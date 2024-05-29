طاقم حكام عماني لمباراة المنتخب الوطني أمام طاجكستان

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تسمية طاقم حكام عماني، لإدارة مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب طاجيكستان، والتي تقام على ستاد عمان يوم 6 الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم.

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ويتكون طاقم المباراة، من الحكام أحمد الكاف حكما للساحة، و أبو بكر العمري وراشد الغيثي، حكمين مساعدين، وعمر اليعقوبي حكما رابعا.



وتعتبر هذه المواجهة حاسمة لحسابات المجموعة السابعة، من أجل ضمان الوصول لأمم آسيا والتأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم المقبلة.

ويبحث المنتخب الوطني في هذه المباراة عن الفوز للانتقال إلى الدور الثالث من التصفيات.