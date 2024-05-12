الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوارديولا في رسالة مشفرة إلى غزة: نعيش في عالم ظالم (فيديو)

بيب غوارديولا
بيب غوارديولا

على طريقة كل لبيب بالإشارة يفهم، حاول المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، التعبير عن رأيه بكل جرأة وشجاعة في النفاق العالمي الحالي، أو صمت العالم ودعمه المطلق للظالمين ومجرمي الحروب على حساب المظلومين والمقهورين في الأرض، وذلك في حديثه مع الصحافيين على هامش مواجهة فولهام لحساب الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

اضافة اعلان

 

 وعندما سُئل الفيلسوف الكاتالوني عما إذا كان من الممكن أن يتولى إدارة اللعبة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أجاب مازحا في البداية: “أنا؟ بالطبع لا. لا أحب ربطات العنق، فقط أحب الأحذية الرياضية، لا لا. أنا شخص لا أحب الاجتماعات وحفلات العشاء الليلة وهذا النوع من الأشياء، لكن إذا طلبوا مني النصيحة، فسوف أقدمها، لكني لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث”.


وأضاف: “سأدافع عن فريقي عندما يتعرض للانتقادات، لأن لدي مصالح مع الفريق، مثلما لكل شخص دوره، وأنت كصحافي وجميع المؤسسات والمنظمات المعنية بكرة القدم، تفعلون نفس الأمر الذي يتماشى مع مصالحكم، ولكن هل الناس يشكون من ذلك؟ يمكنهم أن يشتكوا من أشياء أخرى كثيرة لأن هذه مصالحهم الخاصة”.


وفي نهاية تعليقه، صدم الجميع قائلا: “هذا العالم مليء بالظلم، كل شخص ينظر لمنزله فقط ويغض بصره عن ما يحدث لجاره. ‏أنظر لما يحدث اليوم حول العالم، ونحن نجلس هنا لا نفعل لهم شيء، الظلم أمامك، أنت تشاهده بدون أي ردة فعل، ويوما ما سيأتي إلينا”.

وفسرت العديد من المؤسسات الإعلامية العربية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الكلمات من غوارديولا، على أنها رسالة دعم وتعاطف مع ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الماضي، خاصة وأنها تحمل بعض المصطلحات التي تستخدمها ابنته ماريا، والتي بدورها لا تكل ولا تمل من إعادة نشر محتواها الثائر على الصمت العالمي على ما يحدث في غزة من إبادة جماعية غير مسبوقة في العصر الحديث. وكالات

 

 

اقرأ أيضاً: 

ابنة غوارديولا تجسد تعاطفها مع الفلسطينيين

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
​فيدي فالفيردي

فالفيردي: كنا نعلم أننا سنفوز على السيتي

18 نيسان 2024
إرلينج هالاند

هذا سر اجتماع برشلونة مع وكيلة هالاند

16 نيسان 2024
دي بروين

اتحاد جدة يطلب نجم مانشستر سيتي

14 نيسان 2024
اقرأ أيضا
لاعب يوكوهاما كوتا واتانابي يحتفل بهدفه في مرمى العين أمس -(من المصدر)

يوكوهاما يكسب الأفضلية بتخطي العين في ذهاب النهائي

منذ17 ساعة
6971715421255

مودريتش يرحل عن الريال.. ومبابي يرتدي قميصه

منذ22 ساعة
كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي عن موقعة بايرن ميونخ: نتظاهر بالموت ثم ننهض ونفوز

منذ24 ساعة
لاعب ريال مدريد خوسيلو يحتفل بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى بايرن ميونيخ - (من المصدر)

توخيل يبرر قراراته الغريبة.. ونهائي غير مسبوق لريال مدريد أمام دورتموند

09 أيار 2024
خوسيلو

3 أشياء يجب أن تعرفها عن خوسيلو بطل "سانتياغو برنابيو"

09 أيار 2024
ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد على بايرن ميونخ

ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه بايرن ميونيخ

09 أيار 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ17 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ17 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ17 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 