عموتة يكشف جاهزية التعمري ويؤكد صعوبة المواجهة

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الدوحة- الغد- أشار المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إلى أن اللاعب موسى التعمري سيتواجد في تدريبات المنتخب النهائية قبل مواجهة كوريا الجنوبية بنصف نهائي كأس آسيا.وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي الخاص أن الجهاز الفني فضل إراحته في التدريب قبل الأخير، حفاظا على سلامته، مفيدا بأنه يمتلك إرادة قوية والمنتخب يعول عليه وعلى بقية أعضاء الفريق.وأضاف: "مباراة المنتخب الوطني وكوريا الجنوبية صعبة على الطرفين، ونعاني من غياب لاعبان أساسيان نتمنى ألا يتأثر غيابهما عن المباراة، والإمكانيات لدى المنافس كبيرة جدا، وستكون المباراة أكثر صعوبة من مباراة دور المجموعات".بدوره، أكد اللاعب إبراهيم سعادة، أن هدف الجهاز الفني واللاعبين بلوغ المباراة النهائية لبطولة آسيا، رغم مواجهة منافس قوي، مفيدا بأن تواجد منتخبان عربيان في نصف النهائي أمر يضع الضغوطات على اللاعبين.