الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ظهور تاريخي للحكمات في كأس آسيا 2023

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حكمات في كأس آسيا 2023
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين أكبر عدد من الحكام مكون من 74 حكماً لقيادة مباريات كأس آسيا قطر 2023، التي تقام في الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير 2024 في تسع ملاعب عالمية.اضافة اعلان

وللمرة الأولى، ينتظر أن تسجل حكمات قارة آسيا حضورهن في أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن ست حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، لتكون من ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.

وتتضمن قائمة حكام البطولة، علي رضا فغاني الذي يشارك للمرة الثالثة في إدارة مباريات كأس آسيا، والقطري عبدالرحمن الجاسم الذي قاد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين كرواتيا والمغرب في كأس العالم 2022 في قطر.

وتشهد البطولة سابقة تاريخية أخرى، من خلال استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مباريات البطولة وذلك بعد النجاح في استخدام هذا النظام اعتباراً من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية عام 2019.
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