الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عودة بنزيما الى تدريبات الاتحاد

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الفرنسي ​كريم بنزيما​

عاد الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة الى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض بنزيما البالغ 36 عاما لاصابة في عضلة الساق غاب على إثرها عن مواجهتي الهلال الأولى في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي والثانية ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقا لصحيفة "الرياضية " ستحدد تدريبات الاتحاد اليوم امكانية ضم بنزيما إلى قائمة مباراة الأخدود يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري او تجهيزه للقاء الهلال الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية للبطولة الآسيوية.

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وكان الاتحاد خسر أمام الهلال بنتيجة 2-0 في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

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