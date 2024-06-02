 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة يسترسل في الحديث أمام المدربين ويتطرق للعجالين و"شرارة"

Houcine Ammouta
المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة

استرسل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، في حديثه أمام المدربين المشاركين في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، التي اختتمت الجزء الأول الخميس الماضي في فندق الريجنسي.

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عموتة الذي كان يفترض أن يتحدث لساعة واحدة فقط، واصل الحديث لحوالي ساعتين، مستعرضا العديد من الأمور والتفاصيل.


الملفت في حديث عموتة واسترساله في الحديث، تطرقه إلى كيفية اهتمامه بمتابعة اللاعبين، وتخصيص حصص تدريبية لهم، لافتا إلى لاعب الفيصلي سالم العجالين الذي لم يكن يلعب في ناديه قبل كأس آسيا، إلا أنه أصر على استدعائه للمنتخب، ليظهر اللاعب بشكل مقنع في كأس آسيا.


كما تطرق إلى اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" الذي يعاني من الإصابات، لافتا إلى أن لاعب بموهبة شرارة يفترض أن يكون في المنتخب، إلا أن إصابته حالت دون ذلك.


كما تحدث المغربي عموتة إلى استدعاء اللاعب محمد رزق "بوغبا".


وتطرق عموتة أيضا إلى ضعف المناسبات المحلية، قبل أن ينتقل إلى مباراة الأردن واليابان الودية التي جرت قبيل انطلاق كأس آسيا الأخيرة في قطر.


المدرب المغربي، أشار إلى أنه يتابع كل اللاعبين الأردنيين في الخارج، لافتا إلى أنه فشل في متابعة اللاعب أحمد العرسان المحترف في الكويت، لغياب المباريات المبثوثة لنادي كاظمة.

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