فالفيردي سعيد بالتأهل.. وتشافي يبرر سقوط برشلونة

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أبدى المدير الفني لفريق أتلتيك بيلباو، إرنستو فالفيردي، سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على برشلونة (4-2) في دور الثمانية، مبرزا الهدف القاتل الذي سجله إنياكي ويليامز في الشوط الإضافي، والذي قاد الفريق الباسكي للتقدم بثلاثية، قبل أن يطلق نيكو ويليامز "رصاصة الرحمة" بالهدف الرابع.وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت أول من أمس على ملعب (سان ماميس) وامتدت لشوطين إضافيين، قال فالفيردي: "لقد كانت مواجهة لا تنسى، آمنا وأردنا وفي النهاية جنينا الثمار"، مبرزا حقيقة أن فريقه تأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا خمس مرات متتالية، وسلط الضوء أيضا على الأجواء في ملعب الفريق الباسكي.وقال: "لقد رأينا الأجواء في بيلباو وفي سان ماميس، في كرة القدم عليك بكثير من الأحيان أن تتجرع مرارة الهزيمة مرات عديدة، وعندما نجد الوقت لاستعادة الذكريات حول مباريات بعينها، ستكون هذه واحدة من المواجهات التي سنتذكرها دائما".وفيما يتعلق بوصول إينياكي ويليامز من كوت ديفوار قبل ساعات قليلة من بداية اللقاء، أكد فالفيردي أنه بعد التأكد من وصول اللاعب بالفعل إلى بيلباو: "كان من الواضح بالنسبة لي أنه لن يبدأ المباراة، ولكن كان من الواضح أيضا أنه سيلعب لأنه سيكون بمثابة دفعة معنوية"، مبرزا أنه "كان حاسما".من جانبه، قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لقد قلت بالفعل إننا واجهنا سوء حظ في القرعة، ورغم أننا تقدمنا على بيلباو بهدفين، لكن لم نتأهل في النهاية".وأضاف: "علينا أن نكون فخورين بالمحاولة حتى النهاية، رغم أنه غاب عنا التركيز مع الوقوع في الأخطاء في البداية، وكرة القدم تعتمد على الأخطاء".وعن إهدار لامين يامال فرصة قتل المباراة في الدقيقة 90، قال: "أنا فخور بالشباب الذين لعبوا، وهذه هي بطولة الكأس، ولامين شعر بالإحباط لعدم تسجيله هذه الفرصة".وحول سبب عدم إشراك الشاب فيرمين لوبيز، أكد: "تواجد على أرض الملعب لامين يامال وكوبارسي وهيكتور فورت، ومنعتنا اللوائح من إشراك لاعبين أكثر منهم، أنا هادئ، لأن الألقاب الأهم باقية مثل الليغا ودوري الأبطال، وسنقاتل من أجلها كما فعلنا اليوم".واستطرد: "بغض النظر عما سيحدث هذا الموسم، نحن في بداية شيء مهم، وهذا الفريق له مستقبل، ونقود مشروعا جيدا لجيل من اللاعبين الرائعين، وسينافسون سواء كنت المدرب أم لا".وعن مصيره حال لم يتوج بأي لقب في الموسم الحالي، أجاب: "يطلبون مني الألقاب أو على الأقل المنافسة عليها"، مؤكدا أن قرار عدم إشراك فيتور روكي يأتي لكونه شابا صغير السن، وسيكون مهما في الفترة المقبلة.وحقق الشاب لامين يامال نجم برشلونة، رقما قياسيا بتسجيله الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة بالدقيقة 32، ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لامين يامال أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في بطولة كأس ملك إسبانيا في القرن الـ21، بعمر 16 عاما و195 يوما، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم خوانمي خيمينيز، والذي سجل بعمر 16 عاما و238 يوما بقميص ملقا العام 2010. -(وكالات)