعودته من الإصابة، بتسجيل هدف في الفوز على ليستر سيتي 4-2 مساء الأحد الماضي، في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.وكان الهدف هو الأول تشوكويميكا على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد انتقاله إلى الفريق قبل بداية الموسم قبل الماضي، قادما من أستون فيلا، وجاء بصناعة من زميله كول بالمر.وأشاد تشوكويميكا بزميله بالمر في تصريحات لموقع تشيلسي، حيث قال: "حتى في التدريب، نجد دائمًا بعضنا البعض ونتواصل بشكل جيد. لذا بمجرد أن لعبت الكرة مع كول، عرفت أنني سأستعيدها".وأضاف: "حتى أنه أخبرني قبل المباراة أنه عندما أشارك سيقدم لي تمريرة حاسمة، لذلك لدينا هذا المزيج معًا ونأمل أن نتمكن من البناء عليه".وعن الهدف قال: "لقد كان شعورًا رائعًا بصراحة. لم أكن أعرف ماذا أفعل بعد أن سجلت الهدف، وكيف أحتفل. لكن لدي زملاء رائعون في الفريق دفعوني نحو الجماهير.. بالطبع الأهم هو تأهلنا إلى الدور نصف النهائي حيث سنواجه مانشستر سيتي في ويمبلي".وتابع: "لقد دخلنا هذا الموسم ونحن نرغب في الفوز بالألقاب وخوض المباريات النهائية، لذا فهي فرصة هائلة بالنسبة لنا كفريق شاب. فرصة أخرى للعب في ويمبلي، ونأمل أن نصل إلى النهائي".وأردف: "إنه أمر مذهل بالنسبة لي.. لقد فاتني نهائي كأس الرابطة بسبب الإصابة، لذا فإن الحصول على فرصة اللعب في ويمبلي هو حلم بالنسبة لي. إنه شيء حلمت به عندما كنت طفلاً لأنني من مشجعي تشيلسي، لذلك لا أستطيع الانتظار".ليفربول يعين هيوز مديرا رياضياأكمل ليفربول خطوة تعيين مدير رياضي جديدي للنادي، ضمن خطوات المضي قدما بعد انتهاء مرحلة المدرب يورجن كلوب.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، عين ليفربول، مدير الانتقالات السابق في بورنموث ريتشارد هيوز كمدير رياضي، وستكون مهمة المدير الجديد، العثور على خليفة لكلوب الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم.وكان هيوز كان على رادار ليفربول ليحل مكان المدير الرياضي قصير المدى يورج شمادتكي، وساهم في تعيينه رسميا تولي مايكل إدواردز منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم في مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي.وتربط هيوز وإدواردز علاقة طويلة الأمد، يعود تاريخها إلى العمل معًا في بورتسموث. وستكون مهمة هيوز الأولى، هي تعيين خليفة كلوب، علما بأن تشابي ألونسو هو المرشح الأوفر حظا، إلى جانب مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم.وسيتطلع هيوز أيضًا إلى فتح محادثات العقود مع محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد والذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم المقبل.ألاردايس يرشح مورينيو لنيوكاسلرشح المدرب الإنجليزي المعروف سام ألاردايس، البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد خلفا للمدرب الحالي إيدي هاو. ويجلس مورينيو دون عمل بعد إقالته من تدريب روما في كانون الثاني (يناير) الماضي.وتشير التكهنات إلى إمكانية التخلي عن هاو في نهاية الموسم، بعدما حقق نيوكاسل نتائج دون الطموحات هذا الموسم.ويعتقد ألاردايس أن مورينيو مناسب لتولي المهمة في نيوكاسل، وقال في بودكاست "نو تيبي تابي فوتبول": "إذا كان (مورينيو) يريد ذلك ويريدون إعطاءه المنصب الشاغر، فسيكون هناك الموسم المقبل".وكان مورينيو شديد الإعجاب بنادي نيوكاسل، عندما تولى تدريب أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، بسبب العلاقة بين النادي والمدرب الراحل بوبي روبسون، الذي عمل مورينيو مساعدا له في برشلونة وبنفيكا.ولم يكشف مورينيو عن خطوته المقبلة بعد إقالته من تدريب روما، لكنه أبدى رغبته في العودة إلى التدريب في أسرع وقت ممكن. -(وكالات)