السبت 26 آب 2023
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عموتا يعلن تشكيلة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان وديا

تشكيلة النشامى
عموتا يعلن تشكيلة النشامى
عمان - الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة اللاعبين الأولية استعدادا لمواجهتي النرويج وأذربيجان وديا في أيلول (سبتمبر) المقبل، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.اضافة اعلان
وضمت القائمة 31 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، عبدالله الزعبي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، يوسف أبو الجزر، مصطفى عيد، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، سليم عبيد، حجازي ماهر، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، محمد أبو رزق، محمود مرضي، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، حمزة الدردور، علي علوان، ويزن النعيمات.
وتنطلق تدريبات المنتخب الوطني بعد غد الاثنين 28 آب في عمان، بحضور اللاعبين المحليين، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين بالخارج تباعا.
وينتظر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي النرويج وأذربيجان الأسبوع المقبل، حيث يغادر وفد المنتخب إلى العاصمة النرويجية يوم الاثنين 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن تكتمل صفوف النشامى بالتحاق العديد من اللاعبين المحترفين بالخارج بالتجمع في العاصمة أوسلو.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النرويجي في أوسلو مساء الخميس 7 أيلول، ثم أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.


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