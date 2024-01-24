علامة كاملة للعراق.. واليابان تحجز تذكرتها إلى ثمن النهائي

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مدن - حقق العراق الذي كان ضمن الصدارة في الجولة الثانية، العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة، بفوزه المتأخر أمس على فيتنام 3-2، فيما بلغت اليابان ثمن النهائي بفوزها على اندونيسيا 3-1، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في الدوحة.في المباراة الأولى على استاد جاسم بن حمد، سجل للعراق ريبين سولاقا (47)، وايمن حسين (73 و90+12 من ركلة جزاء)، ولفيتنام التي أكملت الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بوي هوانج فييت انه (42) ونجوين كوانج هاي (90+1).وفي المباراة الثانية على ستاد الثمامة، سجل أياسي أويدا (6 من ركلة جزاء و52) وجاستن هوبنر (88 خطأ في مرمى فريقه) أهداف اليابان، حاملة اللقب أربع مرات، في حين سجل لإندونيسيا ساندي ولش (90+1).وتصدر العراق المجموعة برصيد 9 نقاط مقابل 6 لليابان و3 لأندونيسيا.ويلتقي العراق في الدور الثاني مع ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة الاثنين المقبل على ستاد خليفة الدولي، في المقابل، تلتقي اليابان مع متصدر المجموعة الخامسة (الأردن أو كوريا الجنوبية أو البحرين) الأربعاء المقبل على ستاد الثمامة.الغامدي: طموحنا الفوز الثالثشدد فيصل الغامدي لاعب وسط منتخب السعودية على طموح الفريق في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، عندما يتقابل مع تايلاند اليوم على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضاً، قرغيزستان مع عُمان على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لتايلاند، ونقطة لعمان، في حين ما زال رصيد قرغيزستان خالياً من النقاط.وقال الغامدي: "المواجهة أمام تايلاند صعبة بلا شك، حيث نبحث فيها عن تحقيق الفوز وجلب النقاط الثلاث إلى رصيدنا والتأهل كمتصدرين لترتيب فرق المجموعة، نحن على أتم الجاهزية الفنية والبدنية لخوض اللقاء ونأمل في تحقيق أهدافنا التي رسمناها لذلك".وأضاف: "الأجواء داخل معسكر المنتخب إيجابية للغاية، هناك حالة من التفاؤل تسود غرفة تبديل الملابس بين اللاعبين، ونحن عاقدون العزم على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة، ولدينا من الإمكانات والقدرات التي تؤهلنا لتجاوز أي منتخب نواجهه في أي مرحلة من مراحل البطولة".وتابع: "على المستوى الشخصي لا توجد أي ضغوط علي، أنا فخور بتمثيل المنتخب الوطني كحال بقية زملائي اللاعبين، وأنا سعيد بالهدف الأول في مسيرتي مع المنتخب وأسعى لتحقيق المزيد من الأهداف في المستقبل، وفيما يتعلق بمركزي في الملعب فأنا جاهز للأدوار التي يطلبها مني المدرب وسأعمل على التأقلم معها".في المقابل قال سوبانان بوريرات مدافع تايلاند: "تتزايد ثقتنا بأنفسنا بعد كل مباراة، نشعر الآن بجهوزية عالية من أجل خوض اللقاء أمام السعودية، والأجواء إيجابية للغاية داخل غرفة غيار اللاعبين حيث ستكون هذه المواجهة بالغة في الأهمية لكلا الفريقين للتنافس على صدارة المجموعة بعد عدم خسارة كل منهما في أول جولتين".وأوضح: "يمتلك المنتخب السعودي لاعبين مميزين جدا، لا سيما في الشق الهجومي الذي يتواجد فيه لاعبين على سوية عالية من المهارة والسرعة والقدرة على المواجهة الفردية، وهو ما يتطلب منا استعدادا بدنيا وذهنيا طوال دقائق اللقاء لعدم إتاحة الفرصة لها للوصول إلى مرمى فريقنا أو تشكيل تهديد عليه".وختم: "هذه البطولة هي الأبرز على مستوى القارة، وتضم منتخبات قوية جداً من مختلف المدارس الكروية، نحن متعطشون لمواصلة تقديم الأداء المميز والفوز بالمباريات، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل مواجهة التحديات أمامنا، كما علينا التركيز على أنفسنا وتطوير طريقة لعبنا، قبل التركيز على أداء منافسينا".الرشيدي يأمل التأهلأعرب فايز الرشيدي حارس منتخب عمان عن طموحه بتأمين التأهل للدور الثاني، عندما يتقابل الفريق مع قرغيزستان اليوم الخميس على ستاد عبدالله بن خليفة.وقال الرشيدي: "بالتأكيد يحمل اللاعبون على أكتافهم مسؤولية كبيرة، وهم في ذات الوقت يعتمدون على دعم الجماهير من أجل رفع منسوب الثقة لديهم وتأمين التأهل للدور المقبل، نثق بدعم جماهيرنا، واللاعبون يدركون تماما مسؤولياتهم، ورغم التحديات إلا أننا لا يمكن أن نفقد الأمل، ونحن نتطلع للحصول على دعم الجماهير في هذه الأوقات الحاسمة".وأردف بالقول: "يجب أن نتوحد خلف الفريق ونقدم الدعم والتشجيع له، خاصة للاعبين الشباب، ومن خلال دعم جماهيرنا فإننا متفائلون بأن اللاعبين مستعدون ذهنياً لتقديم أفضل ما بوسعهم على أرض الملعب".في المقابل قال بيكجان ساغينباييف لاعب قرغيزستان: "رغم تعرضنا للخسارة في أول مباراتين، إلا أن استعداداتنا كانت جيدة ونحن مصممون على انتهاز الفرصة وتقديم أفضل ما بوسعنا أمام عمان".وأوضح: "كوني من أحد لاعبي الخبرة في الفريق، فقد تناقشت مع زملائي، ويجب أن نفهم أنه كلما لعبنا عددا أكبر من المباريات على هذا المستوى فإننا نحصل على قدر أكبر من الثقة، حيث إن مواصلة التعلم والتطور يعتبران أهم مقومات أسلوب عملنا".وختم: "قمنا بمراجعة لقطات المباريات السابقة، وعملنا على تحليل أخطائنا، ورغم التحديات التي واجهناها إلا أن الفريق سيحافظ على حماسه وتركيزه، ونحن ملتزمون بتصحيح الأخطاء وتقديم عرض قوي أمام عمان".البطاط: إنجاز تاريخياعتبر مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين أن فريقه حقق تأهلا تاريخيا، أثبت من خلاله قوة اللاعب الفلسطيني، حيث ضمن الفريق التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها، بعد تفوقه على هونج كونج 3-0 أول من أمس على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات التي حصلت على المركز الثاني وفلسطين، في حين بقي رصيد هونج كونج خالياً من النقاط.وحصلت إيران والإمارات على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة، في حين جاء تأهل فلسطين كأحد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.وقال البطاط الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "المشاركة الحالية لمنتخبنا في نهائيات كأس آسيا الحالية تاريخية بالنسبة لنا بعد الـتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى بعد مشاركتين سابقتين خرجنا فيهما من الدور الأول".وأضاف: "كانت لدينا رغية كبيرة منذ البداية خلال هذه النسخة بتحقيق ظهور مُغاير عن المرتين السابقتين، صحيح أن البداية لم تكن موفقة أمام منتخب إيران القوي والمرشح للقب، لكن المباراة الثانية أمام الإمارات أكدنا على القدرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون".وأوضح: "كنا في المباراة الثانية الطرف الأفضل، وأهدرنا فوزاً كان في المتناول، لكننا قدمنا اليوم أفضل مستوياتنا على عدة جوانب وحققنا وفوزاً مستحقاً وتأهلاً تاريخياً أثبتنا من خلاله قوة اللاعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات".وأردف قائد المنتخب الفلسطيني بالقول: "تغمرنا سعادة كبيرة بهذا التأهل، والآن طموحنا هو مواصلة المشوار بعدما أن أظهر لاعبونا قدرات لا تقل شأناً عن إمكانيات اللاعبين الآخرين في المنتخبات الأخرى، كما أن مهمة منافسنا القادم في الدور المقبل لن تكون سهلة، لأننا سنقاتل من أجل تحقيق إنجاز آخر". -(وكالات)