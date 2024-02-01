الخميس 01 شباط 2024
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عموتة: منتخب طاجيكستان يتمتع بالسرعة.. ونسعى لإنجاز تاريخي

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مؤتمر صحفي لمدرب المنتخب الوطني

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، صعوبة مباراة المنتخب يوم غد أمام طاجيكستان ، في ربع نهائي كأس آسيا المقامة في قطر.

وأشار عموتة إلى أن منتخب طاجيكستان يتمتع بالسرعة والقوة، وأن وصوله لهذه المرحلة تعني بأنه منتخب غير سهل.

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وبين مدرب المنتخب في حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في الدوحة ، أن الهدف يتمثل في تخطي حاجز دور الثمانية للمرة الأولى في مسيرة الكرة الأردنية، موضحا بأن المنتخب مطالب بالتركيز في ظل المعنويات المرتفعة بين صفوف الفريق.


وأضاف: "تواجد سمو الأمير علي بن الحسين في تدريبات المنتخب بشكل يومي أمر مميز، ويمنح اللاعبين الثقة، ووصلنا لمرحلة مهمة من التكاتف في المنظومة".


وأوضح عموتة بأن اللاعب نور الدين الروابدة يتحضر للمواجهة، وأبدى حماسه للمشاركة والمساهمة في تحقيق إنجاز مع المنتخب، متمنيا بأن يكون حاضرا في لقاء الغد في ظل غياب اللاعب نزار الرشدان بسبب الإيقاف.


بدوره، أكد لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، أن المباراة صعبة أمام منتخب منظم تكتيكيا ويلعب بطريقة جماعية مميزة، إضافة إلى امتلاكهم الشراسة في اللعب، معولا في طموحه ببلوغ المربع الذهبي على دعم جماهير المنتخب الوطني، وعلى التركيز الذهني من قبل اللاعبين.


ولفت العرب إلى أن تواجد سمو الأمير علي مع المنتخب، يمنح اللاعبين دافعا معنويا من أجل تقديم أفضل ما لديهم، مؤكدا بأن بقاء المنتخب الوطني ونظيره القطري ممثلين عن العرب في كأس آسيا، أمر يضع حملا أكبر على عاتق اللاعبين لتقديم كل ما لديهم لإسعاد الجماهير الأردنية والعربية.

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