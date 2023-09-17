الأحد 17 أيلول 2023
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"طالب بـ20 مليون دولار".. رونالدو يلاحق يوفنتوس قضائيا

البرتغالي كريستيانو رونالدو
رونالدو
قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ملاحقة فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، قضائيا، بسبب "مستحقات غير مدفوعة" تصل لملايين الدولارات.
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ويسعى رونالدو وفريقه القضائي للحصول على 21 مليون دولار، وهو مبلغ "وعده به يوفنتوس"، عندما وافق على تخفيض راتبه السنوي خلال فترة تفشي فيروس كورونا، التي أضرت ماديا بالنادي.

وكان رونالدو قد وافق على التخلي عن راتب 4 أشهر خلال فترة لعبه مع يوفنتوس، خلال الجائحة، في مارس 2020، ولكن اتفاقا تم بين اللاعب والنادي على أن يتم تعويضه بالراتب لاحقا، وفقا لصحيفة غازيتا ديلو سبورت.

الآن، قرر رونالدو أنه يريد تحصيل الأموال المستحقة له وطلب المستندات ذات الصلة من مكتب المدعي العام في تورينو، وفقا للصحيفة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصل مهاجم يوفنتوس السابق باولو ديبالا إلى اتفاق مع نادي السيدة العجوز بشأن مبلغ تقريبي قدره 3.2 مليون دولار المستحق له.

وكان رونالدو قد غادر نادي "السيدة العجوز" في أغسطس 2021 إلى مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل بعدها إلى النصر السعودي، في يناير 2023.
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