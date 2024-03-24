الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضعف قيمته الأصلية .. الهلال يعرض 100 مليون يورو لضم لاعب برشلونة!

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لاعبي برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة الهلال، في حسم صفقة كبيرة من برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالتعاقد مع رافينيا، الذي يعد هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية.

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وتعمل إدارة برشلونة، في الصيف القادم على التخلص من بعض اللاعبين لتوفير سيولة مالية، تساعد الفريق الكتالوني في أزمته المالية، ويعد اللاعب البرازيلي من أبرز الأسماء المرشحة للخروج من البلوجرانا.

 

وحاول الهلال، التعاقد مع رافينيا في الصيف الماضي، ولكن الصفقة فشلت، ليتجدد اهتمام الموج الأزرق باللاعب البرازيلي مرة أخرى، وسط اهتمام من آرسنال أيضًا بالتعاقد معه.

 

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الهلال قدم عرضًا لبرشلونة، مقابل 80 مليون يورو، للتعاقد مع النجم البرازيلي صاحب الـ 27 عامًا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الفريق السعودي، سيصل إلى 100 مليون يورو، بالمتغيرات والمكافآت التي قد يحصل عليها رافينيا، وهذا رقمًا سيكون من الصعب أن يرفضه برشلونة في الأزمة الحالية.


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