طبيب منتخب مصر: كلوب أحرجنا

أكد دكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يعاني من شد في العضلة الخلفية، لافتا إلى أن مغادرته لمعسكر الفراعنة متفق عليه مع ناديه.



وقال أبو العلا، عبر قناة "أون تايم سبورت" بعد مواجهة الرأس الأخضر (2-2): "صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وقد حدث تنسيق منذ يومين بين منتخب مصر وليفربول لسفر اللاعب، والأفضل له العلاج في ليفربول حاليا".



وأضاف: "ليس من صميم عملي الإعلان عن معلومات تخص اللاعبين وإصابتهم، ولكن أرى أن علاج صلاح في ليفربول يقلل من مدة إصابته".



وواصل: "لا أستطيع تحديد موعد عودة محمد صلاح، ولا أقبل أن يمتحنني أحد، أنا مهتم بعملي فقط، ولست في امتحان".



وأكمل: "يورجن كلوب (المدير الفني لليفربول) وضعنا في موضع محرج بالحديث عن محمد صلاح، لأن هذا غير متفق عليه مع إدارة الريدز".



وعن طبيعة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، قال: "يخضع لأشعة في الوقت الحالي، وإصابته كدمة في الكتف، وتحديد مدة غيابه بعد ظهور نتيجة الفحوصات". -وكالات

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