علي علوان يرحل عن "الشمال القطري"

اضافة اعلان

وذكر النادي عبر حسابه بمنصة إكس أنه يتمنى التوفيق للاعب علي علوان في المرحلة المقبلة من مسيرته الرياضية.وكان الشمال قد أعلن في وقت سابق عن رحيل لاعبه ريكاردو جوميو عن صفوفه قبل أن ينضم لنادي الوكرة، فيما أكد على استمرارية الإيراني أوميد إبراهيم للموسم القادم.يشار إلى أن نادي الشمال اختتم الموسم الماضي بالمركز التاسع برصيد (25) نقطة خلف نادي قطر الثامن المتفوق بفارق الأهداف، ويسعى للتحضير بشكل جيد للموسم الجديد 2024 - 2025 من خلال معسكره الإعدادي الذي سيقيمه في مدينة تيل الهولندية خلال الفترة من 14 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبلين.