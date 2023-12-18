فان دايك يرد على هجوم كين.. وكاراجر ينتقد امرابط

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أكد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن أداء الفريق في التعادل مع ليفربول 0-0، أول من أمس، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يوحِ برغبته في الفوز.وشبه نيفيل تعامل مانشستر يونايتد مع اللقاء، بأداء الفريق تحت قيادة المدرب السابق صاحب الخطط الدفاعية جوزيه مورينيو، والذي تعادل النتيجة ذاتها خلال على ملعب "أنفيلد" خلال فترة تواجده مع "الشياطين الحمر".وأطلق ليفربول 34 تسديدة مقابل 6، واستحوذ على الكرة بنسبة 69 في المائة في التعادل السلبي، على الرغم من أن مانشستر يونايتد سنحت له فرص للفوز بالمباراة.وقال نيفيل لشبكة سكاي سبورتس: "مانشستر يونايتد لعب بشكل سيئ للغاية. كان لديهم فترة 10 أو 15 دقيقة عندما خرج سوبوسلاي وكان ليفربول لديه ترينت ألكسندر-أرنولد وإندو في خط الوسط بخطة 4-2-4، حيث فكرت.. أوه، هناك هجمتان أو 3 هجمات مضادة".وأضاف: "إنها نتيجة جيدة لأنها تعادل على ملعب أنفيلد، ولا يمكنك أبدًا عدم التفكير بذلك، لكن هذا ليس أداءً".وتابع: "لقد قتلنا جوزيه مورينيو قبل بضع سنوات لأنه جاء إلى هنا ولعب بهذه الطريقة وحصلنا على نتيجة 0-0. لذلك أعتقد أن حقيقة أنهم كانوا أكثر مرونة دفاعيا هو أمر جيد وحقيقة أنهم حافظوا على شباكهم نظيفة أمر جيد، ولكن فيما يتعلق بمستوى الأداء الذي سيفوز بمباريات كرة القدم، لا".وواصل: "لكن عليك أن تمنح بعض الفضل للمدافعين والطريقة التي تماسك بها الفريق بأكمله. قبل المباراة، رأيت الفريق، وفكرت في كيفية الحفاظ على نظافة الشباك، وهذا يعني على الأقل استقبال هدفين أو ثلاثة أهداف. عليك أن تمنحهم الفضل في ذلك وعليك أن تقول لهم أحسنتم لأنه كان أسبوعًا صعبًا بالنسبة لهم".وختم: "لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة الأمر، والانتقادات التي تلقوها، والجميع يهاجمهم، بما في ذلك نحن، وحقيقة الأمر أنهم خرجوا من هنا الليلة مع بعض الاحترام".من جهته، وجه مدافع ليفربول السابق جايمي كاراجر، انتقادات حادة للاعب مانشستر يونايتد سفيان امرابط، بعد تعادل الفريقين.وطبق مانشستر يونايتد استراتيجية دفاعية محكمة، حرمت ليفربول من تشكيل الخطورة المطلوبة، لكن امرابط الذي أدى دور لاعب الارتكاز أمام الخط الدفاعي، عانى للسيطرة على مفاتيح لعب الريدز الهجومية، خصوصا في الشوط الأول.وقال كاراجر في معرض تحليله للمباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعرف لماذا يلعبون بطريقة رجل لرجل، إنه (امرابط) لا يستطيع الركض".ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن مجموعة كبيرة من مشجعي يونايتد، هاجموا امرابط لافتقاده السرعة المطلوبة لمجاراة لاعبي ليفربول، وهي نقطة عانى منها منذ انتقاله إلى الفريق على سبيل الإعارة من فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الضيفية الماضية.وقدم امرابط أداء بطوليا، في مشوار منتخب بلاده خلال نهائيات كأس العالم العام الماضي، عندما وصل "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي.وفي سياق متصل، دافع قائد ليفربول فيرجيل فان دايك عن نفسه، في وجه الانتقادات التي وجهها له أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، بعد التصريحات التي أدلى بها الدولي الهولندي، عقب التعادل.وأثار فان دايك غضب كين، عندما قال إن فريقا واحدا فقط لعب من أجل الفوز في مباراة أول من أمس، وقال لاعب يونايتد السابق إن التعليقات كانت متعجرفة، مضيفا أن فان دايك يحتاج إلى تذكير نفسه بأنه يلعب لفريق فاز باللقب مرة واحدة خلال 30 عاما.وأصر فان دايك على أن هناك صدقا وليس غطرسة في كلماته، حيث أطلق ليفربول 34 تسديدة، لكنه فشل في التسجيل للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل).وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أنا أحب روي كين، إذا قال ذلك فلا بأس".وأضاف: "إنه لاعب مانشستر يونايتد أولا وأخيرا، وأتفهم أنه يمكن أن يكون رد فعله بهذه الطريقة، لكنني شعرت بما قلته وليس هناك أي غطرسة على الإطلاق".وتابع: "ربما شعر كل من شاهد المباراة بالشعور ذاته. نمضي قدما. لقد أتيحت لنا الفرصة ولم نتمكن من التسجيل وهذا هو الجزء المحبط".ويعد شهر كانون الأول (ديسمبر)، أسوأ وقت لخسارة النقاط مع ازدحام الشهر بالمباريات المتتالية، ويعترف فان دايك بأن اللاعبين ربما كانوا يحاولون أكثر من اللازم لتحقيق الفوز على يونايتد.وأردف: "ربما (كنا) نحاول فرض الأمر قليلاً في بعض الأحيان، وكان بإمكاننا اتخاذ قرار أفضل ولكن كان من الصعب كسر الحاجز (الدفاعي) العميق".وواصل: "أنت تضغط، وتضغط، وتحاول أن تفعل كل ما في وسعك، ولكن كان أمس أحد تلك الأيام التي لم نتمكن فيها من العثور على القرار الصحيح لتسجيل هدف".إلى ذلك، شن نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرر، هجوما ساخرا على جناح مانشستر يونايتد أنتوني، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية اللعب إلى جانبه.وأكد شيرر، أنه يشعر ببعض التعاطف مع مهاجم يونايتد راسموس هويلوند، لأنه يتعين عليه اللعب إلى جانب أنتوني، الذي وصفه بأنه يمكن التنبؤ به بسهولة، وقال إن التواجد في الفريق نفسه معه قد يثير جنونه.وفي حديثه في برنامج "مباراة اليوم" على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال شيرر: "على الجانب الأيمن لديك أنتوني، سيثير جنوني لو لعبت إلى جانبه، لأنك تعرف بنسبة 99.9 في المائة من الوقت أنه سيشق طريقه للتسديد بقدمه اليسرى".وأضاف: "لا يعرف المدافعون ذلك فحسب، بل يمكنهم بعد ذلك ضبط أنفسهم. وفي مفارقة غريبة.. إذا بقي على الجانب الأيمن، فقد يجعل الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء، وبالنسبة للمهاجم (هويلوند)، فإنه لا يمكن للأمر أن يزداد صعوبة أكثر من ذلك".وعلى الرغم من افتقاره إلى للأهداف والتمريرات الحاسمة، يظل أنتوني شخصية رئيسية في فريق إريك تن هاج ويتم تسميته بانتظام في التشكيلة الأساسية.مورينيو يستبعد فرض آرسناليعتقد مدرب روما جوزيه مورينيو، أن فرص آرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضعيفة، مؤكدا أن المنافسة ستكون ثنائية بين مانشستر سيتي وليفربول.ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي تعادل مع مانشستر يونايتد 0-0، فيما أهدر مانشستر سيتي أهدر نقطتين بالتعادل مع كريستال بالاس 2-2.وردا على سؤال حول من سيرفع كأس البريميرليج هذا الموسم في البودكاست الخاص بنجم تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل، قال مورينيو: "أود أن أقول مانشستر سيتي لديه 51 في المائة وليفربول 49 في المائة".وواصل ميكيل حديثه وقال: "لا لآرسنال؟"، فأجاب مورينيو باختصار "لا"، ما دفع اللاعب النيجيري إلى الضحك.لكن المدرب البرتغالي اعترف بعد ذلك، أنه لا يمانع في رؤية آرسنال ينهي انتظار دام طولا لإحراز لقب الدوري، وقال: "بصراحة، بغض النظر عن التنافس، أود أن يفوزوا".وواصل: "بالطبع، تشيلسي ومانشستر يونايتد لن يفوزا باللقب. من بين هؤلاء الثلاثة، سأكون سعيدًا لأن يقوم آرسنال بذلك. سأكون سعيدًا جدًا لهم بكسر هذا الشيء (صيام الفوز باللقب)".وأضاف: "قلت ذلك لأنه عندما يبدأ تراكم المباريات، يكون لدى مانشستر سيتي فريقان".جاكسون يهاجم المنتقدينأكد مهاجم تشيلسي نيكولاس جاكسون، عدم اكتراثه بالانتقادات الموجهة إليه لقلة أهدافه مع فريقه الجديد، مدعيا أن منتقديه "لا يعرفون شيئا عن كرة القدم".وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، 8 أهداف في 19 مباراة مع البلوز بكافة المسابقات، بما في ذلك ثلاثية ضد توتنهام، لكنه لم يسجل سوى 5 خلال مبارياته الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز.واعترف الدولي السنغالي، بأنه يحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف، بعد أن تم التعاقد معه من فياريال مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.وأشار جاكسون خلال دفاعه عن نفسه، إلى معاناة محمد صلاح وكيفن دي بروين عندما كانا في "ستامفورد بريدج" في الفترات الأولى من مسيرتيهما.وشارك صلاح في 13 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي عندما كان مع تشيلسي، بينما لعب دي بروين 3 مباريات فقط.وردا على سؤال عن موسمه، قال جاكسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لا بأس، هذا ليس ما كنت أسعى إليه، على الرغم من أنه موسمي الأول، لذلك أنا سعيد، على الرغم من أن الجميع يتحدثون بشكل سيئ، فأنا سعيد للغاية. لا يهمني ما يقوله الناس".وأضاف: "إنهم مجرد أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم. سأواصل خوض المزيد من المباريات وتسجيل المزيد من الأهداف للفريق".وتابع: "كان يجب أن أسجل المزيد لأنني أهدرت بعض الفرص. الدوري الإنجليزي مختلف عن الدوري الأسباني، حيث أتيت. أحاول التكيف. هذا ليس عذرا. أحاول مواصلة العمل بجدية أكبر والاستماع إلى الناس. ليس الأشخاص الذين لا يعرفون كرة القدم، أنا أستمع إلى المدرب الذي يعرف المزيد من كرة القدم".ويتمتع مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو بسجل حافل في رعاية اللاعبين الشباب، وكان له دور فعال في مواصلة تطوير هاري كين في توتنهام، ومنح ديلي آلي أول ظهور له في النادي بعد التعاقد معه من نادي إم كيه دونز المغمور.وأردف جاكسون: "كان بوكيتينو مع الكثير من اللاعبين الشبان، لذا فهو يحفزني كل يوم ويطلب مني بذل الجهد، وقد رأى أشخاصًا أسوأ مني (في الماضي) وهم الآن لاعبون كبار".وواصل: "دي بروين كان هنا وصلاح كان هنا. لقد ناضلا هنا وأصبحا الآن لاعبين كبيرين. لم يستمعا إلى الأشخاص الذين لا يعرفون كرة القدم، وهو (بوكيتينو) يستمر في إخباري بذلك".خطة بديلة للجانرزذكرت تقارير صحفية، أمس، أن آرسنال وضع خطة بديلة، تحسبا لإمكانية فشل التعاقد مع مهاجم برينتفورد إيفان توني.ويخضع المهاجم الدولي الإنجليزي، لعقوبة تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، بعد ثبوت تورطه في قضايا مراهنات على مباريات كرة القدم.وهناك العديد من الأندية التي تسعى لمزاحمة آرسنال على خدمات توني في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وعلى رأسها توتنهام وتشيلسي.ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، وضع عينه على مهاجم بورنموث دومينيك سولانكي، في حال فشل التعاقد مع توني.ويقدم سولانكي الذي لعب مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي، مستويات مميزة مع بورنموث هذا الموسم، حيث أحرز 8 مباريات في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.وانتقل سولانكي إلى بورنموث في كانون الثاني (يناير) 2019، قادما من ليفربول، وأحرز معه حتى الآن 65 هدفا في 193 مباراة بالمسابقات كافة، وهو يحظى أيضا باهتمام وست هام يونايتد.-(وكالات)