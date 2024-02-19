الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموته يقرر الرحيل عن "النشامى" في هذا الموعد

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مدرب المنتخب الأردني حسين عموته

اتخذ المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم ، قراره النهائي بشأن مستقبله مع منتخب النشامى بعد حصد الميدالية الفضية في كأس آسيا الأخيرة.

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وتحدث الحسين عموتة في تصريحات نقلها موقع "العمق" المغربي: "لدي عقد ساري مع منتخب الأردن، لكنني مضطر للرحيل بسبب أزمة عائلية في المغرب لذلك علي العودة إلى هناك".


وتابع المدرب المغربي: "سأرحل عن تدريب منتخب الأردن لكن ليس في الوقت الحالي إنما بعد 3 أشهر قادمة، فقط أحب أن أعطي المساحة لإدارة الاتحاد الأردني لاتخاذ القرار".


على الجانب الآخر، علق مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني في احد التصريحات السابقة: "لدينا عقد مستمر مع الحسين عموتة وسنستمر سويًا في مسيرتنا، لم يبلغنا بأي شئ غير ذلك".

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