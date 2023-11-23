صراع مبكر بين ليفركوزن وبايرن ميونيخ على القمة

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برلين- يتواصل الصراع المبكر على قمة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بين فريقي باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ، عندما يخوض الفريقان منافسات المرحلة الـ12 من المسابقة الكروية.ويقدم باير ليفركوزن انطلاقة رائعة هذا الموسم في البطولة، التي يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتربع على القمة حاليا بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو برصيد 31 نقطة.وخلال مبارياته الـ11 الأولى في البطولة هذا الموسم، حقق ليفركوزن 10 انتصارات، فيما تعادل في لقاء وحيد، ليتفوق بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة للمسابقة.وستكون الفرصة مواتية أمام بايرن، للانقضاض على الصدارة -ولو بصورة مؤقتة- عندما يحل ضيفا على كولون (المتعثر) في افتتاح مباريات المرحلة عند الساعة 10:30 من مساء اليوم في ملعب "راين ستاديون".ورغم تواجده في مركز الوصافة، إلا أن بايرن ميونيخ أظهر الكثير من الشراسة محليا وقاريا، حيث حقق 9 انتصارات وتعادل في مباراتين خلال مشواره بالدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن، علما أنه يمتلك أقوى هجوم في البطولة بتسجيله 42 هدفا في 11 مباراة، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه ليفركوزن، صاحب الـ34 هدفا، كما أن لدى فريق المدرب الألماني توماس توخيل أقوى دفاع بالمسابقة، بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.ولا يختلف حال بايرن ميونيخ كثيرا على الصعيد القاري، حيث يعد الفريق الوحيد الذي تأهل للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وهو ضامن صدارته لمجموعته في دور المجموعات، رغم تبقي جولتين على النهاية.وجاء تعثر بايرن الوحيد هذا الموسم في بطولة كأس ألمانيا، التي شهدت خروجه مبكرا من الدور الثاني بخسارته المباغتة 1-2 أمام مضيفه ساربروكين، الناشط بدوري الدرجة الثالثة الألماني، في وقت سابق من الشهر الحالي.ويبدو بايرن ميونيخ المرشح الأوفر حظا للحصول على النقاط الثلاث في مواجهته ضد كولون، صاحب المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 6 نقاط، الذي رفع مدربه شتيفن باومجارت راية التحدي في وجه الفريق البافاري.وقال باومجارت، في مؤتمر صحفي: "أتوقع أن يتحلى فريقي بالشجاعة، أتوقع ذلك كل أسبوع بغض النظر عن الفريق الذي نلعب ضده".وأعرب باومجارت عن أمله في تجنب كولون للأخطاء أمام بايرن، حتى لا تتكرر مأساة الفريق أمام لايبزيج، حينما خسر أمامه بسداسية نظيفة الشهر الماضي.ومن جانبه، يواجه باير ليفركوزن اختبارا ليس بالسهل، عندما يخرج لملاقاة مضيفه فيردر بريمن غدا، حيث يرغب ليفركوزن في مواصلة انتفاضته بالمسابقة وتحقيق انتصاره الثامن على التوالي، أمام منافسه، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط.ولم يعرف ليفركوزن سوى طعم الفوز منذ تعادله الإيجبي 2-2 مع مضيفه بايرن ميونيخ في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث حقق 12 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات المحلية والقارية.ومع صدارته للدوري الألماني، يتربع ليفركوزن على قمة مجموعته أيضا ببطولة الدوري الأوروبي، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الـ4 الأولى، وبات بحاجة للحصول على نقطة وحيدة خلال مباراتيه المقبلتين في البطولة القارية، لضمان الصعود لدور الـ16 مباشرة بالمسابقة.كما يسير الفريق بخطى ثابتة بكأس ألمانيا، حيث يواجه بادربورن بدور الـ16 في البطولة، عقب فوزه 5-2 على مضيفه ساندهاوزن، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة في الدور الثاني للمسابقة.ومع حصول ليفركوزن على 31 نقطة في أول 11 لقاء بالمسابقة، فقد عادل الفريق الرقم القياسي المسجل باسم بايرن، والذي حققه موسم 2015-2016، حينما حصل على الرصيد نفسه بعد هذا العدد من المباريات تحت قيادة مدربه الأسبق بيب جوارديولا، في الوقت الذي كان خلاله ألونسو لاعبا في صفوف النادي البافاري.ورغم نتائجه المهتزة هذا الموسم، لكن بريمن لن يكون لقمة سائغة أمام ليفركوزن، لاسيما بعدما تجنب الخسارة في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، قبل توقفها لمدة أسبوعين بسبب لقاءات الأجندة الدولية.ويبحث بريمن، الذي تغلب على يونيون برلين وتعادل مع فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عن تحقيق انتصاره الأول بملعبه على ليفركوزن منذ ما يزيد على 7 أعوام.ويعود آخر فوز لبريمن على ليفركوزن، على ملعب (فيسير شتاديون)، الذي يستضيف اللقاء، إلى 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، عندما انتصر 2-1 بالدوري الألماني، ليعجز بعدها عن حصد أي مكسب في لقاءاته الخمس الأخيرة التي جرت بمعقله أمام منافسه، عقب تعادله في مباراتين وخسارته في 3 مواجهات.ويبدو الصراع على أشده بين شتوتجارت، الذي يحتل المركز الثالث بـ24 نقطة، ولايبزيج وبروسيا دورتموند، صاحبي المركزين الرابع والخامس برصيد 23 و21 نقطة على التوالي، من أجل التواجد في المربع الذهبي بترتيب البطولة.ويستضيف دورتموند فريق بروسيا مونشنجلادباخ، صاحب المركز التاسع بـ13 نقطة غدا، حيث يتطلع الفريق الملقب بـ(أسود فيستفاليا)، للعودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، عقب تعادله مع آينتراخت فرانكفورت وخسارته أمام بايرن ميونخ وشتوتجارت.ويأمل دورتموند في الخروج بنتيجة إيجابية أمام مونشنجلادباخ قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا، حيث يطمح للفوز باللقاء لضمان الصعود لمرحلة خروج المغلوب في البطولة القارية.ويلعب لايبزيج مع مضيفه فولفسبورج، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، حيث يرغب فريق المدرب ماركو روزه في تحقيق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.أما شتوتجارت، فيخوض اختبارا صعبا أمام فرانكفورت، صاحب المركز السابع برصيد 18 نقطة، الذي تلقى خسارة وحيدة فقط في مبارياته الـ11 الأولى، مقابل 4 انتصارات و6 تعادلات، كما تشهد تلك المرحلة أيضا عدة لقاءات أخرى، حيث يلتقي فرايبورج مع ضيفه دارمشتات، ويونيون برلين مع أوجسبورج غدا، في حين يلعب هايدنهايم مع بوخوم، وهوفنهايم مع ماينز، بعد غد.-(وكالات)