الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوارديولا عن رحيل كلوب: سأفتقده.. لكنني سأنام بشكل أفضل

كلوب رفقة غوارديولا
كلوب رفقة غوارديولا

علق الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على إعلان الألماني يورغن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

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انضم غوارديولا إلى سيتي بعد عام من وصول كلوب إلى ليفربول ويتنافس الثنائي على قمة كرة القدم الانكليزية منذ ذلك الحين حيث تواجها 29 مرة في مختلف المسابقات فاز كلوب 12 مرة، وفاز غوارديولا 11 مرة، وانتهت ست مباريات بالتعادل.

وقال غوارديولا بعد مباراة السيتي وتوتنهام في الكاس : "أنا متفاجئ قليلا من خبر رحيله، كلوب مدرب مذهل".

وأضاف: "رغم عدم معرفتي به شخصيا عن قرب، إلا أنني أظن أنه شخص رائع أيضا، لذا أشعر أنه عند رحيله بنهاية الموسم، جزء منا في مانشستر سيتي سيغادر معه، لأن ليفربول تحت قيادته كان أشرس منافس لسنوات".


وأكد بيب: "شخصيا، كلوب كان منافسي اللدود، سواء عندما كان في بوروسيا دورتموند أو هنا، لذا سأفتقده بشدة".


وختم مازحا : "سأكون مسرورا قليلا، لأنني سأنام بشكل أفضل قبل مواجهة ليفربول.. لكني أتمنى له التوفيق، وحتما سيعود من جديد". -وكالات


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