غوارديولا عن رحيل كلوب: سأفتقده.. لكنني سأنام بشكل أفضل

علق الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على إعلان الألماني يورغن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.



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كلوب يصعق أوساط الكرة العالمية بنبأ تخليه عن تدريب ليفربول

انضم غوارديولا إلى سيتي بعد عام من وصول كلوب إلى ليفربول ويتنافس الثنائي على قمة كرة القدم الانكليزية منذ ذلك الحين حيث تواجها 29 مرة في مختلف المسابقات فاز كلوب 12 مرة، وفاز غوارديولا 11 مرة، وانتهت ست مباريات بالتعادل.



وقال غوارديولا بعد مباراة السيتي وتوتنهام في الكاس : "أنا متفاجئ قليلا من خبر رحيله، كلوب مدرب مذهل".



وأضاف: "رغم عدم معرفتي به شخصيا عن قرب، إلا أنني أظن أنه شخص رائع أيضا، لذا أشعر أنه عند رحيله بنهاية الموسم، جزء منا في مانشستر سيتي سيغادر معه، لأن ليفربول تحت قيادته كان أشرس منافس لسنوات".



وأكد بيب: "شخصيا، كلوب كان منافسي اللدود، سواء عندما كان في بوروسيا دورتموند أو هنا، لذا سأفتقده بشدة".



وختم مازحا : "سأكون مسرورا قليلا، لأنني سأنام بشكل أفضل قبل مواجهة ليفربول.. لكني أتمنى له التوفيق، وحتما سيعود من جديد". -وكالات