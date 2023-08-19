السبت 19 آب 2023
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صلاح يتخطى جيرارد في فوز ليفربول على بورنموث

محمد صلاح
محمد صلاح
فاز ليفربول بعشرة لاعبين 3-1 على ضيفه بورنموث ليحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم يوم السبت.
وسجل أنتوني سيمنيو هدف التقدم لبورنموث بعد ثلاث دقائق، وأدرك لويس دياز التعادل في الدقيقة 27، ثم أضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني عقب تسع دقائق وبعد متابعة ركلة جزاء أهدرها بنفسه.اضافة اعلان

وتعرض ليفربول لضربة بطرد لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 58، لكن بعد أربع دقائق ضمن ديوغو جوتا انتصار ليفربول بتسجيل الهدف الثالث.

وأصبح رصيد ليفربول أربع نقاط من أول جولتين بعد التعادل 1-1 مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، بينما يملك بورنموث نقطة وحيدة.

وتخطى صلاح ستيفن جيرارد وانفرد بالمركز الخامس في قائمة ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين بجميع المسابقات بعدما وصل إلى هدفه رقم 187، كما ساهم بالهدف رقم 200 له في الدوري الإنجليزي الممتاز (140 هدفًا، 60 تمريرة حاسمة).
وكسر قائد منتخب مصر لعنة الجولة الثانية بعد 6 مواسم سابقة، مسجلا هدفه الأول بها.
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