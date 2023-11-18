ضربة مزدوجة لمانشستر يونايتد

تعرض فريق مانشستر يونايتد لضربة مزدوجة من حيث الإصابة وذلك بعد خروج لاعبيه الأساسيين ماركوس راشفورد الإنكليزي وأندريه أونانا الكاميروني مصابين من مباراة انكلترا ضد منتخب مالطا ضمن تصفيات اليورو 2024 ومباراة الكاميرون ضد الموريشيس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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وكان راشفورد الذي لم يقدم اداء جيد في مباراته قد خرج منها بعد مرور ساعة من الوقت بعد ان إصطدم بزميله ترنت الكسندر ارنولد.

اما اونانا ايضًا خرج من مباراته قبل نهايتها بعشر دقائق وهو يعرج. هذه الإصابات ستزيد وجع رأس مدرب يونايتد اريك تن هاغ.