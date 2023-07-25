علاقة متوترة بين مبابي وسان جيرمان.. ودورتموند يتعاقد مع زابيتسر

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قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن النجم كيليان مبابي يملك فرصة لمقاضاة ناديه باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي بكرة القدم، في ظل وضعيته الحالية وابتعاده عن الفريق الأول بقرار من الإدارة.وأكدت الصحيفة أن مبابي يمكنه البدء بإجراءات مقاضاة سان جيرمان اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، في حال ظل مستبعدا من المجموعة، مضيفة أن اللاعب يمكنه التوجه إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من أجل تقديم الشكوى، ومن ثم إلى محكمة العمال في البلاد لتأكيد حقوقه.وأردفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان سيتعرض لعقوبات قاسية، قد تتسبب له في متاعب كبيرة، منها تلقي عقوبة تحت بند خرق العقد بسبب خطأ من صاحب العمل (النادي).وبات مبابي، المتوج بطلا للعالم مع فرنسا في مونديال روسيا 2018، في موقف صعب بعدما قرر باريس سان جيرمان، على خلاف كل التوقعات، عدم ضمه إلى جولة الفريق الآسيوية، ليبقى هكذا مع المستبعدين.وباستبعاده من مرافقة ناديه في جولته الصيفية إلى اليابان وكوريا الجنوبية، زاد رئيس النادي ناصر الخليفي الضغط على مبابي، ما جعل اللاعب أمام خيارين لا ثالث لهما، سواء التجديد حتى عام 2025 أو الرحيل هذا الصيف.ويسعى باريس سان جيرمان أيضا لتجنب دفع 80 مليون مكافأة "ولاء" للاعب عن موسم 2023-2024، التي تم التفاوض عليها خلال تمديد عقده عام 2022، ولا يرى الباريسيون أي جدوى من دفع 80 مليون مكافأة للاعب سيغادر في غضون بضعة أشهر دون أي مقابل.وتؤكد الصحافة الفرنسية أن مبابي ما يزال مصرا على قراره إكمال السنة المتبقية من عقده (وهو ما يعني التوقيع مع فرق أخرى مجانا في حزيران "يونيو" 2024)، حتى لو استمر باريس سان جيرمان في استبعاده.دورتموند يضم النمساوي زابيتسرأعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني ضم النمساوي مارسيل زابيتسر بعقد يمتد حتى العام 2027 قادما من بايرن ميونيخ.ويبلغ زابيتسر من العمر (29 عاما) وخاض مع بايرن ميونيخ 40 مباراة، أحرز خلالها هدفين، علما بأنه أعير لفترة وجيزة إلى صفوف مانشستر يونايتد، حيث خاض مع الفريق الإنجليزي 11 مباراة فقط.امرابط يقترب من يونايتداقترب المغربي سفيان أمرابط نجم فريق فيورنتينا الإيطالي، من الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.ووفقا لشبكة "سبورت إيطاليا"، فقد عاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط هذا الصيف، مؤكدة أن يونايتد قدم عرضا يتراوح من 22 إلى 25 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، لضم أمرابط.وكان فيورنتينا قد اشترط الحصول على مبلغ 30 مليون يورو للسماح برحيل سفيان أمرابط هذا الصيف، فيما كشفت الشبكة الإيطالية عن حدوث اتصالات مباشرة في الأيام الأخيرة بين الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد واللاعب المغربي أمرابط، لإقناع الأخير بالانتقال إلى قلعة "أولد ترافورد".يذكر أن سفيان أمرابط ارتبط كثيرا بالانتقال إلى فرق، ليفربول وبرشلونة ومانشستر يونايتد، عقب تألقه مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2022.برايثوايت يثير الفوضىوأثار الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت حالة من الفوضى داخل ناديه إسبانيول الإسباني في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد رفضه اللعب في دوري الدرجة الثانية، بعدما هبط فريقه بنهاية الموسم الماضي.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برايثوايت رفض خوض المباراة الودية ضد قادش الأحد الماضي، ويغيب عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد، حيث ظهر برايثوايت في أحد المطاعم مع عائلته وهو يتناول العشاء، مؤكدة انقطاع الإتصالات مع ناديه.ويرتبط المهاجم صاحب الـ 32 عاما بعقد حتى حزيران (يونيو) 2025 مع إسبانيول، ويرى أن اللعب في الدرجة الثانية سيجعله يخسر مكانه في منتخب بلاده قبل بطولة أوروبا الصيف المقبل.ومن المتوقع أن يتخذ إسبانيول قرارات صارمة مع برايثوايت، من خلال المدير الرياضي للنادي فران جاراجارزا.برشلونة يوافق على رحيل كيسيأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني وافقت على عرض من فريق يوفنتوس الإيطالي، بشأن الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق الكتالوني.ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد توصل برشلونة ويوفنتوس إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال الإيفواري فرانك كيسي إلى "السيدة العجوز" في الصيف الحالي.وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الصيغة النهائية للصفقة تشير إلى انتقال كيسي إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عام، مع إلزامية الشراء في صيف العام 2024 بمقابل يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يحاول الإتفاق على الشروط الشخصية للعقد مع فرانك كيسي لحسم الصفقة بشكل نهائي، علما أن "البرسا" يسعى للتخلص من عدة لاعبين هذا الصيف، حتى ينجح بقيد صفقاته الجديدة. (وكالات)