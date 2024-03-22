فابريجاس يثني على عمل أرتيتا.. وريفالدو يرشح آرسنال للثنائية

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مدن - أكد نجم آرسنال السابق يعتقد سيسك فابريجاس، أن مدرب الفريق الحالي ميكيل أرتيتا، يستحق الكثير من الثناء، لتغييره الأجواء بشكل كامل في النادي.وتولى أرتيتا مسؤولية تدريب آرسنال في منتصف الموسم 2019-2020، وفاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.كان النادي يسير في مسار تصاعدي منذ ذلك الحين، ويعتقد فابريجاس إن أرتيتا قام بعمل رائع في هذا التحول.وفي حديثه عبر برنامج "بريميرليج بلانيت"، قال فابريجاس: "أعتقد أن الأمر بسيط للغاية، دخل آرسنال في فوضى كبيرة. أعتقد أن هناك الكثير من الناس يتحدثون. كان هناك الكثير من السموم داخل النادي. ليس ضروريا داخل النادي فقط، ولكن حوله أيضا، ثم جاء أرتيتا".وأضاف: "كانت لديه فكرة، وكان لديه منهجيته، وأسلوب لعبه، وقام بتجميع كل ذلك معًا. كان يتمتع بالشجاعة، على الرغم من كونه مدربًا شابًا، ليجمع كل ذلك معًا ويقول.. حسنًا، هذه هي المعايير، وهذا ما أريد القيام به".وتابع: "أعتقد أنه يواصل تكرار هذه الكلمات. يتحدث في المؤتمرات الصحفية عن النوايا، يتحدث عن الشخصية، عن الجري، عن المعايير. هذا ما وضعه، الأشخاص المجتهدون، الشباب الذين يريدون حقًا اللعب من أجل الحصول على الشارة، ويريدون أن يكونوا هناك من أجل النادي، ويريدون جعل النادي يتحسن".وأردف: "لقد أزال كل هذه السموم المحيطة بالنادي والتي كانت تؤذي اللاعبين، وكانت تؤذي المدربين، والنادي الآن في حالة جيدة حقًا".ريفالدو: آرسنال يستطيع إحراز الثنائيةيعتقد النجم البرازيلي الأسطوري ريفالدو، أن آرسنال لديه ما يلزم لتحقيق ثنائية نادرة هذا الموسم، عبر الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.ويتصدر أرسنال حاليا الدوري، كما وصل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيوجه بايرن ميونخ.وأكد ريفالدو أن أرسنال لديه فريق قوي بما يكفي لمواصلة المنافسة في المسابقتين، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "كلاعب، من الصعب جدًا التركيز على مسابقة واحدة قبل الأخرى، لأنك لست متأكدًا من أنك إذا اخترت واحدة، فسوف تتوج بطلا".وأضاف: "في الموسم الماضي، كان أداء أرسنال جيدًا للغاية، وفي نهاية الموسم بدأوا يخسرون بعض المباريات وسمحوا لمانشستر سيتي بأخذ الكأس من أيديهم. هذا الموسم، أعتقد أن لديهم فريقًا قويًا بما يكفي لمواصلة المنافسة".وتابع: "إذا واصلوا اللعب بنفس الطريقة التي يلعبون بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكونون قادرين على الفوز بالألقاب. الدوري الإنجليزي الممتاز، في رأيي، هو أصعب وأقوى دوري في كرة القدم، لذا إذا كان آرسنال في المركز الأول في جدول لترتيب فإن هذا لسبب ما".وأردف: "من يحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لديه فرصة كبيرة للفوز بدوري أبطال أوروبا. آرسنال من بين المرشحين المفضلين بالنسبة لي. ومع ذلك، نعرف كيف هي كرة القدم، والمرشحون ليسوا دائمًا الأبطال، يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء في كرة القدم. يجب أن تكون مركزًا. كما كان الحال في الموسم الماضي، في لحظة من الإهمال، خسروا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".ومن المقرر أن يواجه آرسنال مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل بعد فترة التوقف الدولي، في مباراة محورية ضمن السباق على اللقب، وحذر ريفالدو آرسنال من أنه لا يستطيع تحمل خسارة المباراة وفارق النقطة الواحدة الذي يتمتع به.وواصل: "أتطلع بالفعل إلى مباراة مانشستر سيتي وأرسنال. إنها مباراة حاسمة، كما نقول، إنها مباراة من ست نقاط. إذا فزت، فستكون لديك أفضلية كبيرة في السباق على اللقب".وأكمل: "يعرف سيتي ما يلزم للفوز باللقب لأنهم فعلوا ذلك في الموسمين الماضيين، لديهم خبرة في مثل هذه المواقف في نهاية الموسم. إنها مباراة لا يمكن أن يخسرها آرسنال، فهم بحاجة إلى التعادل على الأقل، والبقاء أمام سيتي في الترتيب".وختم: "لكن حتى بعد ذلك، سيظل هناك الكثير من المباريات المتبقية. على الرغم من كونها مباراة حاسمة، إلا أنها لن تحدد السباق على اللقب. ما يزال هناك الكثير من الأشياء التي ستحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم".ليفربول يتفق مع كشاف جديدذكرت تقارير صحفية أمس، أن نادي ليفربول ضم مسؤول كشافين جديد للنادي، ضمن عملية إعادة هيكلة للفريق الإداري.وأكددت صحيفة "تيليجراف" أن ليفربول وافق على صفقة لضم مارك بورشيل، كبير كشافي فريق بورنموث.وقام النادي بالفعل بتعيين ريتشارد هيوز، مسؤول الانتقالات السابق لبورنموث، كمدير رياضي له في الأيام الأخيرة، مع عودة مايكل إدواردز كرئيس تنفيذي لكرة القدم.ولعب بورشيل دورًا رئيسيًا في صفقات انتقالات بورنموث، وساعد في التعاقد مع لاعبين مثل ناثان أكي وديفيد بروكس وفيليب بيلينج.وسيعمل بورشيل مع فريق يتمتع بالخبرة يضم رئيس الكشافين باري هانتر، ورئيس قسم الانتقالات ديف فالوز.ولعب بورشيل، وهو لاعب دولي سابق في المنتخب الأسكتلندي، مع أندية مثل سلتيك وبورتسموث، وخاض تجارب أيضا في قبرص وتايلاند، وتولى تدريب ليفينجستون لمدة عام بين العامين 2014 و2015.ديساسي يتأقلم سريعا في لندنأكد مدافع تشيلسي أكسل ديساسي، أنه يتوقع المزيد من العروض القوية مع الفريق، بعدما حجز لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو بوكيتينو.وانتقل ديساسي إلى تشيلسي قادما من موناكو في أوائل آب (أغسطس) الماضي، وسجل هدفا في أول ظهور له أمام ليفربول، منذ ذلك الحين بات لاعبا أساسيا لا غنى عنه.وقال ديساسي في تصريحات لموقع تشيلسي: "أشعر أنني تحسنت منذ بداية الموسم. مع لغتي الإنجليزية، وجسدي، وعقليتي أيضًا. عندما جئت إلى هنا، كنت أشعر بالفضول حول كيفية التكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز وأعتقد أنني قمت بعمل جيد".وأضاف: "يستغرق الأمر وقتًا ولكن هكذا هو الأمر، عملية التأقلم جيدة ويجب عليك مواصلة الضغط من أجل التحسن مرارًا وتكرارًا، استمتعت به كثيرًا.. لقد كان شيئًا أردته، اللعب في إنجلترا، لذلك أنا سعيد جدًا وفخور جدًا باللعب هنا.. لعبت الكثير من المباريات، وأشعر براحة أكبر مباراة تلو الأخرى مع زملائي في الفريق".وكانت تغييرات الخط الخلفي تحديًا جديدًا لديساسي، لكنه لم يتهرب أبدًا من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأوضح: "أنا سعيد في كل مرة أكون فيها على أرض الملعب لأن هذا هو ما نعمل من أجله.. سأعمل على خوض المزيد من المباريات وإعطاء الثقة لزملائي في الفريق والجهاز الفني أيضًا".وتابع: "بينوا (بادياشيلي)، أعرفه من موناكو، وتياجو سيلفا لاعب ذو خبرة، وليفي (كولويل) لاعب أصغر سنًا، وتريفوه (تشالوباه) قريب من عمري.. جميعهم مختلفون، أحب اللعب مع كل واحد منهم، وأظل كما أنا مع كل منهم. فقط لأن بينوا أو ليفي أصغر مني، فهذا لا يعني أنني لا أستطيع أن أتعلم شيئًا منهما".وبعيدًا عن الملعب، استقر ديساسي بسهولة، حيث يستمتع باستكشاف لندن وقضاء الوقت مع العائلة، بينما اغتنم الفرصة أيضًا لتحسين عزفه على البيانو. وأردف: "استمتعت كثيرًا بالعيش هنا في لندن. لدي روتين خاص بي وأحاول الحفاظ عليه عندما يكون لدي أيام إجازة. أحب الذهاب إلى وسط لندن ولكن عندما أرغب في الاسترخاء، أبقى في المنزل وأعزف بعض الموسيقى الجديدة على البيانو أو أشاهد بعض الأفلام".وأكمل مازحا: "البيانو الخاص بي يعمل بشكل جيد، لكن يجب أن أواصل التعلم. لذا، إذا كان هناك مشجع لتشيلسي يريد تعلم عزف البيانو، فأنا هنا".-(وكالات)