"عرض لا يقاوم" من الهلال السعودي لضم مودريتش

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واشار الموقع الى ان العرض هذه المرة "لا يقاوم" قد يدفع النجم الكرواتي البالغ 38 عاما بترك فريقه الإسباني صوب النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في الأول من كانون الثاني/يناير من العام المقبل.واضاف ان العرض سيكون من نادي الهلال وسيكون مدته عامان .وسبق ان جمعت مفاوضات عديدة مسؤولي الهلال بمودريتش في الصيف الماضي إلا أن اللاعب فضل البقاء في قلعة الفريق الملكي ولكن مع فقدان اللاعب الكرواتي الموسم الحالي فرصه في اللعب أساسياً في الريال لمصلحة جود بلينغهام ربما ستجعله يبدل من رأيه ويقبل العرض .يذكر ان مودريتش لم يبدأ سوى 3 مباريات ولم يلعب الـ90 دقيقة أبدا منذ بداية الموسم، كما لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.