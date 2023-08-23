الخميس 24 آب 2023
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غوارديولا يخضع لعملية جراحية طارئة في برشلونة.. سيغيب لفترة

غوارديولا
غوارديولا
سيغيب الإسباني جوزيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، عن المباراتين المقبلتين لفريقه بعد خضوعه لـ"عملية روتينية" في ظهره اليوم الثلاثاء (22 أغسطس/ آب 2023)، كما اعلن النادي الشمالي، الفائز بالثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).اضافة اعلان

وذكر بيان لمانشستر سيتي: "خضع جوزيب غوارديولا لجراحة روتينية بسبب مشكلة في الظهر". وأضاف: "كان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت مؤخرا، وسافر إلى برشلونة للخضوع لجراحة طارئة أجراها الطبيب ميريا يويكا. كانت الجراحة ناجحة، وسيتعافى غوارديولا وسيخضع لفترة إعادة التأهيل في برشلونة".

وأضاف البيان: "في غيابه سيتولى المدرب المساعد خوانما ليلو قيادة الفريق الأول في التدريبات ،وسيتولى مهام المدير الفني في المباريات حتى عودة غوارديولا". وأكد البيان :"يتوقع أن يعود غوارديولا عقب نهاية فترة توقف الدوري خلال المباريات الدولية المقبلة. الكل في مانشستر سيتي يتمنى لجوزيب التعافي سريعا ويتطلع الجميع لرؤيته يعود لمانشستر قريبا". 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن غوارديولا سيظل في برشلونة في فترة النقاهة الخاصة به، وسيغيب عن مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد الأحد المقبل، وفولهام يوم 2 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويترقب مانشستر سيتي عودة غوارديولا لقيادة الفريق، حيث ينتظر أن يقود الفريق في المباراة أمام ويستهام المقرر إقامتها يوم 16 أيلول/ سبتمبر المقبل.

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